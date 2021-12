13/12/2021 - 18:00

Lyon - France, le 13 décembre 2021 - 18h00 – genOway (Euronext Growth® Paris - ISIN : FR0004053510 - ALGEN), société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques génétiquement modifiés, annonce avoir accordé une licence CRISPR/Cas9 au principal financeur de la recherche anglaise, opérant dans l'ensemble du Royaume-Uni avec un budget combiné de plus de 9 milliards de livres sterling pour sept conseils de recherche, dont un spécialisé dans la recherche biomédicale.

Cette structure a pour mission de coordonner et financer la recherche biomédicale britannique. Elle est aujourd'hui un acteur majeur de la recherche biomédicale mondiale avec à son actif pas moins de 32 prix Nobel. Elle constitue donc le partenaire académique idéal pour genOway au Royaume-Uni.

Cet accord de licence permettra à cette institution de distribuer aux laboratoires académiques et de vendre aux entreprises pharmaceutiques des modèles de recherche développés à partir de la technologie CRISPR/Cas9 ainsi que des services précliniques utilisant ces modèles. Elle pourra ainsi valoriser les fruits de la recherche académique auprès de l'industrie. Les sociétés pharmaceutiques pourront quant à elle bénéficier de ces modèles innovants tout en recevant les droits de propriétés intellectuelles nécessaires en contrepartie de paiements de frais de licence à genOway.

« Cet accord s'inscrit pleinement dans la stratégie de genOway visant à valoriser sa licence exclusive CRISPR/Cas9 acquise auprès de Merck, déclare Alexandre Fraichard, Fondateur et Directeur général de genOway. Par ce type d'accord, nous permettons aux grands groupes pharmaceutiques d'accéder à des modèles de recherche développés par la recherche publique et les centres académiques, et dans le même temps nous aidons ces centres à valoriser leur recherche auprès de l'industrie. Aujourd'hui, notre licence exclusive CRISPR/Cas9 devient une source de revenus et de leadership. Elle permet d'un côté d'assurer une exclusivité à nos activités de services et catalogues en plaçant une barrière à l'entrée pour nos concurrents qui ne disposent pas de cette licence, et de l'autre elle permet de générer des revenus auprès des industriels qui souhaitent accéder à des modèles CRISPR/Cas9 académiques. Cette approche devrait être déployée dans l'avenir avec d'autres instituts à travers le monde. »

En décembre 2018, Merck et genOway ont conclu un accord de licence exclusive mondiale sur les modèles rongeurs pour l'utilisation des droits de la technologie CRISPR/Cas9 de Merck, technologie clef de modification génétique par intégration. Technologie dite des « ciseaux moléculaires », CRISPR/Cas9 permet de couper l'ADN à un endroit précis du génome, dans n'importe quelle cellule. C'est un outil de premier plan pour créer des modèles de recherche permettant de tester des candidats médicaments, de mimer des pathologies ou de développer des thérapies géniques. CRISPR/Cas9 permet également de réduire d'environ 25% le temps de développement d'un modèle transgénique par rapport aux technologies utilisées jusqu'à maintenant.

Au travers des droits exclusifs sur la technologie CRISPR/Cas9, les clients et partenaires de genOway peuvent accéder à une gamme complète de modèles allant de l'inactivation d'un ou plusieurs gènes d'intérêt, aux modèles d'humanisation (c'est-à-dire des modèles où un gène de souris est remplacé par un gène humain), en passant par des modèles imitant la maladie humaine (par exemple, la maladie d'Alzheimer, le glioblastome). C'est ce qui rend aujourd'hui la plateforme genOway unique pour l'industrie pharmaceutique.

À propos de genOway

genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris ; ISIN : FR0004053510) conçoit et développe des modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s'appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d'étudier les effets d'un gène ou d'un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».

Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.)

Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques.

genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.

