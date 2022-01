31/01/2022 - 18:00

Lyon (France) - le 31 janvier 2022 - 18h00 – genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, annonce un chiffre d'affaires consolidé de 14,0 M€ au titre de l'exercice 2021 (clos le 31 décembre 2021), en croissance organique annuelle de 27% par rapport à 2020.

Comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels, le 2nd semestre 2021 s'est inscrit dans une dynamique de croissance comparable, toujours portée par un fort développement des Modèles Catalogue, qui sont devenus la 1ère ligne d'activité de la société en 2021.

En M€ - Données non auditées 2021 2020 Variation Modèles Sur mesure 6,8 5,6 +21% Modèles Catalogue 7,1 4,8 +47% Licences 0,1 0,6 -82% Chiffre d'affaires 14,0 11,0 +27%

La dynamique de croissance du portefeuille Catalogue s'est confirmée en 2021, portée par les modèles en immuno-oncologie, avec une croissance organique de +47%, après +33% en 2020 et +24% en 2019.

L'activité Catalogue représente désormais plus de 50% du chiffre d'affaires de genOway alors que cette dernière était encore marginale il y a quatre ans.

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway, déclare : « Malgré un environnement de marché compliqué par la pandémie, l'année 2021 marque un nouveau succès pour genOway avec une croissance totale exclusivement organique de 27%, et une progression de nos Modèles Catalogue de presque 50%. Cette performance est parfaitement en ligne avec nos objectifs du plan à cinq ans visant un chiffre d'affaires de 30 M€ à horizon 2024.

Nos produits Catalogue rencontrent un succès croissant. Globalement, nos offres de services et de produits sont aujourd'hui les plus performantes du marché pour mimer toujours mieux l'humain et sa maladie et ainsi contribuer à prévenir et guérir. La très bonne nouvelle est que cette valeur ajoutée unique est de plus en plus reconnue par l'industrie. L'année 2022 s'annonce donc, à nouveau, comme un excellent cru pour genOway. »

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, ajoute : « La croissance de notre activité Catalogue est maintenant solidement enclenchée, avec désormais près de 21 modèles disponibles et plus d'une trentaine à fin 2022. Parallèlement à cela, l'activité historique de création de modèles Sur mesure affiche une croissance solide de 21%, tirant partie de synergies croisées avec l'activité Catalogue. Seule l'activité de vente de Licences reste pour l'instant en retrait cette année. La signature en décembre 2021 d'un accord majeur avec l'agence nationale de financement de la recherche anglaise devrait permettre d'apporter davantage de visibilité à cet actif et accélérer sa valorisation.

Notre carnet de commande pour les premiers mois de l'année sur la partie Catalogue est en hausse de près de 60%. Tous les voyants sont donc au vert pour continuer de délivrer une croissance soutenue permettant l'atteinte de nos objectifs stratégiques à horizon 2024. »

Prochaine publication : Résultats annuels 2021, le 28 mars 2022, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris ; ISIN : FR0004053510) conçoit et développe des modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s'appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d'étudier les effets d'un gène ou d'un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».

Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.)

Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques.

genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.

Des éléments qui figurent dans cette communication peuvent contenir des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes. Les réalisations effectives de la Société peuvent être substantiellement différentes de celles anticipées dans ces informations du fait des facteurs de risque liés à la société. www.genoway.com.