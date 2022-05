16/05/2022 - 18:00

GECI INTERNATIONAL CONFIRME SON RETOUR A LA CROISSANCE AVEC UN Chiffre d'affaires ANNUEL 2021-2022 EN HAUSSE DE 7,6 %

GECI International, spécialiste du Digital et de la Technologie, renoue avec la croissance en 2021-2022 avec une progression de son chiffre d'affaires annuel (+ 7,6 %) et un développement commercial soutenu au second semestre de l'exercice.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

GECI International a réalisé sur l'exercice (avril 2021-mars 2022), un chiffre d'affaires consolidé de 17,9 millions d'euros, en croissance de + 7,6 % par rapport à l'exercice précédent (+ 8,7 % à taux de change constant) et enregistre notamment une croissance de + 15,4 % au second semestre, atteignant ainsi son objectif de retour à une croissance compétitive.

Cette dynamique commerciale est portée par la forte croissance du Brésil, la progression régulière en calcul haute performance (HPC) et le dynamisme en Infrastructure-IT dédié à la Finance. Ces développements compensent le tassement des activités en Afrique du Sud, où le Groupe a décidé de se désengager, et une baisse des activités d'infogérance. Le Groupe confirme ainsi la bonne marche de son recentrage stratégique sur ses offres à plus fort potentiel et leur montée en gamme progressive.

Au 31 mars 2022, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit entre la France (75,2 %), le Brésil (22,9 %) et l'Afrique du Sud (1,8 %). Il tient compte d'un effet de change négatif au Brésil pour un montant de 0,2 million d'euros, soit 1,1 % du chiffre d'affaires, compte tenu de la dévaluation du real brésilien face à l'euro au cours de l'exercice 2021-2022.

Le Groupe compte à fin mars 2022 un effectif total de 439 personnes contre 392 à fin mars 2021, soit + 12,0%. Au cours de l'exercice, le Groupe a continué à renforcer son réseau international de partenaires de recrutement, commerciaux et technologiques.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

A la suite de son désengagement en 2020 du secteur automobile, le Groupe a redéfini au cours de l'exercice ses activités opérationnelles en deux pôles principaux d'activités

i) le Digital, regroupant les offres de calcul haute performance, d'infra-IT, et de cybersécurité,

ii) la Technologie avec les offres expertes en télécoms, ingénierie, solutions et produits intelligents.

(en cours d'audit) Avr.21 à Mars.22

(12 mois) Avr.20 à Mars.21

(12 mois) Evolution M€ % CA M€ % CA (%)

Semestres S1 8,40 46,9% 8,40 50,5% + 0,0 % S2 9,51 53,1% 8,24 49,5% + 15,4 % Chiffre d'affaires annuel 17,91 100% 16,64 100% +7,6 %

Pôles d'activités Digital 10,30 57,5% 9,84 59,2% + 4,6 % Technologie 7,61 42,5% 6,80 40,8% + 12,0 % Chiffre d'affaires annuel 17,91 100% 16,64 100% +7,6 %

Zones géographiques France 13,47 75,2% 13,36 80,3% + 0,8 % Brésil 4,11 22,9% 2,29 13,8% + 79,2 % Afrique du Sud 0,33 1,9% 0,87 5,2% - 62,0 % Israël 0,00 0,0% 0,12 0,7% N/S Chiffre d'affaires annuel 17,91 100% 16,64 100% +7,6 %

Le pôle Digital (10,3 millions d'euros, soit 57,5 % du chiffre d'affaires annuel) est en progression de + 4,6 % par rapport à l'exercice précédent. La baisse des activités Infra-IT et le recentrage des activités de cybersécurité sur les prestations de conseil ont été compensés par la belle tenue des activités HPC (+ 7,1 %) et par la forte croissance des activités Finance (+ 30,9 %) qui ont reconquis au second semestre des parts de marché auprès de grands souscripteurs.

Le pôle Technologie (7,6 millions d'euros, soit 42,5 % du chiffre d'affaires annuel) est en progression de + 12,0 % par rapport à l'année précédente. La forte croissance du chiffre d'affaires de la filiale brésilienne (+ 88,7 % à taux de change constant) s'appuie sur le déploiement d'un important contrat dans le secteur des Télécoms signé en décembre 2020, et compense notamment la baisse de l'activité en Afrique du Sud.

SITUATION FINANCIERE

Le Groupe poursuit l'assainissement de sa situation financière à travers :

(i) une présence renforcée chez ses principaux donneurs d'ordre avec une offre à plus haute valeur ajoutée ;

(ii) la poursuite de la réduction de sa structure de frais généraux et l'augmentation significative de son taux de facturation journalier moyen ;

(iii) une politique de désendettement avec notamment le recours au financement par voie d'ORNAN[1] (Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles).

Ces financements signés en septembre 2020, suivi du financement obligataire « equitizé » par une fiducie-gestion[2] signé en juillet 2021, ont permis des augmentations de capital successives d'un montant total brut de 7,3 millions d'euros, contribuant ainsi à renforcer les capitaux propres du Groupe à fin mars 2022. Durant l'exercice 2021-2022, la Société a levé 4,2 millions d'euros, dont 1,3 million d'euros à travers la conversion de 125 ORNAN, et 2,9 millions d'euros (prime d'émission incluse) à travers l'equitization de 2 944 obligations convertibles en actions. Ces financements ont en outre permis au Groupe de faire face à ses obligations à court et moyen termes, de pérenniser sa situation financière et de sécuriser ses activités.

L'endettement financier net du Groupe s'élève à la fin de l'exercice à 7,6 millions d'euros (chiffres en cours d'audit), incluant des dettes financières pour un montant de 8,4 millions d'euros et une trésorerie de 0,8 million d'euros, et diminue de 20,4% par rapport à l'exercice précédent (9,6 millions d'euros).

PERSPECTIVES

Le Groupe GECI International a, malgré une période relativement complexe, réussi à croître notamment sur ses métiers d'Infrastructure IT dans le domaine de la finance, dans son activité de Calcul Haute Performance et dans les télécoms, notamment au Brésil. Ses métiers actuels, fondamentalement porteurs dans un environnement à forte intensité technologique et numérique, devraient poursuivre leur croissance avec la conquête de nouveaux clients et la conclusion de nouveaux contrats au cours de l'exercice 2022-2023.

Parallèlement, le Groupe entend renforcer son potentiel d'innovation pour saisir de nouvelles opportunités, renforcer ses offres expertes et développer ses capacités technologiques. Dans cette perspective, en étendant ses alliances internationales, le Groupe explore l'exploitation de plusieurs technologies émergentes dans le domaine des services et produits intelligents.

En particulier en Israël, le Groupe entreprend des développements stratégiques dans la conception et la promotion de solutions ITMS (Intelligent Traffic Management Systems), telles caméras et autres équipements pour répondre aux préoccupations croissantes liées à la congestion du trafic urbain et routier et au développement des « smart cities » à travers le monde. La réalisation de preuves de concept permettra au Groupe GECI International de démontrer la faisabilité de ces innovations et de s'engager sur de nouveaux marchés à fort potentiel.

Avec la convergence de ses activités en digital et technologies, l'esprit d'innovation qui caractérise le Groupe depuis sa création, sa capacité à recruter internationalement et sa maîtrise des projets complexes, GECI International est confiant sur son futur et son retour à une croissance rentable.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultats annuels 2021/22, le 22 juillet 2022 après bourse.

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel, le 29 juillet 2022 après bourse.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

Fondé en 1980, GECI International est un groupe spécialisé dans le Digital et la Technologie. Depuis sa création, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services et offre services, solutions et produits intelligents, à ses clients, grands comptes, PME et Start-ups. Avec un réseau de partenaires technologiques et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe apporte des solutions intégrées et compétitives pour la Finance, les Services, l'Industrie et la Recherche.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.

[1] Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2020, le Groupe a mis en œuvre le même jour un financement portant sur un montant nominal net total pouvant aller jusqu'à 9,3 millions d'euros par émission d'un nombre maximal de 1 000 ORNAN réservées à YA II PN, Ltd. Durant l'exercice, 125 ORNAN ont été converties et donné lieu à la création de 91 666 666 actions nouvelles. En date du 7 mars 2022, le Groupe a tiré 50 ORNAN supplémentaires, intégralement converties en mai 2022 et ces conversions ont donné lieu à la création de 83 333 332 actions nouvelles. Il reste 550 ORNAN, représentant une enveloppe de 5,5 millions d'euros brut.

[2] Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2021, le Groupe a, d'une part, procédé au lancement en juin 2021 d'une offre au public d'obligations convertibles en actions (« OC ») d'un montant net maximal de 2.595.000 euros et, d'autre part, mis en place un mécanisme dit d'« equitization » des OC, par (i) la constitution d'une fiducie-gestion au profit des porteurs d'OC ayant apporté leurs OC à la fiducie et (ii) l'émission de bons de souscription d'actions («BSA») au profit de ladite fiducie, dont les termes et modalités d'exercice permettent de transformer en actions les OC ainsi transférées. Au total, 2 944 OC ont fait l'objet d'equitization et au cours du semestre, 405 470 197 actions nouvelles ont été créées correspondant à l'equitization totale des OC.