27/11/2023 - 08:00

NOMBRE D'ACTIONS GECI INTERNATIONAL SOUMISES AUX OPERATIONS DE REGROUPEMENT

OUVERTURE DE LA PERIODE DE SUSPENSION DES DROITS DES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL

Regroupement par voie d'échange de 10 000 actions existantes contre 1 action nouvelle

Début de l'opération de regroupement : 30 novembre 2023

Prise d'effet du regroupement : 3 janvier 2024

Suspension de la faculté d'exercice ou de conversion des valeurs mobilières donnant accès au capital à compter du 27 novembre 2023 (inclus) jusqu'au 5 janvier 2024 (inclus)

Par communiqué de presse en date du 15 novembre 2023, GECI International (la « Société ») a annoncé la mise en œuvre d'un regroupement des actions composant le capital social de la Société à raison d'une (1) action nouvelle d'une valeur nominale de 1 euro à émettre pour dix mille (10.000) actions anciennes de 0,0001 euro de valeur nominale à regrouper.

La Société rappelle à ses actionnaires que, depuis la publication du communiqué de presse précité, le nombre d'actions de la Société a augmenté à la suite de la conversion d'obligations remboursables en numéraires et/ou en actions nouvelles (« ORNAN »), émises dans le cadre du contrat de financement conclu avec le fonds d'investissement YA II PN, Ltd, représenté par sa société de gestion Yorkville Advisors Global LP, le 12 mai 2023.

La Société informe donc ses actionnaires que le nombre définitif d'actions soumises aux opérations de regroupement est de 4.654.772.970. Par conséquent, le nombre d'actions de la Société à provenir du regroupement sera de 465.477. Il est précisé que Monsieur Serge BITBOUL, Président Directeur Général et actionnaire de la Société, a renoncé au regroupement de la quantité nécessaire d'actions anciennes d'une valeur nominale de 0,0001 euro chacune permettant d'obtenir un nombre entier d'actions au résultat de l'application du ratio d'échange susvisé (soit 2.970 actions)

La Société rappelle également que la suspension des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital débute à compter de ce jour et se terminera le 5 janvier 2024 (inclus).

À l'issue de ces opérations, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué de la valeur des opérations de regroupement.

L'avis relatif au regroupement des actions, publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 15 novembre 2023 et rectifié le 20 novembre 2023, est disponible sur le site internet https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/balo/ et sur le site internet de la Société.



À PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques, de ses alliances commerciales et de ses compétences hautement qualifiées à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur - conseil et expertise, développement et intégration, infogérance et formation - pour accompagner les entreprises et organisations dans leur recherche de stratégie compétitive.

GECI International déploie également une nouvelle dynamique entrepreneuriale avec le développement de nouvelles offres intelligentes et technologiques dans les domaines des « smart city » et du monde des transports.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.



CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net