01/08/2024 - 18:00



GECI International : fin du litige concernant la reprise du Groupe Eolen en 2015.



GECI International annonce la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel mettant fin à un litige antérieur concernant la reprise du Groupe Eolen.

En 2015, le Groupe GECI International a procédé à l'acquisition du Groupe Eolen et de ses filiales. Un contentieux s'en est suivi avec le cédant. Après l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la Cour d'Appel de Paris[1] et la condamnation du cédant, les deux parties ont trouvé un accord et ont mis fin à leur différend en signant un protocole d'accord transactionnel le 31 juillet 2024.

Cet accord permet à GECI International d'éliminer un risque important et met un point final à un litige qui portait sur des faits remontant à près de dix ans. Les détails financiers de cet accord seront précisés dans le prochain rapport financier semestriel.

GECI International reste déterminé à poursuivre sa stratégie de développement autour de ses deux pôles principaux : le Digital, avec le renforcement de ses activités de Calcul Haute Performance (HPC), et la Technologie, avec l'expansion de ses offres pour la Smart City.



À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques et commerciaux et de ses compétences hautement qualifiées, GECI International déploie une nouvelle dynamique entrepreneuriale à travers des offres customisées centrées sur la transformation numérique, le conseil informatique, la smart city et les technologies émergentes. En tant que partenaire stratégique, GECI International accompagne les entreprises et organisations dans leur recherche de compétitivité et d'efficacité.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

[1] Cf. communiqué du 21 février 2024