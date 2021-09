27/09/2021 - 17:45

Un plan de marche conforme au plan stratégique avec un chiffre d'affaires en forte croissance organique de +30%, l'amélioration de la profitabilité et la poursuite d'une dynamique commerciale soutenue au 2nd semestre

Lyon - France, le 27 septembre 2021 – genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris : ALGEN - ISIN : FR0004053510), société de biotechnologie spécialisée dans la modélisation et le développement de modèles de recherche génétiquement modifiés pour l'industrie pharmaceutique et les laboratoires de recherche académique, publie ses résultats semestriels 2021 (non audités).

Principaux éléments financiers du 1er semestre (1er janvier au 30 juin) :

Données en milliers d'euros - (non auditées) 1er semestre 2021 1er semestre 2020 Variation Chiffre d'affaires 6 182 4 753 +30% Modèles Sur mesure 3 449 2 746 Modèles Catalogue 2 670 1 649 Licences 62 357 EBITDA1 245 (221) n.a. Marge d'EBITDA sur CA (en %) 4,0% n.a. Résultat d'exploitation (730) (826) n.a. Résultat financier 17 (42) Résultat exceptionnel 149 (90) Impôts & Intéressement (111) - Résultat net (676) (959) n.a.

1 Résultat d'exploitation hors dotation aux amortissements et hors pertes & et gains de change sur dettes et créances commerciales

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway, déclare : « Je suis particulièrement satisfait du déroulement du plan stratégique, centré sur le développement de modèles Catalogue propriétaires. genOway devient un acteur incontournable du marché des modèles pré-cliniques en immuno-oncologie avec un catalogue de plus en plus sophistiqué. Nous disposons maintenant de 19 modèles ICP (Immune Checkpoint) disponibles à la vente à fin juin 2021. Ce nombre sera porté à 26 modèles d'ici la fin de l'année et une dizaine d'autres modèles sont en cours de production pour une commercialisation sur 2022. En parallèle, nous continuons à développer notre catalogue de modèles cellulaires avec l'ambition de disposer à fin 2022 d'une vingtaine de modèles. Enfin, les premiers retours commerciaux de notre nouveau catalogue axé sur le développement de modèles rats immunodéficients sont excellents. »

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, ajoute : « La profitabilité de la société s'améliore progressivement avec un EBITDA semestriel désormais positif, tiré par la croissance de 62% de notre activité Catalogue. L'objectif prioritaire de la société reste à ce stade axé sur le fort développement de l'activité, qui nécessite des investissements significatifs pour permettre la commercialisation à grande échelle de nos modèles. Nous continuons également à renforcer notre force commerciale et marketing tout en finançant nos projets R&D pour assurer la croissance future de la société au-delà de notre objectif de chiffre d'affaires à 30 M€. Nous maintenons notre objectif de croissance annuelle en ligne avec celle de ce premier semestre. »

Accélération de la croissance semestrielle à +30%

La société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,2 M€ au 1er semestre 2021, contre 4,8 M€ au 1er semestre 2020, soit une croissance exclusivement organique de +30%, en haut de la fourchette du rythme annuel moyen de plus de 20% visé sur la période 2021-2024 dans le cadre du plan stratégique.

Cette accélération de la croissance du chiffre d'affaires se traduit par une forte dynamique sur le segment des modèles Catalogue, qui progresse de +62% par rapport au 1er semestre 2020.

Progression de la rentabilité au 1er semestre 2021 en ligne avec le plan stratégique

La progression de l'EBITDA est directement liée à la forte croissance de l'activité Catalogue, dont le modèle économique est structurellement plus rentable. La marge d'EBITDA reste pour l'instant encore modeste, conformément au plan stratégique et à la nécessité d'investir dans la mise en place de nouvelles colonies pour chaque modèle arrivant sur le marché ainsi que l'accompagnement marketing et commercial pour la promotion de ces nouveaux modèles. L'impact de la crise COVID aura été faible sur les ventes mais réel sur la profitabilité en pénalisant la production : hausse des coûts des consommables et retards d'approvisionnements.

Le résultat d'exploitation est également en progression mais reste négatif en lien avec l'augmentation de 0,4 M€ des dotations aux amortissements consécutivement à la mise en service en janvier 2021 de la nouvelle plateforme de production de souris humanisées pour un investissement total de 2,4 M€.

Le résultat net ressort quant à lui en amélioration de +0,3 M€ pour s'établir à -0,7 M€ à la fin du 1er semestre 2021 contre -1,0 M€ en 2020.

Évolution de la structure financière de la société

Au niveau de la structure financière, les capitaux propres s'élèvent à 14,0 M€ au 30 juin 2021 contre 8,8 M€ à fin 2020. La trésorerie disponible ressort à 2,7 M€, consécutivement à l'augmentation de capital de 5,6 M€ réalisée en juin 2021, la baisse de 1,4 M€ de l'endettement financier et la constatation d'une créance à recevoir au titre du Crédit Impôt Recherche de 3,4 M€ dont l'encaissement a été réalisé post-clôture du semestre.

Le tableau ci-dessous présente la situation financière aux 30 juin 2021 et 31 décembre 2020.

Données en milliers d'euros (non auditées) 30 juin 2021 31 déc. 2020 Trésorerie disponible 2 741 2 709 Dettes financières (9 382) (10 765) Trésorerie nette de l'endettement financier (6 641) (8 056) Capitaux propres 14 037 8 847

Perspectives

Le 2nd semestre devrait s'inscrire dans la même dynamique de croissance que la première moitié de l'année avec pour objectif de dépasser 14 M€ de chiffre d'affaires sur 2021 (rappel : 11,0 M€ en 2020).

La profitabilité devrait continuer à croître progressivement avec une accélération attendue à partir du 2nd semestre 2022, période à partir de laquelle la structure de coût devrait se stabiliser et ainsi permettre de bénéficier de l'augmentation des volumes pour viser une marge d'EBITDA de plus de 25% à horizon 2024.

Rapport semestriel 2021

Le rapport semestriel a été mis en ligne sur le site d'Euronext (https://live.euronext.com/fr) et peut être consulté sur le site genOway (www.genoway.com ) dans la rubrique « Relations investisseurs. »

À propos de genOway

genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris ; ISIN : FR0004053510) conçoit et développe des modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s'appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d'étudier les effets d'un gène ou d'un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».

Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.)

Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques.

genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.