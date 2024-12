18/12/2024 - 18:30

RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2024-25

AMELIORATION DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE ET REDUCTION DE L'ENDETTEMENT

Le Conseil d'Administration de GECI International, réuni le 17 décembre 2024, a arrêté les comptes semestriels clos au 30 septembre 2024.

En M€ 2024-25 2023-24 Évolution 2023-24 (6 mois) (6 mois) en M€ en % (12 mois) Chiffre d'affaires 9,61 11,57 - 1,96 - 17 % 22,7 Résultat opérationnel courant 0,10 (0,06) + 0,16 + 267 % (0,6) Résultat opérationnel 0,14 (0,07) + 0,21 + 300 % 1,7 Résultat courant avant impôt (0,05) (0,09) + 0,05 - 56 % 1,6 Résultat net consolidé (0,23) (0,26) + 0,04 - 15 % 1,2 Résultat net part du Groupe (0,26) (0,25) - - 1,1 Capitaux propres part du Groupe 5,32 2,70 + 2,65 + 98 % 7,0 Endettement financier net 1,74 6,54 - 4,82 - 74 % 0,9



FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

__________

Au cours du premier semestre 2024-25, GECI International (la « Société ») a confirmé sa capacité à transformer les défis en opportunités. En recentrant ses activités sur ses deux piliers stratégiques - le Calcul Haute Performance (HPC) en France et les solutions Smart City au Brésil -, le Groupe a démontré sa résilience face à une conjoncture économique complexe.

La déconsolidation des activités télécoms en France, effective depuis le 1er mars 2024, a été partiellement compensée par la croissance dynamique des secteurs stratégiques. À périmètre comparable et taux de change constant, le chiffre d'affaires n'a enregistré qu'une légère baisse de 1,7 %, soulignant la pertinence de la stratégie mise en œuvre. Le dynamisme des pôles HPC et Smart City a permis également d'atténuer les effets des ajustements dans l'informatique financière et l'infogérance, avec une priorité donnée à la rentabilité et à la qualité des référencements.

Malgré le ralentissement économique mondial, GECI International a enregistré une amélioration de sa rentabilité opérationnelle grâce à une gestion rigoureuse des coûts et un positionnement sur des segments à forte valeur ajoutée. Parallèlement, la réduction de l'endettement renforce la solidité financière du Groupe, ouvrant ainsi la voie à des perspectives de développement prometteuses.

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE

__________

Au 30 septembre 2024, le chiffre d'affaires semestriel s'établit à 9,61 millions d'euros, réparti de manière équilibrée entre les pôles Digital (48,4 %) et Technologie (51,6 %). L'international, qui représente 50,1 % du chiffre d'affaires total, témoigne du succès de la stratégie d'expansion du Groupe.

Le résultat opérationnel courant (ROC) repasse en territoire positif, atteignant 0,1 million d'euros, contre une perte de 0,06 million d'euros à la même période de l'exercice précédent. Cette progression reflète non seulement une amélioration du taux de marge brute, mais aussi une réduction des frais généraux.

Les deux pôles enregistrent une amélioration de leur rentabilité opérationnelle :

Pôle Digital : ROC positif à 0,1 million d'euros, soutenu par une croissance de l'activité HPC et la gestion efficace des charges opérationnelles.

: ROC positif à 0,1 million d'euros, soutenu par une croissance de l'activité HPC et la gestion efficace des charges opérationnelles. Pôle Technologie : ROC positif et en forte hausse (+25 %) à 0,5 million d'euros, porté par une solide performance des activités, notamment au Brésil.

En millions d'euros S1 2024-25 S1 2023-24 Digital Technologie Holding sept-24 Digital Technologie Holding sept-23 Chiffre d'affaires 4,64 4,97 9,61 5,19 6,38 11,57 ROC 0,13 0,50 (0,53) 0,10 (0,10) 0,40 (0,36) (0,06) % du chiffre d'affaires 2,8% 10,0% - 1,0% (2,0)% 6,2% - (0,5)%

Malgré une hausse des charges financières de 0,2 million d'euros, le résultat net part du Groupe reste stable à (0,25) million d'euros, similaire à l'exercice précédent.

STRUCTURE FINANCIÈRE

__________

Les capitaux propres part du Groupe s'établissent à 5,3 millions d'euros au 30 septembre 2024, contre 7,0 millions d'euros au 31 mars 2024. Cette évolution reflète principalement le résultat du semestre (-0,26 million d'euros), l'impact des variations de périmètre de consolidation (-2,1 millions d'euros) et les augmentations de capital intervenues à travers l'exercice de 84,1 % BSA 1 émis et attribués dans le cadre de l'émission obligataire réalisée le 4 avril 2024 (+1,45[1] million d'euros brut, dont 1,0 million d'euros sur le semestre).

Au 30 septembre 2024, l'endettement financier du Groupe a nettement diminué de - 30,4 %, à 2,5 millions d'euros, contre 3,5 millions d'euros à fin mars 2024. Il inclut des dettes financières pour un montant de 0,59 million d'euros (y compris les découverts), l'avance du factoring de 0,94 million d'euros, les dettes nettes issues des Obligations simples avec des BSA attachés (OBSA) pour 0,64 million d'euros et le retraitement des loyers pour 0,30 million d'euros

Après déduction de la trésorerie disponible (0,73 million d'euros), l'endettement financier net s'élève à 1,7 million d'euros, représentant 32,1 % des fonds propres.

PERSPECTIVES

__________

Portée par une situation financière renforcée, GECI International aborde l'avenir avec une ambition renouvelée et une stratégie axée sur l'innovation et l'excellence technologique. Dans un marché des ESN en pleine transformation, où l'intelligence artificielle, le calcul quantique et les systèmes interconnectés redéfinissent les besoins, le Groupe s'affirme comme un acteur visionnaire, agile et incontournable sur ses marchés.

Dans le secteur du Calcul Haute Performance (HPC), GECI International développe des solutions sur mesure et évolutives pour répondre aux besoins croissants de puissance de calcul, de gestion de données massives et de cybersécurité. La demande, particulièrement forte dans des domaines clés tels que l'industrie, l'énergie, la finance et la santé, ouvre des perspectives considérables. Le Groupe se positionne comme un partenaire de premier plan, notamment dans le calcul quantique, pour répondre aux exigences croissantes de ces industries.

Au Brésil, un marché clé pour ses solutions Smart City, GECI International accélère son développement avec des projets stratégiques visant à optimiser les infrastructures urbaines. La signature et le déploiement de nouveaux contrats stratégiques confirment non seulement la pertinence de l'offre de la Société, mais également son rôle central dans la transformation numérique des territoires au Brésil pour y améliorer la mobilité urbaine, l'efficacité énergétique et la qualité de vie. Ces succès permettront de consolider la croissance du chiffre d'affaires à l'international.

Soutenue par un réseau de partenariats stratégiques avec des leaders technologiques, la Société continue de diversifier son portefeuille, en intégrant des innovations comme l'IoT, l'analyse prédictive et les solutions cloud hybrides. Sa capacité d'adaptation aux spécificités des marchés locaux, combinée à l'agilité et l'expertise de ses équipes, lui permet d'anticiper les évolutions des marchés et de proposer des solutions compétitives à forte valeur ajoutée.

GECI International s'inscrit dans une dynamique d'avenir, prête à relever les défis technologiques de demain et à devenir un acteur clé des marchés français et internationaux.

Le rapport financier semestriel sera disponible le vendredi 20 décembre 2024 sur le site Internet de la société (www.geci.net).

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Chiffre d'affaires annuels 2024-25, le 15 mai 2025 après bourse.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques et commerciaux et de ses compétences hautement qualifiées, GECI International déploie une nouvelle dynamique entrepreneuriale à travers des offres customisées centrées sur la transformation numérique, le conseil informatique, la smart city et les technologies émergentes. En tant que partenaire stratégique, GECI International accompagne les entreprises et organisations dans leur recherche de compétitivité et d'efficacité.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.



CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net