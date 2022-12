21/12/2022 - 18:00

GECI INTERNATIONAL LEVE 1.0 M€ PAR EMISSION D'UNE TRANCHE D'ORNAN POUR ACCELERER LE DEVELOPPEMENT DE SES OFFRES INNOVANTES DEDIEES A LA SMART CITY

Le Groupe GECI International, spécialiste du Digital et de la Technologie, annonce une levée de fonds de 1,0 M€ par le tirage d'une tranche de 100 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (« ORNAN ») et l'exercice correspondant de 100 bons d'émission d'ORNAN par le fonds d'investissement YA II PN, LTD. Ces ressources nouvelles permettront au Groupe d'accélérer l'élargissement de son modèle économique à la smart city et de renforcer sa structure financière.

L'opération de tirage d'une tranche de 100 ORNAN, autorisée par l'Assemblée Générale du 12 novembre 2020, s'inscrit dans le cadre du financement d'un montant net maximal de 9,3 M€ conclu le 30 septembre 2020, ayant pour objectif de procéder au renforcement des capitaux propres du Groupe et de sa structure financière.

Ce tirage permettra de renforcer la mise en œuvre de la stratégie d'innovations du Groupe sur les marchés de la smart city avec le développement de nouveaux produits et services intelligents à fort potentiel de croissance. Il contribuera également à accompagner le développement de ses activités en Digital et Technologies. Enfin, il sera destiné à poursuivre la réduction de l'endettement du Groupe et à financer son besoin de trésorerie à court et moyen termes. À l'issue de ce tirage, la capacité résiduelle de financement par ORNAN est de 3,5 M€ bruts.

Smart city : un développement stratégique sur des nouveaux gisements de création de valeur

GECI International a développé au cours des derniers exercices un réseau international de partenariats technologiques et d'alliances commerciales au sein d'un écosystème lié à la smart city.

L'accord de distribution exclusif en Israël et au Brésil, confirmé en septembre 2022 avec la société Gertrude SAEM pour son système de gestion de trafic intelligent, en est un exemple et constitue un jalon important pour le Groupe dans la constitution de ses offres ITS - Intelligent Transportation Systems -. Cette solution, qui a immédiatement bénéficié de marques d'intérêt de la part d'acteurs publics en Israël, présente un potentiel commercial significatif lié à la congestion du trafic urbain et routier et à son énorme coût économique.

Parallèlement, GECI International entreprend d'autres développements stratégiques pour concevoir et commercialiser des produits et services innovants liés à la smart city.

Notamment, le Groupe entend engager en début d'année 2023, dans le cadre d'une coopération avec une start-up brésilienne spécialiste des produits IoT, la conception d'une solution d'automation d'éclairage public permettant aux villes de réaliser des économies d'énergie substantielles.

Cette solution sera testée dans le cadre d'un projet pilote mené avec le soutien du Parc Technologique de la ville de São José Dos Campos[1] et dans le but d'obtenir le label qualité « Solution Smart City & IoT ». L'obtention de ce label devrait permettre au Groupe d'initier des développements commerciaux au Brésil grâce à l'expertise d'intégrateur de sa filiale AS+ Do Brazil, pour déployer la solution dans la région.

Serge Bitboul, Président Directeur Général de GECI International, déclare : « Nos projets dans la smart city s'inscrivent dans notre stratégie de développement et d'incubation de projets innovants à fort potentiel et sont sources de croissance future pour notre Groupe. Pour accélérer nos développements, nous avons décidé un recours au financement autorisé par l'Assemblée Générale du 12 novembre 2020. Ce nouveau renforcement de nos ressources financières est justifié par les perspectives commerciales qui s'accumulent sur des nouveaux gisements de création de valeur et nécessitent un besoin en fonds de roulement suffisant. »

Caractéristiques et modalités des ORNAN

Il est rappelé que les caractéristiques et modalités du financement et des ORNAN sont décrites dans le prospectus approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers le 30 septembre 2020 sous le numéro 20-487. Le Groupe tient à jour sur son site Internet www.geci.net un tableau de suivi des tranches d'ORNAN émises.

Facteurs de risque

L'attention des investisseurs est attirée sur les principaux risques associés à la Société et son activité, lesquels sont présentés dans le document d'enregistrement approuvé par l'AMF le 28 septembre 2020 sous le numéro R. 20-024, le document d'information diffusé le 23 mars 2021 dans le cadre du transfert de la cotation des actions de la Société sur Euronext Growth Paris et le rapport financier annuel publié le 29 juillet 2022.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International, porté par l'Innovation depuis son origine en 1980 et alliant la Technologie et le Digital, propose des solutions numériques de pointe et des services de conseil en technologie pour des acteurs majeurs des secteurs de l'Industrie, la Finance, la Recherche, les Services et les Télécoms.

GECI International déploie également une nouvelle dynamique entrepreneuriale avec le développement de nouvelles offres et de nouveaux produits intelligents au service des « smart cities », grâce à un écosystème de partenariats technologiques, d'alliances commerciales et de compétences hautement qualifiées à l'échelle mondiale.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net

[1] le plus grand centre d'innovation d'Amérique Latine (https://pqtec.org.br/en/) . São José dos Campos est la ville de Embraer, à l'image de Toulouse avec Airbus.