06/05/2021 - 18:15

Lyon (France) - le 6 mai 2021 – genOway (Euronext GrowthTM - ALGEN - ISIN : FR0004053510), société spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, annonce un projet d'augmentation de capital par placement privé, d'un montant d'environ 5 M€ au prix de 4 € par action (soit une prime 19% par rapport au cours de clôture de l'action le 6 mai 2021 de 3,36 €).

Ce projet d'augmentation de capital prendrait la forme d'un placement privé, sous condition de l'approbation, par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 26 mai 2021, de la résolution n°5 donnant délégation de compétence au conseil d'administration en vue d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées.

Le montant global des émissions de titres de capital réalisées en application de cette délégation ne pourra excéder 20% du capital social soit environ 5,6 M€, conformément aux dispositions du 3°) de l'article L. 225-136 du Code de commerce.

Cette opération serait réalisée dès l'approbation de la résolution n°5 par l'assemblée générale mixte du 26 mai 2021. Les fonds seront levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment des États-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon, conformément aux articles L. 225-136 du Code de commerce et L. 411- 2 II du Code monétaire et financier.

genOway informe que l'augmentation de capital est déjà couverte à hauteur de 5 M€ par des engagements de souscription provenant d'investisseurs institutionnels et des dirigeants de la société.

Les fonds levés à travers cette augmentation de capital auront un double objectif :

Financer le développement des nouveaux projets R&D qui assureront un relais de croissance au-delà du plan stratégique à horizon 2024 visant un chiffre d'affaires de 30 M€ et une marge d'EBITDA de 25% ;

Accélérer le déploiement commercial de l'offre Catalogue en immuno-oncologie

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Euronext Growth à Paris auprès d'Euronext.

Conformément à l'article 211-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), il est rappelé que l'opération ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

Les informations règlementées et l'ensemble des communiqués de presse de la société peuvent être consultés sur le site Internet de la société (www.genoway.com).

Agenda financier : Résultats semestriels 2021, le 19 juillet 2021, après la clôture des marchés d'Euronext.

À propos de genOway

genOway (Euronext Growth® Paris - ISIN : FR0004053510 - ALGEN) conçoit et développe des modèles de recherche précliniques, à partir de cellules ou de rongeurs, à destination des laboratoires de l'industrie pharmaceutique, des sociétés de biotechnologies et de la recherche universitaire. En s'appuyant sur une plateforme technologique unique, constituée de licences mondiales exclusives (recombinaison homologue, CRISPR/Cas9), genOway est en mesure de proposer à ses clients des modèles de recherche innovants permettant d'étudier les effets d'un gène ou d'un médicament thérapeutique sur un organisme « humanisé ».

Ces modèles de recherche innovants accompagnent les chercheurs des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique (BMS, Janssen, Novartis, Pfizer, etc.), des sociétés de biotechnologies (80 sociétés clientes sur les 5 dernières années) ou des plus prestigieux laboratoires de recherche académique, en France ou aux États-Unis (Institut Pasteur, Harvard University, Inserm, Stanford University, Broad Institute, etc.)

Depuis sa création, la société a développé plus de 2 500 modèles de recherche pour l'industrie pharmaceutique, contribuant ainsi à la mise au point de nombreux traitements et médicaments thérapeutiques.

genOway opère principalement aux États-Unis (60%) et dans 18 pays en Europe et en Asie.