07/06/2023 - 18:00

Lyon (France) - le 7 juin 2023 - 18h00 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société française de biotechnologie spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr, est heureuse de partager les dernières annonces de son client Sensei Biotherapeutics, société américaine de biotechnologie spécialisée en immuno-oncologie, sur le développement de sa molécule SNS-101 pour le traitement des tumeurs solides avancées.

Le SNS-101 est un anticorps IgG1 monoclonal humain conditionnellement actif, conçu pour bloquer sélectivement le point de contrôle immunitaire (ICP) VISTA dans le microenvironnement tumoral, qui agit comme un suppresseur des lymphocytes T en se liant au récepteur PSGL-1.

Après l'autorisation obtenue en avril 2023 auprès de la FDA (Food & Drug Administration) permettant d'initier la phase 1/2 de son essai clinique pour son candidat médicament SNS-101, Sensei Biotherapeutics vient d'annoncer qu'un premier patient vient de recevoir sa première dose de traitement.

Lors des étapes précliniques qui ont permis de démontrer l'efficacité de sa nouvelle molécule, Sensei Biotherapeutics a décidé d'utiliser deux modèles Catalogue de genOway. La stratégie définie conjointement a impliqué des tests à la fois sur le modèle ICP humanisé Vista mais également sur le modèle immunodéficient BRGSF-HIS dans lequel a été reconstitué un système immunitaire humain. Cette approche croisée a permis de valider efficacement l'intérêt thérapeutique de la molécule SNS-101 et d'obtenir l'IND (Investigational New Drug Applications) auprès de la FDA en à peine 2 ans.

Ce résultat fait écho à l'objectif de genOway de permettre à ses clients de sélectionner le candidat médicament le plus efficace et le plus sûr. genOway est aujourd'hui la seule société à pouvoir proposer une approche croisée utilisant à la fois des modèles ICP humanisés mais également des modèles immunodéficients comme la BRGSF-HIS.

Cette stratégie apporte de nombreux bénéfices à ses clients en permettant :

D'accélérer le passage de leur candidat médicament vers les phases cliniques (en à peine deux ans pour la molécule de Sensei Biotherapeutics)

De trier plus efficacement parmi les candidats médicament en : éliminant plus rapidement les molécules sans effet thérapeutique ou toxiques chez l'humain et en évitant ainsi de les emmener inutilement en phase clinique : les faux positifs ; amenant en phase clinique des molécules d'intérêt thérapeutique fonctionnel chez l'humain alors qu'aucun effet n'aurait été détecté sur un modèle non humanisé murin : les faux négatifs .

parmi les candidats médicament en :

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway déclare : « La collaboration fructueuse initiée début 2021 avec Sensei Biotherapeutics au travers d'études croisées utilisant deux modèles phares de notre catalogue (VISTA & BRGSF-HIS) a permis à notre client d'accéder rapidement à un essai clinique pour son candidat médicament. Ce résultat illustre parfaitement l'ambition de genOway de se positionner comme un acteur de référence sur le marché des études précliniques. Nous concentrons nos efforts afin de fournir des modèles toujours plus efficaces de façon à créer une valeur ajoutée maximale pour nos clients. »

Edward van der Horst, Ph.D., Chief Scientific Officer chez Sensei Biotherapeutics, ajoute : « Pour Sensei Biotherapeutics, l'obtention de l'approbation de la FDA pour un essai clinique (IND) avec notre anticorps anti-VISTA SNS-101 représente une étape importante, et les modèles de genOway ont été essentiels pour faire avancer notre programme. L'évaluation du SNS-101 dans des modèles précliniques physiologiquement pertinents et complémentaires, tels que les modèles de souris humanisées BRGSF-HIS et VISTA, nous a permis de qualifier davantage la pharmacodynamique et la toxicologie de notre premier anticorps conditionnellement actif. Nous sommes persuadés, sur la base des résultats obtenus dans les études animales, que notre anticorps SNS-101 a le potentiel d'atteindre un index thérapeutique plus élevé et un profil d'innocuité plus favorable que d'autres molécules ciblant VISTA pour les patients atteints de tumeurs solides. »

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société de biotechnologie dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliore ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510

