EBITDA de 3,2 M€ en hausse de +119% , porté par une croissance des modèles Catalogue supérieure à 40% pour la 2 ème année consécutive

Profitabilité record avec une marge d'EBITDA portée à 18,8% (contre 10,4% en 2021 et 8,6% en 2020)

Cash-flow opérationnel pour la première fois positif depuis l'initiation du plan stratégique en 2019

Lyon (France) - le 6 avril 2023 - 18 h00 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN ISIN : FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la conception de solutions précliniques prédictives (mimer toujours mieux l'humain et sa maladie) pour permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr, publie ses résultats annuels audités au titre de l'exercice 2022 (clos le 31 décembre 2022), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 6 avril 2023.

Principaux éléments financiers 2022 :

En K€ - Données auditées - Normes françaises 2022 2021 Variation Chiffre d'affaires 17 053 14 019 +22% Modèles Sur mesure & Licences 7 039 7 006 +0% Modèles Catalogue 10 015 7 013 +43% EBITDA1 3 205 1 461 +119% Marge d'EBITDA sur CA (en %) 18,8% 10,4% Résultat d'exploitation 950 -438 +1,4 M€ Résultat financier -319 -23 Résultat exceptionnel 447 369 Impôts & Intéressement -300 -231 Résultat net 778 -323 +1,1 M€

1 Résultat d'exploitation hors dotation aux amortissements et hors pertes & et gains de change sur dettes et créances commerciales

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway déclare : « C'est une nouvelle page de l'histoire de genOway qui s'écrit aujourd'hui avec la génération d'un cash-flow opérationnel positif permettant d'auto-financer 100% de nos investissements de croissance. Ces excellents résultats nous incitent à être encore plus optimistes et ambitieux quant au développement futur de la société. Semestre après semestre, genOway se construit une véritable notoriété à l'international en multipliant les partenariats et en s'installant progressivement comme un acteur incontournable du marché des modèles pré-cliniques en immuno-oncologie. »

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, ajoute : « Avec une marge d'EBITDA de 18,8% en 2022 et une croissance annuelle moyenne des revenus de plus de +20% sur les trois dernières années, les ratios économiques affichés par la société sont remarquables. Cette performance s'accompagne d'un désendettement financier rapide avec un endettement net attendu proche de zéro à fin 2024. Tous les voyants sont désormais au vert pour nous permettre d'allouer davantage de ressources à notre croissance et à nos programmes de R&D et nourrir ainsi les prochaines étapes du développement de genOway. »

Solide croissance de +43% des modèles Catalogue en 2022, après +45% en 2021, +33% en 2020 et +24% en 2019

À l'issue de l'exercice 2022, genOway a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 17,1 M€, en croissance exclusivement organique de +22% par rapport à 2021. L'activité de création de modèles à façon est restée stable sur la période tandis que le segment des modèles Catalogue a poursuivi sa dynamique de croissance soutenue pour dépasser en 2022 le seuil des 10 M€ de chiffre d'affaires, alors qu'il n'était que de 0,6 M€ cinq ans auparavant.

Forte progression de l'EBITDA et de la profitabilité en 2022

L'EBITDA a progressé de +119% en 2022 en lien avec la croissance du chiffre d'affaires des modèles Catalogue. Dans un contexte fortement inflationniste, la société a réussi à compenser 100% de la hause des prix de ses consommables grâce à l'amélioration significative de ses performances dans la production des modèles. Ainsi, la marge d'EBITDA ressort en forte hausse à 18,8% sur l'année, contre 10,4% en an plus tôt. Après avoir atteint 17,6% au 1er semestre, elle s'est établie à près de 20% sur le seul 2nd semestre 2022.

Le résultat d'exploitation est désormais positif à 1,0 M€, en hausse de +1,4 M€ par rapport à 2021, un niveau conforme aux objectifs du plan stratégique initié 3 ans auparavant. Les dotations aux amortissements sont en hausse de +0,4 M€ à 2,3 M€, en lien avec la politique d'investissement pour le développement d'une dizaine de nouveaux modèles Catalogue chaque année, dont l'amortissement est étalé sur 5 ans. Cette hausse devrait ainsi se prolonger jusqu'en fin d'année 2023, date à partir de laquelle les premiers modèles commercialisés en 2019 seront complètement amortis.

Après prise en compte d'un résultat financier à -0,3 M€ impacté négativement par des effets de change, et d'un résultat exceptionnel de 0,4 M€ composé principalement des revenus de la subvention du fonds européen de développement régional FEDER (accordée en décembre 2020 et dont la reconnaissance est étalée sur 5 ans), le résultat net est positif, pour s'établir à 0,8 M€ en 2022 contre -0,3 M€ en 2021.

Évolution de la structure financière de la société

Grâce à la solide performance économique réalisée sur l'exercice 2022, genOway a généré une capacité d'autofinancement de 3,3 M€, qui a permis de financer à la fois la variation du besoin en fonds de roulement à hauteur de 1 M€ afin d'accompagner la croissance de l'activité, et les investissements de l'année pour 1,9 M€ consacrés principalement au développement de nouveaux modèles.

Au niveau de la structure financière, les capitaux propres s'élèvent à 15,4 M€ au 31 décembre 2022 contre 14,6 M€ à fin 2021. La trésorerie disponible ressort à 4,9 M€, incluant le remboursement de 1,8 M€ d'emprunts financiers au cours de l'année.

Le tableau ci-après présente la situation financière aux 31 décembre 2022 et 31 décembre 2021.

Données auditées en milliers d'euros 31 déc. 2022 31 déc. 2021 Trésorerie disponible 4 873 5 600 Dettes financières -9 029 -10 820 Trésorerie nette de l'endettement financier -4 156 -5 220 Capitaux propres 15 366 14 570

Perspectives

L'exercice 2023 devrait s'inscrire dans une dynamique de croissance soutenue, similaire à 2022, toujours tiré par le développement de l'offre Catalogue, avec des modèles plus complexes et à plus haute valeur ajoutée. La multiplication des études utilisant les modèles immunodéficients BRGSF-HIS de genOway devrait également permettre d'asseoir la pertinence scientifique de ce modèle par rapport à ses concurrents et entraîner une forte accélération de ses ventes qui contribuera pleinement à l'atteinte de l'objectif de 30 M€ de chiffre d'affaires fixé à l'initiation du plan stratégique.

Dans un contexte inflationniste persistant, le prolongement des plans d'amélioration de la performance de production des modèles ainsi qu'une maîtrise optimisée de la structure de coûts devraient permettre de maintenir la profitabilité à un niveau élevé, du même ordre de grandeur que celle observée sur 2022.

La société dévoilera au cours du 2nd semestre 2023 un nouveau plan stratégique à 5 ans visant à donner de la visibilité sur les nouveaux axes de développement de la Société et ses ambitions commerciales.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société de biotechnologie dont la mission est de mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et guérir. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires. Chaque jour, genOway crée et améliorer ses services et produits pour fournir les solutions précliniques les plus prédictives et ainsi permettre à ses clients de sélectionner leur candidat médicament le plus efficace et le plus sûr.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510