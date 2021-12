07/12/2021 - 18:00

Lyon - France, le 7 décembre 2021 – genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris : ALGEN - ISIN : FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la modélisation et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés pour l'industrie pharmaceutique et les laboratoires de recherche académique, annonce son agenda de publications financières pour l'année 2022.

Chiffre d'affaires annuel 2021 : lundi 31 janvier 2022 (en remplacement du 18 janvier 2022 initialement prévu) Résultats annuels 2021 : lundi 28 mars 2022 Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 : mardi 19 juillet 2022 Résultats semestriels 2022 : lundi 26 septembre 2022

Toutes les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

À propos de genOway

genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris ; ISIN : FR0004053510) conçoit et développe des modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s'appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d'étudier les effets d'un gène ou d'un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».

Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.)

Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques.

genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.