16/01/2023 - 18:00

Lyon (France) - le 16 janvier 2023 - 18h00 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés, annonce ses ventes pour l'année 2022.

Comme évoqué lors de la publication des résultats semestriels, le 2nd semestre 2022 a connu une dynamique de croissance similaire aux semestres précédents, permettant ainsi d'atteindre pleinement l'objectif annuel fixé d'un chiffre d'affaires supérieur à 17 M€.

La profitabilité devrait quant à elle ressortir à un niveau élevé, avec pour objectif confirmé de réaliser une marge d'EBITDA sur l'ensemble de l'exercice 2022 supérieure à celle enregistrée au 1er semestre 2022 (17,6% de marge d'EBITDA semestriel), et largement supérieure à celle de l'ensemble de l'exercice 2021 (10,4% de marge d'EBITDA annuel).

Chiffre d'affaires annuel (1er janvier au 31 décembre) :

En M€ - Données non auditées 2022 2021 Variation Modèles Sur mesure & Licences 7,2 7,0 +3% Modèles Catalogue 9,9 7,0 +41% Chiffre d'affaires total 17,1 14,0 +22%

La croissance est toujours portée par le fort développement de l'activité Catalogue, en croissance annuelle de +41% et qui représente désormais près de 60% de l'activité de la Société contre seulement 6% cinq ans auparavant.

Pour la 2nde année consécutive, ce segment connaît une progression des ventes supérieure à +40%, après des hausses annuelles successives de +45% en 2021, +33% en 2020 et +24% en 2019.

Ces fortes progressions confortent la société en tant acteur incontournable du marché des modèles pré-cliniques en immuno-oncologie.

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway déclare : « L'objectif fixé il y a 4 ans de développer une offre comprenant une trentaine de modèles en immuno-oncologie est désormais atteint. genOway dispose maintenant d'une large gamme de modèles pour couvrir les besoins de ses clients et les accompagner dans les différentes étapes de validation pré-clinique de leur candidat médicament. C'est un formidable succès pour les équipes scientifiques de genOway doublé d'une réussite commerciale qui se matérialise dans le chiffre d'affaires de cette année avec près de 10 M€ de ventes sur ce segment. Nous allons poursuivre la pénétration de ce marché sur les années à venir en renforçant l'unicité de notre catalogue avec des modèles plus complexes et à plus haute valeur ajoutée afin de pouvoir mimer toujours mieux l'humain et sa maladie et ainsi contribuer à prévenir et guérir. »

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, ajoute : « La fin d'année dynamique que nous avons observée nous conforte sur l'intérêt toujours croissant de nos clients pour nos modèles actuels et futurs et nous rend confiants quant à notre capacité de conserver une dynamique de croissance similaire aux années précédentes et cela malgré un environnement économique toujours incertain. Nous confirmons que les modèles développés jusqu'à maintenant nous permettront d'atteindre notre objectif de 30 M€ tout en travaillant à l'élaboration d'un nouveau plan stratégique à 5 ans visant à donner de la visibilité sur les nouveaux axes de développement de la Société et ses ambitions commerciales. Ce nouveau plan sera dévoilé mi-2023. »

Prochaine publication : Résultats annuels 2022, le 6 avril 2023, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société de biotechnologie dont le but est d'accélérer l'innovation dans la recherche médicale en apportant aux chercheurs et aux industriels les meilleurs outils de recherche. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510

Contact investisseurs

genOway

Benjamin Bruneau

finances@genoway.com Communication financière

Actus finance & communication

Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél : 01 53 67 36 92 - momnes@actus.fr Relations presse

Actus finance & communication

Serena Boni - Presse

Tél : 04 72 18 04 92 - sboni@actus.fr

Des éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait des facteurs de risque liés à la société. www.genoway.com.