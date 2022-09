12/09/2022 - 18:00

La filiale brésilienne, AS+ Do Brasil, poursuit son expansion et remporte un nouveau contrat majeur avec Ericsson, après les référencements obtenus avec Huawei et ZTE en 2020 et 2021

Le Groupe GECI International, spécialiste du Digital et de la Technologie, annonce un nouveau succès commercial de sa filiale AS+ Do Brasil qui vient de remporter un nouveau contrat significatif avec la société Ericsson, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures télécoms et l'un des plus importants équipementiers pour les déploiements 4G et 5G au Brésil.

Ce contrat représente un chiffre d'affaires estimé entre 7 et 10 millions de réals brésiliens sur deux ans (entre 1,4 et 2 millions d'euros), soit plus de 13% du chiffre d'affaires annuel de la filiale. Il concerne l'installation et la mise en service d'une infrastructure de réseaux sans fil 4G et 5G pour améliorer la disponibilité du haut débit au Brésil.

Ce succès vient confirmer la solidité des positions du Groupe au Brésil pour saisir l'immense potentiel lié à l'installation de flottes entières d'équipements de télécommunications ou à l'extension de la couverture réseau.

Après les référencements avec Huawei et ZTE obtenus ces deux dernières années, ce nouveau référencement démontre la capacité de la filiale AS+ Do Brasil à s'affirmer comme partenaire de référence pour le déploiement de nouvelles technologies numériques grâce à son expertise technique, une offre large et transverse, des partenaires internationaux de qualité et une forte proximité avec ses clients.

Ce succès valide également le nouveau positionnement stratégique de la filiale et l'évolution de son business model avec l'élargissement de son offre d'installations d'équipements de réseaux mobiles en incluant désormais la logistique.

Avec ses équipes de professionnels de près de 250 personnes, AS+ Do Brasil est un des plus importants intervenants au Brésil dans ce domaine et entend à court terme élargir son offre à de nouveaux marchés, tels les équipements intelligents pour les smart cities.

Ce nouveau succès commercial dans les télécommunications s'inscrit dans un contexte de relance intense et de métamorphose du Groupe GECI International pour adresser de nouveaux marchés à fort potentiel et soutenir une croissance rentable.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International, porté par l'Innovation depuis son origine en 1980 et alliant la Technologie et le Digital, propose des solutions numériques de pointe et des services de conseil en technologie pour des acteurs majeurs des secteurs de l'Industrie, la Finance, la Recherche, les Services et les Télécoms.

GECI International déploie également une nouvelle dynamique entrepreneuriale avec le développement de nouvelles offres et de nouveaux produits intelligents au service des « smart cities », grâce à un écosystème de partenariats technologiques, d'alliances commerciales et de compétences hautement qualifiées à l'échelle mondiale.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.

CONTACTS

__________

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / relation.investisseurs@geci.net

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / geci@calyptus.net