EBITDA en hausse de 54% à 1,5 M€, porté par la croissance des ventes de 27% et l'amélioration de la marge d'EBITDA à plus de 10% du chiffre d'affaires

Lyon (France) - le 28 mars 2022 - 18h00 - genOway (Euronext Growth TM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, publie ses résultats annuels audités au titre de l'exercice 2021 (clos le 31 décembre 2021), arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 25 mars 2022.

En K€ - Données auditées - Normes françaises 2020 2021 Variation Chiffre d'affaires 11 016 14 019 +27% Modèles Sur mesure 5 623 6 855 Modèles Catalogue 4 839 7 013 Licences 555 151 EBITDA1 951 1 461 +54% Marge d'EBITDA sur CA (en %) 8,6% 10,4% Résultat d'exploitation -340 -438 n.a. Résultat financier -78 -23 Résultat exceptionnel -193 369 Résultat net -687 -323 n.a.

1 Résultat d'exploitation hors dotation aux amortissements et hors pertes & et gains de change sur dettes & créances commerciales

Le tableau ci-dessous présente la situation financière aux 31 décembre 2020 et 2021 :

En K€ - Données auditées - Normes françaises 31/12/2020 31/12/2021 Dettes financières 10 765 10 820 Trésorerie disponible 2 709 5 600 Endettement financier net 8 056 5 220

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, déclare : « Dans un environnement inflationniste, marqué par un approvisionnement en consommables de laboratoire fortement perturbé par la pandémie, genOway a trouvé les ressources nécessaires pour délivrer une forte croissance de ses ventes tout en améliorant sa profitabilité. La haute valeur ajoutée apportée par nos modèles est un véritable atout permettant à genOway de se positionner sur un marché dont le principal critère de choix repose sur la qualité et la valeur ajoutée du produit. Les résultats 2021 reflètent donc une excellente performance économique et financière de la société lui permettant de maintenir le cap pour atteindre ses objectifs à l'horizon 2024. »

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway, ajoute : « Cette bonne dynamique devrait se prolonger au cours des prochains semestres avec, comme prévu, les lancements réguliers de nouveaux modèles Catalogue et une part de marché accrue permettant d'atteindre les objectifs du plan stratégique 2019-2024 : devenir le leader mondial des modèles précliniques en immuno-oncologie, tripler les ventes à 30 M€ et atteindre une marge d'EBITDA de 25%. »

Croissance de 45% des modèles Catalogue en 2021, après 33% en 2020 et 24% en 2019

À l'issue de l'exercice 2021, genOway a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 14,0 M€, en croissance exclusivement organique de 27% par rapport à 2020. Cette croissance 2021 se situe au-delà du rythme annuel moyen de plus de 20% visé sur la période 2021-2024 dans le cadre du plan stratégique.

Cette progression dynamique est portée par l'accélération des ventes des modèles Catalogue en immuno-oncologie qui représentent désormais plus de 50% du chiffre d'affaires de genOway.

Amélioration au-delà de 10% de la marge d'EBITDA en 2021

L'EBITDA a progressé de 54% en 2021 en lien avec la croissance du chiffre d'affaires. La rentabilité est ainsi portée à 10,4%, contre une marge d'EBITDA de 8,6% un an plus tôt. Cette meilleure profitabilité s'explique par la part de plus en plus prépondérante des ventes de modèles Catalogue dans l'offre genOway dont le modèle économique est structurellement plus rentable.

Le résultat d'exploitation demeure négatif à -0,4 M€, principalement du fait de la croissance des dotations aux amortissements en lien avec les investissements importants réalisés ces dernières années conformément au plan stratégique pour développer l'offre Catalogue et la nouvelle plateforme de production.

Après prise en compte d'un résultat financier à l'équilibre, et d'un résultat exceptionnel de 0,4 M€ composé principalement des revenus de la subvention du fonds européen de développement régional FEDER (accordée en décembre 2020 et dont la reconnaissance est amortie sur 5 ans), le résultat net s'établit à -0,3 M€ en 2021 contre -0,7 M€ en 2020.

Évolution de la structure financière de la société

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres de genOway s'établissaient à 14,6 M€ contre 8,8 M€ un an plus tôt. Cette évolution inclut le produit de 5,6 M€ de l'augmentation de capital réalisée en mai 2021.

L'endettement financier net est en diminution à 5,2 M€ contre 8,1 M€ fin 2020. Il ne tient pas compte du montant de 2,3 M€ à recevoir sur 2022 au titre de la subvention FEDER octroyée par l'Union européenne et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le développement du catalogue de modèles humanisés ICP (immune checkpoint).

En 2021, genOway a investi 2,3 M€ dont 1,8 M€ de dépenses capitalisées pour la poursuite du développement du catalogue en immuno-oncologie. Parallèlement à cela, genOway a procédé à des remboursements de dettes financières à hauteur de 2,2 M€ et a contractualisé un nouveau prêt de 2,3 M€ d'une maturité de 10 ans pour financer le développement de sa plateforme de production.

La trésorerie disponible s'élevait à 5,6 M€ à fin 2021 contre 2,7 M€ un an plus tôt.

Perspectives

L'exercice 2022 devrait s'inscrire dans une dynamique de croissance similaire à 2021, tiré par l'élargissement de l'offre Catalogue qui devrait s'enrichir d'une dizaine de nouveaux modèles. Le catalogue devrait ainsi compter, d'ici fin 2022, plus de 30 modèles validés et être ainsi en ligne avec l'objectif fixé en 2019 au démarrage du plan stratégique.

Dans le même temps, l'offre de modèles cellulaires devrait également s'étoffer pour passer de 4 modèles validés à fin 2021 à plus de 15 modèles à fin 2022. Pour rappel, l'extension de l'offre dans le domaine des modèles cellulaires se justifie par la taille de ce marché, dix fois supérieur à celui des modèles animaux et pour lequel les technologies et les actifs de genOway sont tout aussi pertinents.

Enfin, la multiplication des contrats commerciaux utilisant les modèles immunodéficients BRGSF-HIS de genOway avec des acteurs de référence sur ce marché devrait permettre d'asseoir la pertinence scientifique de ce modèle par rapport à ses concurrents et permettre ainsi une pénétration plus large du marché et une forte accélération des ventes en 2022.

À ce jour, l'exposition de genOway aux marchés russes et ukrainiens est quasi nulle (moins de 0,5% du chiffre d'affaires).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022, le 19 juillet 2022, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

Fondée en 1999, genOway est une société de biotechnologie dont le but est d'accélérer l'innovation dans la recherche médicale en apportant aux chercheurs et aux industriels les meilleurs outils de recherche. La société est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modèles précliniques génétiquement modifiés, de souris, de rats et de lignées cellulaires.

Dotée de plus de 20 ans d'expertise dans les modèles conçus sur mesure, et d'une plateforme technologique constituée de licences mondiales exclusives (CRISPR/Cas9, Smash), genOway a élaboré à partir de 2018 un catalogue de modèles « humanisés » prêts à l'emploi pour la recherche en immuno-oncologie et pour les immunothérapies.

Basée à Lyon (France), genOway opère dans plus de 28 pays, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Elle compte parmi ses clients, 380 institutions dont les plus prestigieux laboratoires de recherche académique et 170 entreprises du secteur des sciences de la vie, dont 17 des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales.

genOway est cotée en Bourse sur Euronext Paris – Code : ALGEN – Code ISIN : FR0004053510

