25/01/2022 - 18:05

Dans sa décision en date du 20 janvier 2022, la Cour d'appel de Paris a statué sur le litige opposant la société GECI International (« la Société ») et 13 actionnaires, en rapport avec l'examen litigieux de certains de ses communiqués de presse relatifs à son pôle aviation qui a été liquidé en 2013 faute de financement du programme aéronautique Skylander.

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance du 2 mars 2020 condamnant la Société et son dirigeant à payer une indemnisation aux plaignants ainsi qu'aux dépens. Compte tenu de l'exécution en première instance de la part de la Société (0,55 million d'euros), le règlement de cette indemnisation n'affectera pas la trésorerie de la Société et ne compromet pas la poursuite de ses activités.

