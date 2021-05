27/05/2021 - 18:00

NextStage AM investit 4,2 M€ à travers ses fonds FCPI et devient le 1 er actionnaire de genOway avec 12,4% du capital

Renforcement d'Alexandre Fraichard, Directeur général de genOway, au capital de la société par l'acquisition de 190 000 actions nouvelles, portant sa participation à près de 10% du capital

Confiance renouvelée d'actionnaires historiques de genOway, qui avaient déjà participé à l'augmentation de capital en janvier 2020

Lyon - France, le 27 mai 2021 – genOway (Euronext Growth® Paris - ISIN : FR0004053510 - ALGEN), société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, est heureuse d'annoncer aujourd'hui le succès d'une augmentation de capital par placement privé de 5,6 M€ au prix de 4,00 € par action nouvelle. Ce projet d'augmentation de capital avait été annoncé le 6 mai 2021 sous condition de son approbation par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 26 mai 2021.

Alexandre Fraichard, Directeur général délégué de genOway, déclare : « Nous sommes très satisfaits de la réussite de cette levée de fonds et des conditions dans lesquelles elle a été réalisée. Elle témoigne d'un intérêt croissant des investisseurs pour notre société et d'une confiance renouvelée de nos actionnaires historiques. Les perspectives très favorables annoncées il y a deux mois, avec une croissance annuelle des ventes supérieure à 20% dès 2021 ainsi que la confirmation de notre objectif de chiffre d'affaires de 30 M€ à horizon 2024, agissent comme un véritable catalyseur sur la valorisation de la société. Cette levée de fonds va nous permettre de financer de nouveaux projets R&D et d'accélérer notre développement commercial et marketing pour rendre l'offre de modèles de recherche sur catalogue de genOway encore plus visible pour nos clients tout en assurant le développement futur de la société au-delà de 2024. »

Jean-David Haas, Directeur général et cofondateur de NextStage AM, ajoute : « Nous sommes ravis de participer à cette augmentation de capital et de devenir ainsi le 1er actionnaire de la société. Cette levée de fonds va permettre à genOway de franchir une nouvelle étape dans son développement et s'inscrit pleinement dans l'approche poursuivie par NextStage AM : soutenir, en fonds propres, les pépites innovantes de nos territoires. Doté d'une capacité d'innovation reconnue et porté par une équipe solide d'entrepreneurs, nous sommes convaincus que genOway a aujourd'hui toute les cartes pour devenir un acteur de premier plan de la santé intelligente. »

Une levée de fonds pour financer un déploiement commercial ambitieux et initier le développement de modèles catalogues de nouvelle génération qui assureront la croissance au-delà de 2024

Fort de vingt années de proximité avec l'industrie pharmaceutique, genOway a décidé au cours des dernières années de se spécialiser dans les modèles de recherche destinés au domaine de l'immuno-oncologie. L'immuno-oncologie consiste à restimuler le système immunitaire d'un patient pour lutter contre le développement des cellules cancéreuses.

L'immuno-oncologie représente aujourd'hui le 1er domaine d'investissement en R&D pharmaceutique, concentrant déjà plus de 40% des investissements mondiaux et représentant plus de 25 Md$ de recherche pour les dix premiers laboratoires.

Tout en poursuivant son activité historique de vente de modèles de recherche sur mesure, genOway est désormais en mesure d'adresser un marché mondial des études précliniques de plus de 2 Md$ grâce à la constitution de son catalogue de modèles de recherche en immuno-oncologie. Validés et publiés par des sociétés pharmaceutiques de référence, ces modèles de recherche sur catalogue présentent l'avantage d'être immédiatement disponible et sans risque pour les chercheurs.

À fin 2022, genOway disposera d'un catalogue d'une quarantaine de modèles animaux et d'une vingtaine de modèles cellulaires, conférant à la société un positionnement d'acteur mondial incontournable pour les études précliniques dans le domaine de l'immuno-oncologie.

Le succès de cette levée de fonds va permettre à genOway d'accélérer sa pénétration chez ses clients pharmaceutiques et de faire découvrir son offre à l'ensemble des acteurs du marché des études précliniques en immuno-oncologie. La société prévoit d'accroître significativement ses effectifs commerciaux sur les prochaines années tout en réalisant des campagnes marketing ciblées, de la publicité dans des revues scientifiques prestigieuses et d'organiser ses propres séminaires pour promouvoir ses modèles.

Ce financement a également pour objectif de préparer l'après 2024 avec l'ambition de conserver cette dynamique de croissance. Il permettra d'initier de nouveaux projets R&D visant à développer de nouveaux modèles plus complexes répondant aux futurs enjeux de la recherche pharmaceutique et des études précliniques.

Perspectives 2024

Le profil de rentabilité de la société devrait aussi fortement évoluer. Alors qu'un modèle de recherche sur mesure était développé pour le compte d'un seul client, les modèles de recherche sur catalogue pourront désormais être proposés aussi bien à de nombreux groupes pharmaceutiques qu'à des sociétés de biotechnologies, entraînant quasi mécaniquement un doublement des marges par rapport au modèle de vente historique de genOway.

Dans ce contexte, la société anticipe une forte accélération de la croissance de ses ventes au cours des quatre prochaines années, avec une croissance annuelle moyenne supérieur à 20% sur la période

2021-2024, et un objectif de chiffre d'affaires à horizon 2024 à plus de 30 M€, accompagné d'un doublement de la marge d'EBITDA sur la période à plus de 25%.

À plus long terme, l'ambition de genOway est d'aller encore plus loin à travers plusieurs projets majeurs d'innovation qui permettront à la société de franchir un nouveau cap dans sa croissance et de renforcer son leardership mondial dans le domaine de l'immunologie et des études précliniques.

Principales caractéristiques de l'augmentation de capital

Le Conseil d'administration, faisant usage de la délégation qui lui a été conférée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 26 mai 2021 dans sa 5ème résolution (augmentation du capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées), a décidé de procéder à une augmentation de capital par placement privé d'un montant de 5 600 000 €, par émission de 1 400 000 nouvelles actions, d'une valeur nominale de soixante centime d'euro (0,60 €), à un prix de souscription de 4,00 € par action (prime d'émission incluse), soit une prime 19% par rapport au cours de clôture de l'action genOway le 6 mai 2021 (3,36 €) précédant l'annonce du projet d'augmentation de capital.

À l'issue des opérations de règlement-livraison, le 27 mai 2021, le capital social de genOway s'élève désormais à 5 067 579,60 €, divisé en 8 445 966 actions. Les nouvelles actions sont assimilables aux actions existantes de la société et sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® à Paris (code ISIN : FR0004053510 - code mémo : ALGEN).

Les nouvelles actions représentent 16,6% du nombre d'actions en circulation après l'augmentation de capital. Ainsi un actionnaire détenant 1% du capital émis avant l'opération détient 0,834% du capital au terme de l'opération.

Il est précisé que l'augmentation de capital de 5,6 M€ a été souscrite de la façon suivante :

Les fonds FCPI gérés par NextStage AM : 75% du montant levé, soit 4 200 K€ ;

Alexandre Fraichard : 13,6% du montant levé, soit 760 K€ ;

Eximium : 5,0% du montant levé, soit 280 K€ ;

Groupe d'actionnaires privés agissant de concert : 6,4% du montant levé, soit 360 K€.

Avant l'opération Après l'opération Actionnaires Nombre d'actions % en capital % en droits de vote Nombre d'actions % en capital % en droits de vote NEXTSTAGE AM 1 050 000 12,4% 12,8% ALEXANDRE FRAICHARD 616 551 8,8% 9,1% 806 551 9,5% 9,8% FINOWAY 527 775 7,5% 7,8% 527 775 6,2% 6,4% EXIMIUM 434 091 6,2% 6,4% 504 091 6,0% 6,2% GENOWAY AUTODETENTION 251 109 3,6% 251 109 3,0% SALARIES & MANDATAIRES SOCIAUX 233 033 3,3% 3,4% 233 033 2,8% 2,8% INSTITUT PASTEUR 68 262 1,0% 1,0% 68 262 0,8% 0,8% GROUPE INVESTISSEURS LYON* 482 814 6,9% 7,1% 572 814 6,8% 7,0% FLOTTANT (détention < 50 000 titres) 4 432 331 62,9% 65,2% 4 432 331 52,5% 54,1% TOTAL 7 045 966 100,0% 100,0% 8 445 966 100,0% 100,0% * Actionnaires agissant de concert

Conformément à l'article 211-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), il est rappelé que l'opération susvisée n'a pas donné lieu ni ne donnera lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Les informations règlementées et l'ensemble des communiqués de presse de la société peuvent être consultés sur le site Internet de la société (www.genoway.com).

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, le 19 juillet 2021, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

genOway (Euronext Growth® Paris - ISIN : FR0004053510 - ALGEN) conçoit et développe des modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s'appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d'étudier les effets d'un gène ou d'un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».

Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.)

Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques.

genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.