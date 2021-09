01/09/2021 - 18:30

Assemblée Générale Annuelle Mixte du 20 septembre 2021

Le Groupe GECI International (« la Société ») rappelle que les actionnaires de la Société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte, le lundi 20 septembre 2021 à 10 heures à l'Hôtel NAPOLEON – 40 avenue de Friedland – 75008 PARIS.

Exigence d'un « pass sanitaire » pour participer à l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale est appelée à se réunir en présentiel. Dans ce contexte et tenant compte des mesures sanitaires mises en place par les pouvoirs publics dans tous les lieux rassemblant plus de 50 personnes, les actionnaires de la Société sont informés de l'obligation de présenter un « pass sanitaire » pour assister à cette Assemblée Générale.

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique ou papier, d'une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

Une preuve de non-contamination : le résultat négatif d'un test RT-PCR ou antigénique de moins de 48 heures ;

Un certificat de rétablissement : le résultat positif d'un test RT-PCR ou antigénique de plus de 15 jours et de moins de 6 mois ;

Un certificat de vaccination : une attestation de vaccination complète c'est-à-dire attestant que son porteur a reçu toutes les doses nécessaires depuis au moins 2 semaines (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ou 4 semaines (Janssen).

Outre la présentation du « pass sanitaire », les actionnaires souhaitant participer à l'Assemblée Générale devront présenter une pièce d'identité en cours de validité, ainsi que tous les justificatifs requis par la réglementation en vigueur afin d'établir leur qualité d'actionnaire.

En l'absence de présentation de ces éléments susvisés, les actionnaires se verront refuser strictement l'accès au lieu de tenue de l'Assemblée Générale.

Compte tenu de ces mesures, il est rappelé que les actionnaires sont encouragés à voter par correspondance ou donner pouvoir au Président de l'Assemblée, en utilisant le formulaire unique prévu à cet effet et disponible sur le site Internet de la Société à la rubrique Assemblée Générale.

Désignation d'un mandataire ad hoc

Par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris en date du 1er septembre 2021, la SCP Thévenot Partners, prise en la personne de Maître Aurélia Perdereau, domiciliée 42, rue de Lisbonne - 75008 Paris, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter les actionnaires défaillants à l'occasion de l'Assemblée Générale Annuelle Mixte devant se tenir le 20 septembre 2021, compte tenu de l'impossibilité pour la Société, constatée au cours des précédentes assemblées générales, de réunir le quorum nécessaire à la tenue d'une telle assemblée.

Conformément aux termes de la mission du mandataire ad hoc et afin de rendre neutre la participation du mandataire ad hoc aux délibérations, les droits de vote attachés aux actions des actionnaires défaillants devront être exercés comme suit par ledit mandataire :

pour les projets de résolutions à titre ordinaire, qu'ils soient présentés, agréés ou non agréés par le Conseil d'administration : à raison de la moitié de votes positifs et de la moitié de votes négatifs ;

pour les projets de résolutions à titre extraordinaire présentés ou agréés par le Conseil d'administration : à raison de deux tiers de votes positifs et d'un tiers de votes négatifs ;

pour les projets de résolutions à titre extraordinaire non agréés par le Conseil d'administration : à raison d'un tiers de votes positifs et de deux tiers de votes négatifs.

Prochain rendez-vous : Assemblée générale extraordinaire le 20 septembre 2021

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

Fondé en 1980, GECI International est un groupe spécialisé dans la Transformation Digitale et le Conseil en Technologies. Depuis plus de 40 ans, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services pour offrir solutions, produits et services intelligents. Avec un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, des solutions intégrées pour la Finance, les Services et l'Industrie.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC.

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / [email protected]

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / [email protected]