Un chiffre d'affaires 1 semestriel en croissance de + 16,4 %

Des résultats semestriels en nette amélioration

Le renforcement de la structure financière du Groupe

La confirmation des objectifs de forte croissance pour l'ensemble de l'exercice

L'élargissement du modèle économique à la smart city en 2023

Le Conseil d'Administration réuni le 15 décembre 2022 a examiné et arrêté les comptes semestriels clos au 30 septembre 2022.

En M€ 2022-23

(6 mois) 2021-22

(6 mois) 2021-22

(12 mois) Chiffre d'affaires 9,8 8,4 18,3 Résultat opérationnel courant (0,3) (0,8) (0,9) Résultat courant avant impôt (0,4) (1,5) (1,4) Résultat net consolidé (0,3) (1,5) (1,4) Résultat net part du Groupe (0,3) (1,4) (1,3)

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

Au cours du premier semestre 2022-23, le Groupe GECI International a poursuivi son redressement en confirmant sa capacité à croître fortement tout en renforçant son profil de rentabilité. Avec un chiffre d'affaires en croissance de + 16,4 % et des indicateurs financiers en nette amélioration, le Groupe démontre la pertinence de sa stratégie de redéploiement et d'optimisation structurelle.

Ces évolutions s'appuient sur la dynamique de croissance du Groupe sur les marchés à forte valeur ajoutée du Digital et des Technologies, plus particulièrement en HPC, en informatique financière et dans les Télécoms au Brésil. Le renouvellement de plusieurs référencements clients sur ces marchés et l'obtention de nouveaux contrats majeurs, en particulier au Brésil, ont permis de compenser le ralentissement des activités d'infogérance et de télécoms en France, ainsi que le désengagement des activités en Afrique du Sud.

Parallèlement, l'allégement de la structure de coûts du Groupe a contribué à une meilleure agilité.

Enfin, le financement par l'émission d'ORNAN (Obligation Remboursable en Numéraire et/ou Actions Nouvelles) a permis de faire face aux besoins de trésorerie de l'entreprise à court et moyen termes et de soutenir le renforcement de sa situation financière.

Au global, la dynamique commerciale du Groupe, la stricte maîtrise de ses coûts et la poursuite de son désendettement ont permis une nette amélioration de ses résultats et de sa structure financière.

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE

Le chiffre d'affaires semestriel du Groupe au 30 septembre 2022 s'établit à 9,8 M€, en croissance de +16,4% par rapport au premier semestre 2021-22 (+15,9% à taux de change constant) et se répartit entre le Digital à 60,6 % et la Technologie à 39,4 % avec l'International qui représente 23,8 % de l'activité.

Le résultat opérationnel courant est négatif de (0,3) M€, contre (0,8) M€ au premier semestre de l'exercice précédent. Cette amélioration de l'efficacité opérationnelle s'explique principalement par la progression de la marge brute dans un contexte de croissance à plus forte valeur ajoutée et par une maîtrise des frais généraux, en baisse sur les 3 derniers semestres.

Le résultat net part du Groupe s'établit à (0,3) M€ au 30 septembre 2022 contre (1,4) M€ au 30 septembre 2021. Il comprend pour un montant de (0,3) M€ des frais non récurrents liés notamment à la sortie anticipée du bail à Trappes à la suite de la sortie de périmètre de la société Etud Intégral en 2021.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Après prise en compte du résultat semestriel, les capitaux propres part du Groupe au 30 septembre 2022 sont positifs de 2,6 M€, contre 1,6 M€ au 31 mars 2022. Ils comprennent pour un montant total de 1,0 M€ les augmentations de capital intervenues à travers la conversion de 100 ORNAN2 émises dans le cadre du contrat de financement conclu le 30 septembre 2020. Ce financement a également permis un remboursement partiel de l'endettement.

L'endettement financier net du Groupe s'élève ainsi à fin septembre 2022 à 6,6 M€, en diminution de 1,0 M€, soit -13,3%, par rapport au 31 mars 2022 (7,6 M€). Il inclut des dettes financières pour un montant de 2,9 M€, le retraitement des loyers pour 0,7 M€, les dettes liées à l'acquisition du Groupe Eolen pour 3,4 M€ (put et crédit-vendeur), un compte courant d'associé de 0,2 M€3 et une trésorerie de 0,7 M€.

PERSPECTIVES

Le Groupe poursuit activement sa stratégie d'innovations, alliant la technologie et le digital, pour renforcer ses positions sur des marchés à fort potentiel - télécommunications, transports, énergies renouvelables, informatique et smart city - et répondre aux défis d'une planète en plein bouleversement en accompagnant institutions et entreprises dans leurs besoins de transformation numérique, écologique et énergétique.

GECI International bénéficie de partenariats technologiques, d'alliances commerciales et de la créativité nécessaire pour soutenir le développement de ses deux pôles d'activité, accroître leur convergence et engager une nouvelle dynamique entrepreneuriale avec le développement de nouvelles offres et de nouveaux produits intelligents au service des « smart cities ».

Dans cette optique, le Groupe a engagé une première étape en signant en septembre 2022 un accord de distribution exclusif avec la société Gertrude SAEM, spécialisée dans le domaine de l'ITS - Intelligent Transportation System, portant sur la commercialisation par les filiales de GECI International en Israël et au Brésil du logiciel Gertrude ITS. Ce système de conduite de trafic intelligent optimise les flux de véhicules publics et privés, réduit la pollution et améliore la sécurité des voies urbaines et métropolitaines.

Avec l'esprit d'innovation qui le caractérise depuis sa création, sa maîtrise des projets complexes, sa capacité à dynamiser des sociétés technologiques nouvelles, le Groupe entend élargir son modèle économique à de nouveaux relais de croissance, tout en inscrivant son développement dans une trajectoire de croissance rentable.

Compte tenu des résultats de ce premier semestre, le Groupe anticipe une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires annuel qui devrait s'accompagner d'une nouvelle amélioration des résultats.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International, porté par l'Innovation depuis son origine en 1980 et alliant la Technologie et le Digital, propose des solutions numériques de pointe et des services de conseil en technologie pour des acteurs majeurs des secteurs de l'Industrie, la Finance, la Recherche, les Services et les Télécoms.

GECI International déploie également une nouvelle dynamique entrepreneuriale avec le développement de nouvelles offres et de nouveaux produits intelligents au service des « smart cities », grâce à un écosystème de partenariats technologiques, d'alliances commerciales et de compétences hautement qualifiées à l'échelle mondiale.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.

1 après ajustement suite à des remontées d'éléments financiers des filiales par rapport au chiffre d'affaires communiqué le 15 novembre 2022. le chiffre d'affaires a été notamment ajusté pour la France de + 0,01 M€ et le Brésil de + 0,03 M€. Le chiffre d'affaires du Brésil de 2,3 M€ tient compte d'un effet de change positif au Brésil pour un montant de 0,04 M€, soit 0,4 % du chiffre d'affaires, compte tenu de la réévaluation du real brésilien face à l'euro au cours du semestre.

2 Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2020, le Groupe a mis en œuvre le même jour un financement portant sur un montant nominal net total pouvant aller jusqu'à 9,3 M€ par émission d'un nombre maximal de 1 000 ORNAN réservées à YA II PN, Ltd. Durant le semestre, le Groupe a procédé à deux tirages de 50 ORNAN le 25 mai 2022 et le 27 juillet 2022. Il reste 450 ORNAN, représentant une enveloppe de 4,5 millions d'euros brut.

3 Le compte courant d'associé concerne l'actionnaire de référence XLP Holding, qui a apporté 0,2 M€ en août 2022 afin de soutenir la stratégie de développement du Groupe.