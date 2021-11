16/11/2021 - 17:45

Lyon - France, le 16 novembre 2021 – genOway (Euronext Growth® Paris - ISIN : FR0004053510 - ALGEN), société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques génétiquement modifiés, annonce la signature d'un contrat cadre de 0,4 million d'euros, le 1er de ce type pour la société sur ce segment d'activité, portant sur la conception et la production d'un minimum de 10 modèles cellulaires à façon pour le compte d'un grand groupe pharmaceutique international. En fonction de l'avancée des projets scientifiques de ce client, le nombre de modèles pourrait même être doublé à un horizon de douze mois.

Les modèles cellulaires sont l'un des outils de référence dans les premières étapes d'un programme de recherche préclinique. Leur utilisation par les chercheurs est quasi systématique. C'est pourquoi la taille de ce marché se chiffre aujourd'hui en milliards de dollars et représente pour genOway une opportunité de développement au moins équivalente au marché des modèles animaux.

Le marché des modèles cellulaires connait une forte croissance ces dernières années grâce à l'arrivée de la technologie CRISPR/Cas9 qui, en catalysant le mécanisme de recombinaison homologue, a permis la modification génétique dans presque tous les types cellulaires, aussi bien humain qu'animal.

L'excellence reconnue de genOway dans le domaine de la technologie CRISPR/Cas9, tant dans sa dimension de propriété intellectuelle que dans sa dimension technologique, fait aujourd'hui de genOway l'un des acteurs les mieux placés pour bénéficier de la forte croissance de ce marché.

Depuis plusieurs années, la société développe une stratégie ambitieuse visant à créer une plateforme de référence dans le domaine des modèles cellulaires, afin de fournir les outils de recherche dont a besoin l'innovation thérapeutique. A titre d'exemple, l'exclusivité acquise sur la technologie SMASH développée par l'Université de Stanford est une brique technologique très pertinente.

Cette stratégie se traduit déjà dans l'évolution du chiffre d'affaires de genOway qui devrait voir ses ventes de modèles cellulaires génétiquement modifiés dépasser le million d'euros en 2021, soit un triplement par rapport au niveau d'activité de ce segment en 2019. La signature de ce contrat cadre pour 10 modèles à façon illustre parfaitement cette tendance qui devrait s'accélérer sur 2022 et au-delà.

« Nous sommes confiants dans notre capacité à pouvoir faire croître significativement cette activité au cours des prochaines années a déclaré Alexandre Fraichard, Fondateur et Directeur général de genOway. Passer de contrats ponctuels à des contrats cadres est une étape importante pour notre développement dans le marché des modèles cellulaires. Plus largement, nous sommes très optimistes quant à l'utilisation de cette nouvelle plateforme pour, à la fois développer notre offre de services à façon mais également développer une offre de modèles catalogue qui compte déjà cinq lignées cellulaires à fin 2021 et qui en comptera plus d'une quinzaine à fin 2022. Cette gamme est parfaitement complémentaire à notre portefeuille actuel car elle s'adresse à la même clientèle, à savoir les chercheurs en immuno-oncologie. »

À propos de genOway

genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris ; ISIN : FR0004053510) conçoit et développe des modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s'appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d'étudier les effets d'un gène ou d'un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».

Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.)

Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques.

genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.