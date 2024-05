15/05/2024 - 18:00

GECI INTERNATIONAL CONFIRME SA CROISSANCE A DEUX CHIFFRES, REDUIT DE 80% SA DETTE FINANCIERE ET RENFORCE SES PERSPECTIVES

GECI International, spécialiste du Digital et de la Technologie, annonce pour 2023-2024 une croissance de +11% de son chiffre d'affaires annuel, témoignant de la poursuite de la dynamique de développement du Groupe. Portée par cette croissance soutenue, ainsi que par le renforcement de sa situation financière et l'amélioration prévue de sa rentabilité, GECI International affirme la pertinence de sa stratégie et sa capacité à maintenir une croissance durable.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

GECI International a réalisé sur l'exercice (avril 2023-mars 2024) un chiffre d'affaires consolidé de 22,8 millions d'euros, en croissance de + 11,0% par rapport à l'exercice précédent (et + 11,1 % à taux de change constant).

Cette progression organique s'appuie principalement sur la croissance constante des opérations d'installations d'équipements de télécommunication au Brésil, ainsi que sur la poursuite du développement des activités de Calcul Haute Performance (HPC) en France. Ces avancées traduisent la stratégie de l'entreprise de focaliser ses activités digitales davantage sur le HPC, activité à forte valeur ajoutée et à fort potentiel de développement. En revanche, l'informatique financière et l'infogérance ont vu leur activité se réduire sur l'exercice. Enfin, le chiffre d'affaires consolidé prend en compte la déconsolidation de l'activité d'ingénierie en Télécom en France depuis le 1er mars 2024 à la suite de la cession de son fonds de commerce[1].

Au 31 mars 2024, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit entre la France (60%) et le Brésil (40%). Il tient compte au Brésil d'un effet de change négatif non significatif, représentant 0,1% du chiffre d'affaires.

Le Groupe compte à fin mars 2024 un effectif total de 542 personnes contre 530 à fin mars 2023. Pour rappel, le Groupe a cédé ses activités « Télécom » en France qui représentaient 27 personnes.

Au cours de l'exercice, le Groupe a poursuivi sa politique d'alliances et de partenariats internationaux, notamment avec les sociétés IBM, Hewlett Packard Entreprise et Amazon Web Services (AWS) sur les plans technologiques et commerciaux.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR POLE ET ZONE GEOGRAPHIQUE

(en cours d'audit) Avr.23 à Mars.24

(12 mois) Avr.22 à Mars.23

(12 mois) Évolution M€ % CA M€ % CA (%)

Semestres S1 11,57 50,7% 9,80 47,7% + 18,0 % S2 11,25 49,3% 10,77 52,3% + 4,5 % Chiffre d'affaires annuel 22,82 100% 20,57 100% +11,0 %

Pôles d'activités Digital 10,57 46,3% 11,91 57,9% - 11,3 % Technologie 12,26 53,7% 8,66 42,1% + 41,6 % Chiffre d'affaires annuel 22,82 100% 20,57 100% +11,0 %

Zones géographiques France 13,68 60,0% 15,27 74,2% - 10,4 % Brésil 9,14 40,0% 5,27 25,6% + 73,4 % Israël 0,00 0,0% 0,03 0,1% N/S Chiffre d'affaires annuel 22,82 100% 20,57 100% +11,0 %

Le Pôle Digital (10,6 millions d'euros, soit 46,3 % du chiffre d'affaires annuel) est en retrait de - 11,3 % par rapport à l'exercice précédent. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution des activités d'Infogérance sur la période (-40,1 %), tandis que les activités liées au Calcul Haute Performance (HPC) affichent une croissance solide (+5,4 %) et que les activités financières se consolident par rapport aux performances élevées de l'exercice précédent.

Le Pôle Technologie (12,3 millions d'euros, soit 53,7 % du chiffre d'affaires annuel) affiche une croissance significative de +41,6 % par rapport à l'année précédente. Cette expansion soutenue repose principalement sur l'intensification du développement de l'activité de la filiale brésilienne (+73,8 % à taux de change constant), résultant de la mise en œuvre de contrats majeurs signés lors des exercices précédents dans le domaine des télécommunications. En France, les activités Télécoms (2,5 millions d'euros sur onze mois) sont marquées par leur déconsolidation des comptes du Groupe depuis le 1er mars 2024. Les activités d'Ingénierie restent stables par rapport à l'année précédente.

SITUATION FINANCIERE

L'exercice 2023-2024 montre une très forte réduction de l'endettement financier du Groupe et un net assainissement de sa situation financière avec :

la forte croissance du chiffre d'affaires du Pôle Technologies et la résilience du chiffre d'affaires du Pôle Digital dans une conjoncture économique complexe ; le renforcement de sa présence chez ses principaux donneurs d'ordre via une offre à plus haute valeur ajoutée, la progression continue du taux de facturation journalier moyen en France (+ 9,2% entre avril 2023 et mars 2024).

L'endettement financier net passe ainsi de 6,6 millions d'euros en mars 2023 à 1,3 millions d'euros en mars 2024, soit une diminution de 5,3 millions d'euros, équivalent à une baisse de 80% (chiffres en cours d'audit). Son évolution s'explique principalement par la fin du litige opposant le Groupe avec le cédant des sociétés Eolen et par le remboursement de certaines dettes.

L'endettement financier net du Groupe à fin mars 2024 inclut des dettes financières pour un montant de 0,6 million d'euros (y compris les découverts), l'avance du factoring de 1,6 million d'euros, les dettes nettes OBSA et OCA pour 0,9 million d'euros, le retraitement des loyers pour 0,5 million d'euros et une trésorerie de 2,2 millions d'euros.

Durant l'exercice 2023-2024, le Groupe a levé :

0,25 million d'euros brut suite à un tirage de 25 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (ORNAN)[2] en juin 2023. 1,7 million d'euros brut, en mars 2024, à travers la mise en place du financement obligataire avec des BSA attachés (OBSA). A la date de la clôture des comptes au 31 mars 2024, le Groupe a encaissé plus de la moitié des souscriptions, le solde ayant été encaissé en avril 2024.

Par ailleurs, la cession du fonds de commerce des activités « Télécom » en France a permis de renforcer la trésorerie du Groupe pour un montant de 1,5 million d'euros.

Ces différentes opérations financières ont participé à la réduction de l'endettement du Groupe et au renforcement de ses capitaux propres à fin mars 2024. Elles contribuent également à conforter son besoin en fonds de roulement net et à soutenir son redéploiement.

PERSPECTIVES 2024-25

Les marchés du digital et de la technologie, en croissance exponentielle, se transforment à grande vitesse et ouvrent des perspectives prometteuses.

Le leadership de Alliance Services Plus (AS+) dans le Calcul Haute Performance : un atout stratégique pour GECI International

AS+, filiale du Groupe, a développé une forte expertise sur les activités informatiques liées au Calcul Haute Performance (HPC) au service de la simulation numérique, de l'IA, du Big Data..., et se positionne parmi les leaders en France dans ce domaine.

Ces dernières années, le HPC est devenu un élément stratégique dans de nombreux domaines d'activité, notamment dans la recherche académique (climatologie, météorologie, génomique…), l'industrie (biotechnologie, pétrole, automobile, spatial, aéronautique, défense…) et la finance (banque, assurance…). Dans cette optique de couvrir l'ensemble des secteurs de la recherche, de l'industrie et des services, GECI International s'engage résolument dans son repositionnement stratégique dans ces secteurs, et entend explorer les opportunités de croissance qui y sont liées.

Un modèle économique différencié axé sur le digital et les technologies

Dans le même élan, le Groupe poursuit la différenciation de son modèle économique, autour de ses deux pôles principaux :

DIGITAL le HPC, le HPDA, le Cloud et l'IA d'une part,

le Conseil Informatique avec l'Informatique Financière, l'Infogérance et la Cybersécurité d'autre part. TECHNOLOGIES & SMART CITY



Avec l'objectif d'offrir une gamme de solutions intelligentes et compétitives, notamment dans les résidences cluster, le trafic intelligent, les parkings, les économies d'énergie, l'Internet des Objets…

ORNAN

Le Groupe n'envisage pas actuellement d'utiliser son enveloppe d'ORNAN, étant donné la nette amélioration de sa situation financière.

Objectifs de croissance rentable

Fort de son héritage d'innovation et de son expertise dans la gestion de projets complexes, GECI International ambitionne de poursuivre sa croissance de manière durable en élargissant son empreinte économique, et en complétant son offre grâce à l'élargissement de ses partenariats technologiques et commerciaux, tant en France qu'à l'international.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultat annuel 2023-24, le 18 juillet 2024 après bourse (date prévisionnelle).

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques et commerciaux et de ses compétences hautement qualifiées, GECI International déploie une nouvelle dynamique entrepreneuriale à travers des offres customisées centrées sur la transformation numérique, le conseil informatique, la smart city et les technologies émergentes. En tant que partenaire stratégique, GECI International accompagne les entreprises et organisations dans leur recherche de compétitivité et d'efficacité.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

[1] Cf. communiqué du 22 mars 2024

[2] Sur autorisation de l'Assemblée Générale Mixte du 29 septembre 2022, la Société a mis en œuvre le 12 mai 2023 un financement portant sur un montant nominal net total pouvant aller jusqu'à 9,3 millions d'euros par émission d'un nombre maximal de 1 000 ORNAN réservées à YA II PN, Ltd. Durant le premier semestre de l'exercice, la Société a procédé à un tirage de 25 ORNAN le 25 juin 2023. Sur ces 25 ORNAN tirées, 11 ont été converties en novembre 2023 et ont fait l'objet de la création de 1 100 000 000 actions nouvelles, tandis que 14 ont été converties en janvier 2024 après regroupement des actions, et ont fait l'objet de création de 115 641 actions. Il reste à la date de clôture 975 ORNAN (non tirées), représentant une enveloppe de 9,75 millions d'euros brut.