COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exercice 2023-24

Paris, le 10 septembre 2024 – 8h30

Tenue de l'Assemblée Générale Mixte du 9 septembre 2024

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de GECI International (la « Société ») s'est réunie le 9 septembre 2024 à 9 heures 30 aux Salons de l'Hôtel des Arts et Métiers (9 bis, avenue d'Iéna – 75016 Paris) aux fins de délibérer sur l'ordre du jour.

12 actionnaires étaient présents, représentés ou avaient voté par correspondance, possédant ensemble 230 926 actions (soit 26,32 % du capital), donnant droit à 246 917 voix (soit 27,58 % des droits de vote).

Toutes les résolutions ont été adoptées.

À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques et commerciaux et de ses compétences hautement qualifiées, GECI International déploie une nouvelle dynamique entrepreneuriale à travers des offres customisées centrées sur la transformation numérique, le conseil informatique, la smart city et les technologies émergentes. En tant que partenaire stratégique, GECI International accompagne les entreprises et organisations dans leur recherche de compétitivité et d'efficacité.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

