15/11/2022 - 18:30

FORTE PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES AU 1ER SEMESTRE 2022-23

GECI International, spécialiste du Digital et de la Technologie, renforce son développement au premier semestre 2022-23 avec un chiffre d'affaires en progression de +16,4%. Cette performance conforte le Groupe dans ses objectifs de croissance pour l'ensemble de l'exercice 2022-23.

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

GECI International a réalisé au premier semestre 2022-23 un chiffre d'affaires consolidé de 9,77 millions d'euros, en croissance de +16,4% par rapport à l'exercice précédent (+15,9% à taux de change constant), confirmant ainsi la dynamique de développement.

Cette évolution s'appuie sur le redéploiement du Groupe sur les marchés à forte valeur ajoutée du Digital et des Technologies, plus particulièrement en calcul haute performance (HPC), en informatique financière et dans les télécoms au Brésil. Ce redéploiement a permis de compenser le ralentissement des activités d'infogérance et de télécoms en France, ainsi que le désengagement des activités en Afrique du Sud[1].

Au 30 septembre 2022, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit entre la France (76,4%) et le Brésil (23,3%). Il tient compte d'un effet de change positif au Brésil pour un montant de 0,04 million d'euros, soit 0,4% du chiffre d'affaires, compte tenu de la réévaluation du real brésilien face à l'euro au cours du semestre.

Le Groupe compte à fin septembre 2022 un effectif total de 442 personnes contre 439 à fin mars 2022 et 491 à fin septembre 2021. Cette réduction ponctuelle de l'effectif global est principalement liée à la terminaison d'un projet dans les télécommunications au Brésil, à la compression de l'équipe administrative et à la fin du contrat en Afrique du Sud.

Également, dans le contexte de son redéploiement, le Groupe poursuit le développement de son réseau international de partenariats en recrutement, en technologies et en commercial.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR POLE ET ZONE GEOGRAPHIQUE

(en cours d'audit) Avr.22 à Sep.22

(6 mois) Avr.21 à Sep.21

(6 mois) Evolution M€ % CA M€ % CA (%) Pôles d'activités Digital 5,93 60,7% 4,77 56,9% + 24,3% Technologies 3,83 39,3% 3,62 43,1% + 5,9 % Chiffre d'affaires semestriel 9,77 100% 8,40 100% +16,4% Zones géographiques France 7,47 76,4% 6,41 76,3% + 16,5% Brésil 2,27 23,3% 1,76 20,9% + 29,5% Afrique du Sud 0,00 0,0% 0,23 2,7% N/A Israël 0,03 0,3% 0,00 0,1% N/S Chiffre d'affaires semestriel 9,77 100% 8,40 100% +16,4%

Le Pôle Digital (5,9 millions d'euros, soit 60,7% du chiffre d'affaires semestriel) est en croissance de +24,3% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Le tassement des activités Infogérance (-6,5%) a été compensé par la progression des ventes en HPC (+23,9%) et la croissance des activités Finance (+54,6%).

Le Pôle Technologies (3,8 millions d'euros, soit 39,3% du chiffre d'affaires semestriel) enregistre une croissance de +5,9% par rapport à l'année précédente. Les activités de Télécoms en France connaissent une baisse de -8,6% du fait d'une réduction de la demande. Cependant, la croissance du chiffre d'affaires de la filiale brésilienne (+27,1% à taux de change constant), consécutive au déploiement d'importants contrats dans le secteur des Télécoms signés au cours des deux dernières années, vient conforter le positionnement de la filiale.

SITUATION FINANCIERE

Le Groupe renforce sa situation financière à travers

(i) le renforcement de sa présence chez ses principaux donneurs d'ordre via une offre à plus haute valeur ajoutée, qui se traduit notamment par une augmentation significative du chiffre d'affaires dans les activités banque et tertiaire (+54,6%) et dans le domaine du calcul haute performance (+23,9%) ;

(ii) la progression du taux de facturation journalier moyen en France (+18,4% entre avril 2021 et octobre 2022).

L'endettement financier net du Groupe s'élève à fin septembre 2022 à 6,5 millions d'euros (chiffres en cours d'audit), incluant des dettes financières pour un montant de 2,9 millions d'euros, le retraitement des loyers pour 0,7 million d'euros, les dettes liées à l'acquisition du Groupe Eolen pour 3,4 millions d'euros (put et crédit-vendeur), un compte courant d'associé de 0,2 million d'euros et une trésorerie de 0,7 million d'euros.

L'endettement financier net diminue ainsi de 1,1 million d'euros, soit -14,0%, par rapport à mars 2022 (7,6 millions d'euros). Le compte courant d'associé concerne l'actionnaire de référence XLP Holding, qui a apporté 0,2 million d'euros en août 2022 afin de soutenir la stratégie de développement du Groupe.

Durant le premier semestre 2022-2023, la Société a levé 1 million d'euros brut à travers la conversion de 100 ORNAN[2]. Ce financement a permis un remboursement partiel de l'endettement et le renforcement de ses capitaux propres à fin septembre 2022, à travers des augmentations de capital du même montant.



PERSPECTIVES

Le Groupe GECI International redéfinit sa stratégie avec le désengagement de l'Afrique du Sud, le recentrage de son activité d'informatique sur la finance et le tertiaire, le développement du HPC dans l'industrie et l'élargissement de son activité Télécoms vers les équipements urbains intelligents et les solutions et produits intelligents à destination de la smart city.

Dans ce contexte de relance et de métamorphose, le Groupe renforce sa stratégie d'innovations, alliant la technologie et le digital, pour soutenir son redéploiement et servir des marchés à fort potentiel - télécommunications, transports, énergies renouvelables, informatique financière et smart city.

Dans le domaine de la cybersécurité, le Groupe a également décidé de concentrer son expertise sur le conseil en SOC (Security Operations Centers) avec une offre originale de services 24/7 et multilingue, et de suspendre la distribution de logiciels de cybersécurité.

GECI International bénéficie aujourd'hui d'alliances technologiques et de capacités d'innovation, avec notamment son réseau d'alliances en France, Israël et Brésil, pour soutenir le développement de ses activités en Digital et Technologies, accroître la convergence de ses deux pôles, et répondre aux challenges d'un monde nouveau à la recherche d'une transition énergétique et d'une économie adaptée aux conditions d'une planète en plein bouleversement.

Concernant l'exercice en cours et compte tenu de la bonne dynamique observée, le Groupe anticipe une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires annuel.

Avec la convergence de ses activités en Digital et Technologies, l'esprit d'innovation qui le caractérise depuis sa création, sa maîtrise des projets complexes, sa capacité à dynamiser des sociétés technologiques nouvelles, le Groupe ambitionne de poursuivre son développement dans une nouvelle trajectoire de croissance rentable et de diversifier son modèle économique à de nouveaux relais de croissance, notamment ceux de la Smart City.



PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultats semestriels 2022/2023, le 16 décembre 2022 après bourse.



A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International, porté par l'Innovation depuis son origine en 1980 et alliant la Technologie et le Digital, propose des solutions numériques de pointe et des services de conseil en technologie pour des acteurs majeurs des secteurs de l'Industrie, la Finance, la Recherche, les Services et les Télécoms.

GECI International déploie également une nouvelle dynamique entrepreneuriale avec le développement de nouvelles offres et de nouveaux produits intelligents au service des « smart cities », grâce à un écosystème de partenariats technologiques, d'alliances commerciales et de compétences hautement qualifiées à l'échelle mondiale.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.



[1] Le contrat avec ESKOM (énergie) a pris fin en novembre 2021.

[2] Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2020, le Groupe a mis en œuvre le même jour un financement portant sur un montant nominal net total pouvant aller jusqu'à 9,3 millions d'euros par émission d'un nombre maximal de 1 000 ORNAN réservées à YA II PN, Ltd. Durant le semestre, le Groupe a procédé à deux tirages de 50 ORNAN le 25 mai 2022 et le 27 juillet 2022. Il reste 450 ORNAN, représentant une enveloppe de 4,5 millions d'euros brut.