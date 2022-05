23/05/2022 - 18:00

Lyon (France) - le 23 mai 2022 - genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés, annonce la décision du Conseil d'administration de proposer la nomination de Monsieur Olivier Charmeil,

Vice-Président Exécutif de Sanofi, comme nouvel administrateur indépendant. Cette nomination sera soumise au vote de l'Assemblée générale des actionnaires du 28 juin 2022.

Diplômé de HEC (École des Hautes Etudes Commerciales) et de l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Paris, Olivier Charmeil supervise actuellement l'entité Médecine Générale au sein du groupe Sanofi. Il a débuté sa carrière au département fusions et acquisitions de la Banque de l'Union Européenne. Il a ensuite rejoint Sanofi en 1994 et est devenu membre du Comité exécutif en 2011, lorsqu'il a été nommé à la tête de Sanofi Pasteur. Il a occupé différents postes au sein de Sanofi, dernièrement en tant que Responsable de l'entité Chine & Pays Emergents. En juin 2020, il a été nommé membre du Conseil d'administration de la Fédération Européenne des Associations de l'Industrie Pharmaceutique. Il est également administrateur du Comité France-Chine.

Fort de son expérience de près de 30 ans dans le domaine de la santé, de sa compréhension des tendances de fond de la recherche pharmaceutique et de la culture de l'innovation permanente, Olivier Charmeil vient accompagner genOway dans la poursuite de son repositionnement stratégique opéré ces dernières années vers des activités à plus forte rentabilité. Cette transformation se concrétise aujourd'hui par le développement de sa gamme de modèles Catalogue en immuno-oncologie qui rencontre un beau succès commercial et de projets d'innovation majeurs visant à mimer toujours mieux l'humain et sa maladie pour contribuer à prévenir et à guérir.

Christian Grenier, Président du Conseil d'administration de genOway déclare : « Je suis très heureux que le Conseil d'administration de genOway ait proposé la nomination d'Olivier Charmeil comme nouvel administrateur. Sa longue expérience dans l'industrie pharmaceutique, sa vision globale et stratégique sur les cinq continents, en particulier en Asie, ainsi que sa passion pour le développement de nouveaux projets innovants et ambitieux vont être des atouts majeurs pour garantir le succès de la transformation en profondeur dans laquelle s'est engagée la société. »

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway ajoute : « Je remercie chaleureusement Olivier Charmeil pour l'intérêt qu'il porte à genOway et à son histoire. Sa future contribution à notre Conseil d'administration va permettre d'apporter un éclairage neuf et précieux à toute l'équipe de direction et une connaissance approfondie des besoins de nos clients afin de pouvoir toujours mieux y répondre. Je suis impatient de démarrer cette nouvelle collaboration pour emmener genOway vers une nouvelle étape de son développement. »

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société de biotechnologie dont le but est d'accélérer l'innovation dans la recherche médicale en apportant aux chercheurs et aux industriels les meilleurs outils de recherche. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510

Contact investisseurs

genOway

Benjamin Bruneau

[email protected] Communication financière

Actus finance & communication

Mathieu Omnes - Investisseurs

Tél : 01 53 67 36 92 - [email protected] Relations presse

Actus finance & communication

Serena Boni - Presse

Tél : 04 72 18 04 92 - [email protected]

Des éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait des facteurs de risque liés à la société. www.genoway.com.