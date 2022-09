19/09/2022 - 18:00

Croissance de +26% de l'activité, dont +57% pour les modèles Catalogue

Profitabilité record avec une marge d'EBITDA à près de 18% (contre 4% un an plus tôt)

Cash-flow opérationnel positif en avance par rapport au plan stratégique

Lyon (France) - le 19 septembre 2022 - 18 h00 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN ISIN : FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés, publie ses résultats semestriels 2022 arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 15 septembre 2022.

Principaux éléments financiers du 1er semestre (1er janvier au 30 juin) :

Données en milliers d'euros (non auditées) 1er semestre 2022 1er semestre 2021 Variation Chiffre d'affaires 7 759 6 182 +26% Modèles Sur mesure & Licences 3 569 3 512 +2% Modèles Catalogue 4 190 2 670 +57% EBITDA1 1 368 245 +458% Marge d'EBITDA sur CA (en %) 17,6% 4,0% Résultat d'exploitation 258 (730) n.a. Résultat financier (82) 17 Résultat exceptionnel 199 149 Impôts & Intéressement (174) (111) Résultat net 201 (676) n.a.

1 Résultat d'exploitation hors dotation aux amortissements et hors pertes & et gains de change sur dettes et créances commerciales

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway déclare : « C'est un semestre record pour genOway. L'EBITDA enregistré au cours du 1er semestre a été multiplié par 5. Ces résultats valident le choix opéré il y a 3 ans de développer une gamme de modèles Catalogue propriétaire en immuno-oncologie. Ces performances nous encouragent à continuer dans cette direction, en accélérant le développement de modèles de nouvelle génération qui apporteront davantage de valeur ajoutée à nos clients en offrant des solutions adaptées à leur besoin afin de valider efficacement leurs candidats médicaments dans les étapes pré-cliniques. Nous sommes ainsi en train de nous positionner progressivement comme un acteur de référence sur ce marché. »

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, ajoute : « Le plan stratégique 2019-2024 de genOway repose sur deux piliers : un triplement du chiffre d'affaires au travers du développement de l'activité Catalogue et une forte rentabilité. Dans un premier temps, la société a démontré la pertinence de son offre Catalogue qui progresse à un rythme supérieur à 50% sur le semestre, après des hausses annuelles successives de 45% en 2021, 33% en 2020 et 24% en 2019. Dorénavant, nous démontrons la pertinence de cette stratégie vertueuse, avec une marge d'EBITDA en forte progression, à près 18%, et qui se rapproche de l'objectif de plus de 25% d'EBITDA visé à l'horizon 2024. Ces résultats arrivent six mois en avance par rapport à nos attentes. Le résultat net est désormais positif.

De plus, nous sommes en capacité de générer un flux net de trésorerie de l'ordre de 1,3 M€ qui nous permet à la fois de financer nos investissements courants mais également de poursuivre le développement de notre offre Catalogue. genOway s'inscrit désormais dans une dynamique de croissance forte et profitable. »

Solide croissance semestrielle à +26%

La société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,8 M€ au 1er semestre 2022, contre 6,2 M€ au 1er semestre 2021, soit une croissance exclusivement organique de +26%, en ligne avec son objectif 2022 et avec le rythme de croissance annuelle moyenne supérieure à +20% visé sur la période 2021-2024 dans le cadre du plan stratégique.

Cette solide croissance du chiffre d'affaires se traduit, comme les semestres précédents, par une forte dynamique sur le segment des modèles Catalogue, qui progresse de +57% par rapport au 1er semestre 2021.

Forte progression de la rentabilité au 1er semestre 2022 : 17,6% de marge d'EBITDA et résultat net positif

La progression soutenue de l'EBITDA, qui passe de 0,2 M€ au 1er semestre 2021 à 1,4 M€ au 1er semestre 2022, est principalement liée à la forte croissance de l'activité Catalogue dont le modèle économique est structurellement plus rentable. La marge d'EBITDA a donc fortement progressé pour atteindre 17,6% ce semestre, contre 4,0% au 1er semestre 2021. Cette progression est également le résultat d'une meilleure maîtrise de la structure de coûts, et en particulier des coûts d'élevage grâce à une optimisation de la taille des colonies de l'activité Catalogue.

Les dotations aux amortissements sont en hausse de 0,2 M€ à 1,2 M€ en lien avec la politique d'investissement pour le développement des modèles Catalogue, avec une dizaine de nouveaux modèles développés cette année, portant à plus de 30 le nombre de modèles validés à fin 2022, dont l'amortissement est étalé sur 5 ans. Cette hausse devrait se prolonger jusqu'à fin 2023, date à laquelle les premiers modèles commercialisés en 2019 seront complétement amortis.

Le résultat d'exploitation redevient positif à 0,3 M€, en hausse de +1,0 M€ par rapport au 1er semestre 2021.

Le résultat net ressort quant à lui en amélioration de +0,9 M€ pour s'établir à 0,2 M€ à la fin du 1er semestre 2022 contre -0,7 M€ en 2021.

Évolution de la structure financière de la société

La performance économique réalisée au cours du 1er semestre 2022 a généré une trésorerie de 1,3 M€ qui a permis de financer les investissements du semestre à hauteur de 1,2 M€. Le besoin en fonds de roulement diminue quant à lui de -1,1 M€, impacté favorablement par l'encaissement, le 30 juin 2022, d'une créance de 3,7 M€ au titre du Crédit Impôt Recherche pour l'exercice 2021.

Au niveau de la structure financière, les capitaux propres s'élèvent à 14,8 M€ au 30 juin 2022 contre 14,6 M€ à fin 2021. La trésorerie disponible ressort à 6,0 M€, incluant le remboursement de 0,9 M€ d'emprunts financiers au cours du semestre.

Le tableau ci-dessous présente la situation financière aux 30 juin 2022 et 31 décembre 2021.

Données en milliers d'euros (non auditées) 30 juin 2022 31 déc. 2021 Trésorerie disponible 6 001 5 600 Dettes financières (9 800) (10 820) Trésorerie nette de l'endettement financier (3 799) (5 220) Capitaux propres 14 831 14 570

Perspectives

Dans un contexte économique perturbé par des ruptures d'approvisionnement et une tension inflationniste persistante, genOway a réussi son pari de maintenir une croissance forte tout en améliorant significativement sa profitabilité. Cette adaptation rapide aux évolutions du marché est liée au positionnement unique de genOway comme acteur incontournable du marché des modèles pré-cliniques en immuno-oncologie.

Le 2nd semestre devrait s'inscrire dans une dynamique de croissance similaire aux semestres précédents, avec pour objectif de dépasser 17 M€ de chiffre d'affaires en 2022 (rappel : 11,0 M€ en 2020 et 14,0 M€ en 2021).

La profitabilité devrait quant à elle se maintenir à un niveau élevé, avec pour objectif de réaliser une marge d'EBITDA au 2nd semestre 2022 supérieure à celle de la première moitié de l'exercice.

Rapport semestriel 2022

Le rapport semestriel a été mis en ligne sur le site d'Euronext (https://live.euronext.com/fr) et peut être consulté sur le site genOway (www.genoway.com ) dans la rubrique « Relations investisseurs. »

Prochaine publication : Chiffre d'affaires 2022, le 16 janvier 2023, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société de biotechnologie dont le but est d'accélérer l'innovation dans la recherche médicale en apportant aux chercheurs et aux industriels les meilleurs outils de recherche. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510