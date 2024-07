16/07/2024 - 18:00

RÉSULTATS ANNUELS 2023-24 EN NETTE PROGRESSION

Chiffre d'affaires [1] annuel de 22,7 M€

Résultat opérationnel positif de 1,7 M€

Résultat net part du Groupe de 1,1 M€

Structure financière renforcée avec des fonds propres de 7,0 M€ et un endettement net réduit à 0,9 M€

Renforcement des perspectives en Calcul Haute Performance, Intelligence Artificielle et Informatique Financière

Le Conseil d'Administration réuni ce jour a examiné et arrêté les comptes annuels et consolidés 2023-24 clos au 31 mars 2024.

Données financières consolidées

En M€ 2023-24 2022-23 Évolution (12 mois) (12 mois) en M€ en % Chiffre d'affaires 22,7 20,6 + 2,1 + 10,4 % Résultat opérationnel courant (0,6) (0,3) - 0,4 - 137 % Résultat opérationnel 1,7 (0,4) + 2,1 + 527 % Résultat courant avant impôt 1,6 (0,6) + 2,2 + 363 % Résultat net consolidé 1,2 (0,7) + 2,0 + 271 % Résultat net part du Groupe 1,1 (0,8) + 1,8 + 241 % Capitaux propres part du Groupe 7,0 2,8 + 4,2 + 148 % Endettement financier net 0,9 6,7 - 5,8 - 86 %



Faits marquants de l'exercice

Au cours de l'exercice 2023-24, le Groupe GECI International (la « Société ») a réussi à maintenir une croissance solide et à améliorer sa rentabilité malgré certains défis liés à une conjoncture économique complexe. Grâce à une gestion stratégique, incluant la cession d'actifs non essentiels et la prise en compte d'un jugement en appel d'un litige antérieur, la Société a amélioré ses résultats financiers et renforcé sa position pour l'avenir.

La Société a ainsi enregistré une hausse de 10,4 % de son chiffre d'affaires consolidé par rapport à l'exercice précédent. Cette dynamique de croissance organique a été soutenue par un accroissement des opérations d'installation d'équipements de télécommunication au Brésil, permettant d'établir une position de leader reconnu au niveau national, ainsi que par la poursuite du développement des activités de Calcul Haute Performance (HPC) en France. Ces performances favorables ont largement compensé la réduction des activités d'infogérance.

Les comptes consolidés prennent en compte la déconsolidation de l'activité d'ingénierie en Télécom en France du Groupe Eolen depuis le 1er mars 2024, suite à la cession de son fonds de commerce[2].

Dans ce contexte, les résultats annuels de la Société montrent une nette amélioration, avec un impact positif de 2,4 millions d'euros provenant d'éléments exceptionnels, incluant la plus-value de la cession de l'activité d'ingénierie en télécommunications en France, ainsi que la prise en compte du jugement en appel du litige avec le cédant des sociétés Eolen.

Ce redressement de la rentabilité s'accompagne d'une réduction significative de l'endettement de la Société et du renforcement de ses capitaux propres à la fin mars 2024, confortant ainsi les perspectives de développement de la Société.

Résultats

Le chiffre d'affaires annuel au 31 mars 2024 s'établit à 22,7 M€, en croissance de + 10,4 % par rapport à l'exercice précédent (+ 10,6 % à taux de change constant) et se répartit entre le Digital à 46,0 % et la Technologie à 54,0 % avec l'International qui représente 40,2 % de l'activité.

Le résultat opérationnel courant s'établit à -0,6 million d'euros, comparé à -0,3 million d'euros au 31 mars 2023. Cette évolution de la rentabilité opérationnelle s'explique par une baisse de la marge brute, malgré la croissance de l'activité, et par une augmentation ponctuelle des frais généraux au second semestre.

Le Pôle Digital a été impacté par une baisse sensible de son activité d'infogérance, due à la fin d'un contrat significatif, si bien que le ROC du pôle s'établit à -0,6 million d'euros, contre 0,1 million d'euros pour l'exercice précédent. A contrario, le ROC du pôle Technologie, porté par la bonne orientation des activités, s'améliore de +0,1 million d'euros par rapport à l'exercice précédent pour s'établir à 0,4 million d'euros au 31 mars 2024.

En M€ 2023-24 2022-23 Digital Technologie Holding mars-24 Digital Technologie Holding mars-23 Chiffre d'affaires 10,5 12,3 22,7 11,9 8,7 20,6 Résultat opérationnel courant (0,6) 0,4 (0,4) (0,6) 0,1 0,3 (0,7) (0,3) % du chiffre d'affaires (5,7)% 2,9% - (2,8)% 1,1% 3,1% - (1,3)%



Le résultat opérationnel au 31 mars 2024 s'établit à 1,7 million d'euros, contre une perte de -0,4 million d'euros un an plus tôt. Ce résultat intègre des produits non courants pour un montant total de 2,4 millions d'euros, comprenant :

Une plus-value de 1,7 million d'euros liée à la cession de l'activité d'ingénierie en télécommunications en France du Groupe Eolen.

Un produit non récurrent de 0,7 million d'euros correspondant à l'indemnité transactionnelle de 4,7 millions d'euros, prévue dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 février 2024, concernant le litige entre GECI International et la société Anthéa ainsi que son dirigeant dans le cadre de la reprise du Groupe Eolen en 2015, après déduction de la provision pour recouvrement de cette créance (4,0 millions d'euros).

Après notamment prise en compte de charges financières nettes en diminution (-0,1 million d'euros) et d'une charge d'impôt en augmentation (+0,2 million d'euros), le résultat net part du Groupe est positif à 1,1 million d'euros au 31 mars 2024 contre une perte de -0,8 million d'euros au 31 mars 2023.

Situation Financière

Les capitaux propres part du Groupe au 31 mars 2024 s'élèvent à 7,0 millions d'euros contre 2,8 millions d'euros pour l'exercice précédent (+4,2 millions d'euros sur un an). Ils tiennent compte du résultat de l'exercice (+1,1 million d'euros) et intègrent les augmentations de capital intervenues à travers le tirage de 25 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (ORNAN)[3] en juin 2023 (+0,3 million d'euros) et l'impact du traitement du « put » (+2,75 millions d'euors nets) dont la variation initiale a été comptabilisée en capitaux propres.

L'endettement financier net passe de 6,6 millions d'euros en mars 2023 à 0,9[4] million d'euros en mars 2024, soit une diminution de -5,8 millions d'euros (- 87 %), et représente 12 % des fonds propres, contre 235 % au 31 mars 2023. Son évolution s'explique principalement par la prise en compte du jugement en appel du litige opposant la Société avec le cédant des sociétés Eolen et par le remboursement de certaines dettes.

A fin mars 2024, l'endettement financier net inclut des dettes financières pour un montant de 0,5 million d'euros (y compris les découverts), l'avance du factoring de 1,6 million d'euros, les dettes nettes issues des Obligations simples avec des BSA attachés (OBSA) et des OCA pour 0,9 million d'euros, le retraitement des loyers pour 0,4 million d'euros et une trésorerie de 2,6 millions d'euros, renforcée à hauteur de 1,7 million d'euros par la cession du fonds de commerce des activités d'ingénierie en Télécom en France du Groupe Eolen et par l'encaissement d'une partie du financement par voie d'OBSA.

Ce renforcement des ressources financières de la Société et la forte réduction de son endettement offrent de nouvelles marges de manœuvre pour soutenir son plan de développement.

Perspectives

Les marchés du digital et de la technologie, en pleine expansion avec des taux de croissance annuels supérieurs à 10 %, évoluent rapidement et offrent de nouvelles opportunités de développement significatives. GECI International, notamment à travers sa filiale Alliance Services Plus (AS+), se distingue désormais comme un leader français dans le domaine du HPC. Cette technologie, essentielle pour des secteurs de pointe, tels la recherche scientifique, l'industrie, la biotech, le pétrole ou la finance, permet de traiter des volumes de données massifs, de réaliser des simulations complexes en des temps extrêmement courts, donnant ainsi un avantage compétitif dans un environnement économique de plus en plus exigeant.

Pour l'exercice 2024-2025, GECI International entend exploiter ces opportunités de croissance en s'appuyant sur un modèle économique différencié et structuré autour de deux pôles principaux :

Digital : Ce pôle inclut le Calcul Haute Performance (HPC), l'analyse de données de haute performance (HPDA), le cloud computing, l'intelligence artificielle (IA), le conseil en informatique, l'informatique financière, l'infogérance et la cybersécurité. Les solutions HPC de la Société sont utilisées dans des domaines variés, tels la recherche scientifique, la modélisation et simulation numérique, couvrant des disciplines comme la physique et la physique nucléaire, l'astrophysique, la biotechnologie, la pharmacologie, le génome, la chimie, la séismologie, la météorologie et d'autres… La Société entend jouer un rôle de premier plan sur la scène française et européenne et renforce continuellement ses compétences techniques et ses ressources commerciales. Technologies & Smart City : Ce pôle, en plus de son activité d'installation d'équipements de télécommunications, se concentre sur le développement de solutions intelligentes pour la gestion du trafic urbain, les parkings intelligents, les économies d'énergie et l'Internet des Objets (IoT). La Société travaille actuellement sur des projets de smart city visant à optimiser l'efficacité énergétique et à améliorer la qualité de vie urbaine via des solutions de mobilité innovante, de sécurité publique intelligente ou de connectivité.

L'accompagnement de cette croissance requiert des ressources financières nouvelles pour la promotion des activités, le renforcement des ressources techniques, les efforts commerciaux et l'amélioration de la qualité. Bien que la situation financière de la Société se soit améliorée, ses fonds propres ne suffisent pas à couvrir ces investissements. Pour ce faire, la Société dispose de plusieurs moyens de financement, tels l'apport en compte courant d'actionnaires, l'exercice des BSA 1 liés aux OBSA et, en dernier recours, un tirage minimal d'ORNAN, cette option restant secondaire.

En visant une croissance rentable, GECI International s'appuie sur son expertise en innovation et en gestion de projets complexes pour renforcer et étendre ses partenariats technologiques et commerciaux, tant en France qu'à l'international.

Informations complémentaires

Les procédures d'audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Les rapports de certification seront émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Agenda

Mise à disposition du rapport financier annuel 2022-23, le 24 juillet 2024, après Bourse



À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques et commerciaux et de ses compétences hautement qualifiées, GECI International déploie une nouvelle dynamique entrepreneuriale à travers des offres customisées centrées sur la transformation numérique, le conseil informatique, la smart city et les technologies émergentes. En tant que partenaire stratégique, GECI International accompagne les entreprises et organisations dans leur recherche de compétitivité et d'efficacité.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

[1] après ajustement par suite des remontées d'éléments financiers des filiales. Par rapport au chiffre d'affaires communiqué le 15 mai 2024, le chiffre d'affaires a été notamment ajusté pour le pôle digital de - 0,1 million d'euros (soit 10,46 millions d'euros contre 10,57 millions d'euros). Le chiffre d'affaires du Brésil de 9,14 millions d'euros tient compte d'un effet de change négatif non significatif, représentant 0,1% du chiffre d'affaires.

[2] Cf. communiqué du 22 mars 2024

[3] Sur autorisation de l'Assemblée Générale Mixte du 29 septembre 2022, la Société a mis en œuvre le 12 mai 2023 un financement portant sur un montant nominal net total pouvant aller jusqu'à 9,3 millions d'euros par émission d'un nombre maximal de 1 000 ORNAN réservées à YA II PN, Ltd. Durant l'exercice, la Société a procédé à un tirage de 25 ORNAN le 25 juin 2023. Sur ces 25 ORNAN tirées, 11 ont été converties en novembre 2023 et ont fait l'objet de la création de 1 100 000 000 actions nouvelles, tandis que 14 ont été converties en janvier 2024 après regroupement des actions, et ont fait l'objet de création de 115 641 actions. Il reste à la date de clôture 975 ORNAN (non tirées), représentant une enveloppe de 9,75 millions d'euros brut, soit un montant net de 9,1 millions.

[4] après ajustement par suite des remontées d'éléments financiers des filiales. Par rapport à l'endettement financier net communiqué le 15 mai 2024 (0,9 million d'euros), l'endettement financier net a été notamment ajusté pour la partie trésorerie globale de + 0,4 million d'euros en lien avec la cession en mars du fonds de commerce des activités d'ingénierie en Télécom en France du Groupe Eolen et avec l'encaissement en fin d'exercice d'une partie du financement par voie d'OBSA.