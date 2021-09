08/09/2021 - 18:30

GECI International annonce le renouvellement d'un contrat majeur en

Calcul Haute Performance

GECI International annonce, que sa filiale Alliance Services Plus, a obtenu le renouvellement d'un contrat majeur portant sur l'infogérance scientifique en environnement HPC (High Performance Computing / Calcul Haute Performance) des centres de calcul du CEA DAM pour un montant de 7M€ sur une durée de 5 ans, et confirme ainsi la pertinence de sa stratégie de valorisation de ses offres.

La société Alliance Service Plus, dont le pôle HPC est le fer de lance de cette activité au sein du Groupe, démontre ainsi sa capacité à développer une offre adaptée aux besoins d'une clientèle exigeante et à la pointe de la technologie.

Avec les progrès technologiques, l'éventail des applications HPC s'élargit considérablement grâce au développement exponentiel des mémoires et puissances de calcul disponibles qui permettent de traiter, stocker et analyser d'énormes quantités de données à l'aide d'algorithmes d'Intelligence Artificielle.

Ainsi, le HPC permet de résoudre les problématiques les plus complexes et de relever ainsi une multitude de défis concrets utilisés dans une grande variété de secteurs, incluant la finance, l'industrie, la santé, la climatologie, la recherche fondamentale et bien d'autres…

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est un organisme public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel (EPIC). Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le CEA intervient notamment dans la recherche technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale. S'appuyant sur une capacité d'expertise reconnue, le CEA participe à la mise en place de projets de collaboration avec de nombreux partenaires académiques et industriels.

A la pointe de la Technologie de Calcul Haute Performance, le Groupe s'engage dans une stratégie de développement et de valorisation de son offre HPC auprès des donneurs d'ordre de l'industrie, du numérique et de la recherche.

Prochain rendez-vous : Assemblée générale extraordinaire le 20 septembre 2021

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

__________

“Smart Solutions for a Smart World”

Fondé en 1980, GECI International est un groupe spécialisé dans le Digital et la Technologie. Depuis plus de 40 ans, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services pour offrir solutions, produits et services intelligents. Avec un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, des solutions intégrées pour la Finance, les Services, l'Industrie et la Recherche.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.

