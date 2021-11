15/11/2021 - 18:30

GECI International, spécialiste du Digital et de la Technologie, enregistre un chiffre d'affaires stable au premier semestre en phase avec son objectif de retour à la rentabilité.

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

Le chiffre d'affaires du Groupe au premier semestre 2021-22 atteint 8,4 millions d'euros (+ 20,85 % à taux de change constant et stable à taux de change courant), contre 8,4 millions d'euros à la même période de l'exercice précédent. Le ralentissement des activités affectées par la crise sanitaire a été quasi intégralement compensé par la belle performance du Brésil, la croissance soutenue en calcul haute performance (HPC) et la reprise en Finance & Télécoms.

Au 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit entre la France (77,1 %), le Brésil (20,2 %) et l'Afrique du Sud (2,7 %). Il tient compte d'un effet de change négatif au Brésil pour un montant de 0,3 millions d'euros, soit 3,25 % du chiffre d'affaires, compte tenu de la dévaluation du Real brésilien face à l'euro au cours du premier semestre 2021-22.

Le Groupe compte à fin septembre 2021 un effectif total de 491 personnes. Afin d'accompagner la montée en gamme de ses offres et soutenir son retour à la croissance, le Groupe a renforcé son équipe commerciale et ses embauches de collaborateurs spécialisés, ainsi que son réseau international de partenaires commerciaux, technologiques et recrutement.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR POLE ET ZONE GEOGRAPHIQUE

A la suite de son désengagement en 2020 du secteur automobile, le Groupe a redéfini au cours du semestre ses activités opérationnelles en deux pôles d'activités

le Digital, regroupant les offres de calcul haute performance, d'infra-IT, et de cybersécurité, la Technologie avec les offres expertes en télécoms, ingénierie, solutions et produits intelligents.

(en cours d'audit) Avr.21 à Sep.21

(6 mois) Avr.20 à Sep.20

(6 mois) Evolution M€ % CA M€ % CA (%) Pôles d'activités Digital 4,83 57,5% 4,88 58,1% - 1,0% Technologie 3,57 42,5% 3,52 41,9% + 1,5 % Chiffre d'affaires semestriel 8,40 100% 8,40 100% +0% Zones géographiques France 6,47 77,1% 6,51 77,5% - 0,5% Brésil 1,70 20,2% 1,27 15,1% + 34,1% Afrique du Sud 0,22 2,7% 0,51 6,1% - 55,9% Israël 0,01 0,0% 0,12 1,4% N/S Chiffre d'affaires semestriel 8,40 100% 8,40 100% +0%

Le pôle Digital (4,8 millions d'euros, soit 57,5% du chiffre d'affaires semestriel) est quasi stable (- 1%) par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Les activités Infra-IT sont impactées par le non-renouvellement de certains contrats dans un contexte de crise sanitaire. Cette évolution a été compensée par la forte croissance en HPC (+ 17,6%) et celle de l'activité Finance qui retrouve également un rythme de croissance plus normatif avec des ventes en progression de + 9% sur le semestre.

Le pôle Technologie (3,6 millions d'euros, soit 42,5% du chiffre d'affaires semestriel enregistre un chiffre d'affaires en amélioration de + 1,5% par rapport à l'année précédente. Les activités Télécoms en France reprennent le chemin de la croissance (+ 2 %) et le chiffre d'affaires de la filiale brésilienne (+ 55,67% à taux de change constant) bénéficie de la transformation d'un important contrat pour le déploiement de réseaux mobiles signé en décembre 2020. Ces bonnes performances compensent le ralentissement des autres activités en France et en Afrique du Sud.

SITUATION FINANCIERE

Le Groupe poursuit l'assainissement de sa situation financière à travers :

une stratégie offensive avec renforcement des équipes et des partenariats commerciaux, technologiques et recrutement. l'augmentation des taux journaliers moyens et la poursuite de la réduction de sa structure de frais généraux. une politique de désendettement avec notamment le recours au financement par voie d'ORNAN[1] (Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles).

Ces financements signés en septembre 2020, suivi du financement obligataire « equitizé » par une fiducie-gestion[2], signé en juillet 2021, ont permis des augmentations de capital successives d'un montant total brut de 1,7 million d'euros, contribuant ainsi à renforcer les capitaux propres du Groupe à fin septembre 2021. Ils ont en outre permis au Groupe de faire face à ses obligations à court et moyen termes, de pérenniser sa situation financière et de sécuriser ses activités.

PERSPECTIVES

Avec l'amélioration de la conjoncture économique aussi bien en France qu'à l'international, le Groupe entend profiter de nouvelles opportunités et compte renforcer son chiffre d'affaires et sa profitabilité avec notamment :

L'élargissement de son offre à forte valeur ajoutée et l'augmentation significative de son taux de facturation journalier moyen. L'extension de ses alliances internationales et partenariats pour renforcer son offre experte, sa plateforme de solutions et produits de cybersécurité et ses capacités technologiques.

Le Groupe poursuit ainsi son redéploiement sur les marchés à forte valeur ajoutée du Digital et des Technologies. D'ores et déjà en ordre de marche, le Groupe se focalise sur une croissance accompagnée de son retour à l'équilibre financier et à la profitabilité. Ses activités phares telles l'infra-IT, les télécoms, le HPC... sont déjà en marche pour reconquérir des parts de marché auprès de grands souscripteurs. Cette tendance devrait se poursuivre au second semestre et confirmer ainsi le retour à une croissance compétitive.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultats semestriels 2021/2022, le 17 décembre 2021 après bourse.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

Fondé en 1980, GECI International est un groupe spécialisé dans le Digital et la Technologie. Depuis sa création, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services et offre services, solutions et produits intelligents, à ses clients, grands comptes, PME et Start-ups. Avec un réseau de partenaires technologiques et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe apporte des solutions intégrées et compétitives pour la Finance, les Services, l'Industrie et la Recherche.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 - ALGEC.

[1] Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2020, le Groupe a mis en œuvre le même jour un financement portant sur un montant nominal net total pouvant aller jusqu'à 9,3 M€ par émission d'un nombre maximal de 1 000 ORNAN réservées à YA II PN, Ltd. Durant le semestre, 125 ORNAN ont été converties et donné lieu à la création de 91 666 666 actions nouvelles. Il reste 600 ORNAN, représentant une enveloppe de 6 millions d'euros brut.

[2] Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 23 juin 2021, le Groupe a, d'une part, procédé au lancement en juin 2021 d'une offre au public d'obligations convertibles en actions (« OC ») d'un montant net maximal de 2.595.000 euros et, d'autre part, mis en place un mécanisme dit d'« equitization » des OC, par (i) la constitution d'une fiducie-gestion au profit des porteurs d'OC ayant apporté leurs OC à la fiducie et (ii) l'émission de bons de souscription d'actions (« BSA ») au profit de ladite fiducie, dont les termes et modalités d'exercice permettent de transformer en actions les OC ainsi transférées. Au total, 2 944 OC ont fait l'objet d'equitization et au cours du semestre, 41 600 957 actions nouvelles ont été créées correspondant à l'equitization d'une valeur de 0,4 million d'euros.