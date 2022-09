14/09/2022 - 18:00

St. Louis, MO USA, et Lyon, France, le 14 septembre 2022 - Sigma-Aldrich Co LLC (filiale de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne), société scientifique et technologique de premier plan et fournisseur d'outils de recherche pour l'édition du génome, et genOway, société leader dans le domaine des modèles de recherche préclinique, ont annoncé aujourd'hui une nouvelle structure à leur alliance stratégique de 2018 concernant le portefeuille de brevets CRISPR/Cas9.

genOway continuera à diriger la commercialisation du portefeuille de brevets CRISPR de Sigma-Aldrich dans le domaine des rongeurs, qui comprend la création de rongeurs génétiquement modifiés, - y compris via l'édition génomique de cellules souches embryonnaires ou d'embryons - ainsi que l'utilisation de toutes les cellules dérivées de ces animaux modifiés. genOway bénéficie d'une exclusivité mondiale dans ce domaine, qui couvre toutes les applications commerciales et inclut les droits de sous-licence à des tiers pour tous les secteurs d'activité.

Sigma-Aldrich dirigera la commercialisation du portefeuille de brevets CRISPR de Sigma-Aldrich en dehors du domaine des rongeurs, y compris les produits et les services en particulier dans le domaine des cellules de mammifères, avec un droit de sous-licencier dans tous les domaines d'activité. En parallèle, genOway obtient des droits étendus non exclusifs complémentaires à ceux du domaine des rongeurs afin d'offrir des produits et des services pour des applications de recherche sur toutes les cellules de mammifères, y compris les cellules de rongeurs. Par exemple, les clients de genOway accéderont à tous les droits leur permettant d'effectuer des études de recherche, de vendre des services précliniques avec les modèles ou de les distribuer.

Les deux sociétés collaboreront pour offrir des solutions globales de sous-licence CRISPR en fournissant les droits de propriété intellectuelle CRISPR de Sigma-Aldrich à la fois pour les cellules de mammifères et les rongeurs.

« La technologie CRISPR est une compétence clé pour Sigma-Aldrich, qui a 17 ans d'expérience dans la fourniture d'outils de recherche pour l'édition du génome, de la découverte à la fabrication. Avec genOway, Sigma-Aldrich souhaite mettre les meilleurs modèles de recherche à la disposition des industries pharmaceutiques et biotechnologiques ainsi que des laboratoires universitaires, afin d'accélérer au mieux leurs recherches, de raccourcir les délais de développement des médicaments et de permettre à ces chercheurs de développer des solutions pour des maladies auparavant incurables, de manière plus rapide et plus ciblée. Nous continuerons à jouer un rôle actif, de manière responsable et éthique, en veillant à ce que les scientifiques aient accès aux technologies CRISPR de Sigma. Cette collaboration améliorée facilitera l'accès aux technologies CRISPR de Sigma et augmentera la valeur créée par nos relations de licence », a déclaré Christopher Arnot, directeur du développement commercial et de l'octroi de licences, édition de gènes et nouvelles modalités, chez Sigma.

« Les technologies CRISPR de Sigma sont des outils essentiels pour le développement de modèles précliniques de grande valeur, et le portefeuille de propriété intellectuelle de Sigma est devenu central pour les applications d'édition de génomes eucaryotes basées sur CRISPR/Cas9. Cette alliance élargie devrait permettre à genOway et Sigma de mieux servir leurs clients et, par conséquent, de soutenir fortement l'innovation dans le domaine préclinique », a déclaré Alexandre Fraichard, PDG de genOway.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société de biotechnologie dont le but est d'accélérer l'innovation dans la recherche médicale en apportant aux chercheurs et aux industriels les meilleurs outils de recherche. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510

