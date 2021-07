19/07/2021 - 18:05

Lyon (France) - le 19 juillet 2021 – genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, annonce ses ventes du 1er semestre 2021.

Conformément à son plan stratégique, genOway confirme l'accélération de sa croissance en lien avec :

l'enrichissement de son offre de modèles catalogue ;

le développement de partenariats avec des CRO (Contract Research Organization – société de services de recherche) et des acteurs pharmaceutiques majeurs dans le domaine de l'immuno-oncologie ;

l'intérêt croissant des sociétés de biotechnologie pour ce type de modèles.

La société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 6,18 M€ au 1er semestre 2021, contre 4,75 M€ au 1er semestre 2020, soit une croissance exclusivement organique de +30%, dans la fourchette haute du rythme annuel moyen de plus de 20% visé sur la période 2021-2024 dans le cadre du plan stratégique.

S1 2021 / S1 2020

(6 mois) 2020 / 2019

(12 mois) 2019 / 2018

(12 mois) Croissance du chiffre d'affaires +30% +16% -12%*

*mise en œuvre du nouveau plan stratégique

Cette accélération de la croissance du chiffre d'affaires se traduit par une forte dynamique sur le segment des modèles Catalogue, qui progresse de +62% par rapport au 1er semestre 2020.

S1 2021 / S1 2020

(6 mois) 2020 / 2019

(12 mois) 2019 / 2018

(12 mois) Croissance des ventes de modèles Catalogue +62% +32% +24%

En parallèle, après le recentrage stratégique opéré en 2019 pour cibler principalement les sociétés pharmaceutiques, les signatures de nouveaux contrats pour des modèles Sur mesure sont également reparties à la hausse, et ont permis de générer une croissance de +26% du chiffre d'affaires de cette ligne d'activité au 1er semestre 2021.

S1 2021 / S1 2020

(6 mois) 2020 / 2019

(12 mois) 2019 / 2018

(12 mois) Croissance des ventes de modèles Sur mesure +26% 0% -20%

Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway, déclare : « Notre vision stratégique du développement de genOway et notre ambition d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 M€ à horizon 2024 se matérialisent dans ces ventes semestrielles avec une croissance record de +62% du segment Catalogue.

D'ici un an, nous serons en mesure de proposer l'offre Catalogue la plus pertinente du marché dans le domaine des modèles pré-cliniques en immuno-oncologie associant modèles animaux et cellulaires.

Chaque trimestre, de nouveaux modèles viennent enrichir notre catalogue et attirent de nouveaux clients. Au 2nd semestre pas moins de six nouveaux modèles animaux devraient ainsi être mis sur le marché tout en accélérant le déploiement de notre nouvelle offre de modèles cellulaires. Les perspectives à court et moyen terme sont très encourageantes et le 2nd semestre devrait s'inscrire dans cette dynamique avec une croissance équivalente à celle observée au 1er semestre. »

Benjamin Bruneau, Directeur financier de genOway, ajoute : « Le renforcement de notre trésorerie le mois dernier avec une levée de fonds de 5,6 M€ va nous permettre d'exploiter au maximum le potentiel commercial de notre offre Catalogue en la rendant plus visible auprès de l'ensemble de la communauté pharmaceutique au moyen de publicités marketing ciblées dans des revues médicales et scientifiques prestigieuses.

Nous prévoyons également d'élargir nos équipes commerciales pour répondre à la demande actuelle tout en continuant notre effort de prospection et en renforçant notre présence aux séminaires dédiés aux modèles de recherche pré-clinique en immuno-oncologie.

Enfin, nous accélérons également nos efforts de R&D pour mettre sur le marché plus rapidement nos innovations, dont le potentiel est illustré par nos résultats commerciaux. »

Chiffre d'affaires du 1er semestre (1er janvier au 30 juin) :

En M€ - Données non auditées 1er semestre 2021 1er semestre 2020 Variation Modèles sur mesure 3,45 2,74 +26% Modèles catalogue 2,67 1,65 +62% Licences 0,06 0,36 -83% Chiffre d'affaires total 6,18 4,75 +30%

Prochaine publication : Résultats semestriels 2021, le 27 septembre 2021, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

genOway (EURONEXT GROWTHTM Paris ; ISIN : FR0004053510) conçoit et développe des modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s'appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d'étudier les effets d'un gène ou d'un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».

Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.)

Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques.

genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.

