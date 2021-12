20/12/2021 - 18:30

Nomination de Monsieur Jean Noël Hardy

au CONSEIL d'administration de GECI INternational

GECI International, spécialiste du Digital et de la Technologie, annonce la nomination de Monsieur Jean Noël HARDY au Conseil d'Administration de la Société, effective depuis le 16 décembre 2021.

Le Conseil d'Administration de GECI International, réuni le 16 décembre sous la présidence de Monsieur Serge BITBOUL, a décidé de coopter Monsieur Jean Noël HARDY en qualité d'administrateur de la Société.

Sa nomination permet de renforcer le Conseil d'Administration de GECI International avec pour mission de soutenir la stratégie de développement de la Société et la conquête de nouveaux marchés à l'international dans des domaines présentant des enjeux importants.

La nomination de Monsieur Jean Noël HARDY sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée générale de GECI International.

À la suite de cette nomination, le Conseil d'Administration est désormais composé de 5 membres, dont 3 administrateurs indépendants.

Biographie

Né en 1951, Monsieur Jean Noël HARDY réside et travaille à São Paulo depuis 2004, après un premier séjour au Brésil de 1979 à 1991, au service d'Aerospatiale. Membre du Comité d'Audit d'Helibras, filiale brésilienne d'Airbus Helicopters, jusqu'en 2019 et Conseiller du Commerce Extérieur de la France durant 9 ans, il a aussi été un des Directeurs du Département des Industries de Défense de la FIESP (Fédération des Industries de l'Etat de São Paulo) pendant plus de 8 ans. Il est également associé fondateur et dirigeant de la société de conseil H3Partners et associé de startups technologiques à São José dos Campos et à São Paulo, notamment dans le domaine de l'IoT. Il est actuellement membre élu du Conseil d'administration de la Chambre de Commerce France Brésil (CCFB) et membre du Board of Governors de The American Society of São Paulo.

Antérieurement, il a été directeur pour l'Amérique Latine d'Astrium (devenue depuis Airbus Defence & Space), administrateur d'Equatorial Sistemas S.A. de 2009 à 2015, et CEO d'Helibras de 2004 à 2009, lorsqu'il a signé un contrat de 50 hélicoptères Caracal (1,89 milliards d'euros) avec le ministère de la Défense brésilien. En parallèle, il siégeait au Conseil de Surveillance de l'Abimde (Association Brésilienne des Industries de Matériel de Défense). De 1975 à 2003, il a occupé diverses positions techniques, commerciales et administratives en France et au Brésil, dans plusieurs entreprises « hi-tech », dont GECI International, essentiellement dans les secteurs aéronautique, spatial et défense.

Ingénieur de Supaero, il est également diplômé de l'ESSEC et en Droit des Affaires (Université Paris I - Panthéon Sorbonne). Chevalier de la Légion d'Honneur, il a aussi reçu plusieurs décorations brésiliennes.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

Fondé en 1980, GECI International est un groupe spécialisé dans le Digital et la Technologie. Depuis sa création, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services et offre services, solutions et produits intelligents, à ses clients, grands comptes, PME et Start-ups. Avec un réseau de partenaires technologiques et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe apporte des solutions intégrées et compétitives pour la Finance, les Services, l'Industrie et la Recherche.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 - ALGEC.

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / [email protected]

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / [email protected]