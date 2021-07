21/07/2021 - 18:30

Grâce au travail de transformation mené en profondeur,

GECI International délivre des résultats en forte amélioration et enregistre

un résultat net positif sur l'ensemble de l'exercice

Le Conseil d'Administration réuni le 21 juillet 2021 a examiné et arrêté les comptes annuels 2020-21 clos au 31 mars 2021.

Données financières consolidées

En M€ 2020-21

(12 mois) 2019-20

(12 mois) Ecart Chiffre d'affaires 16,7 25,5 -8,8 Résultat opérationnel courant (1,6) (2,9) +1,3 Résultat courant avant impôt 1,0 (6,5) +7,5 Résultat net des activités poursuivies 1,4 (6,9) +8,3 Résultat net des activités abandonnées (1,1) - ns Résultat net consolidé 0,3 (6,9) +7,2 Résultat net part du Groupe 0,7 (6,4) +7,2

Faits marquants

Dans un exercice 2020-21 fortement impacté par la crise sanitaire, le Groupe a démontré sa résilience et son agilité à se mobiliser autour de ses objectifs principaux : le retour à la profitabilité et le redéploiement de sa stratégie autour du Digital et de la Technologie.

Les résultats de l'exercice démontrent les progrès réalisés. Les restructurations menées depuis septembre 2019 - réduction des locaux, optimisation des process et des effectifs, externalisation de fonctions… - ont ainsi permis de réduire l'impact du retrait des activités sur les résultats du Groupe avec notamment une réduction de la perte opérationnelle.

Ces restructurations se sont également traduites par le désengagement du Groupe du secteur Automobile avec la sortie du périmètre de la société ETUD Intégral. Ce qui a permis de réduire fortement la consommation de trésorerie du Groupe et d'assainir sa situation financière.

La mise en œuvre en novembre 2020 du contrat de financement par voie d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (« ORNAN ») a enfin permis au Groupe de retrouver une sérénité financière et l'assurance d'une pérennité stable à moyen et long termes. Ce financement a notamment fourni au Groupe des moyens financiers pour faire face à ses obligations à court et moyen termes, poursuivre sa stratégie de désendettement et soutenir son redéploiement.

Résultats

Le chiffre d'affaires annuel du Groupe au 31 mars 2021 s'établit à 16,7 M€, en retrait de 35 % par rapport aux données publiées pour l'exercice précédent (-26 % par rapport à l'année précédente sur une base comparable). L'international représente 19 % du chiffre d'affaires annuel du Groupe. L'activité du Groupe se répartit entre ses différents marchés de la manière suivante : 91 % en Transformation Digitale et 9 % en Conseil en Technologies.

Le résultat opérationnel courant s'établit à - 1,6 M€, contre – 2,9 M€ au 31 mars 2020. Cette évolution favorable illustre les effets du plan d'économies et de réduction des frais fixes engagés depuis près de deux ans.

Les charges et autres produits opérationnels sont positivement impactés par la sortie de périmètre de la société ETUD Intégral et le recentrage des offres du Groupe. Dans ce contexte, le résultat net des activités poursuivies s'établit à + 1,4 M€.

Conformément à la stratégie de recentrage du Groupe, le résultat des activités abandonnées intègre en 2020-21 les pertes liées à la liquidation des activités de la société ETUD Intégral, pour (-1,1 M€) correspondant à la quote-part de résultat de cette entité entre le mois d'avril 2020 et novembre 2020.

Au final, le résultat net part du Groupe au 31 mars 2021 est positif de 0,7 M€ contre une perte nette de – 6,5 M€ au 31 mars 2020.

Situation Financière

Après prise en compte du résultat de l'exercice, les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à (1,0) M€ contre (4,9) M€ au 31 mars 2020. Ils intègrent pour un montant total de 3,5 M€, les augmentations de capital intervenues à travers (i) la conversion du solde des ORNAN émises le 13 février 2019[1], (ii) la conversion d'une partie des ORNAN émises dans le cadre d'un contrat de financement pouvant atteindre 9,3 M€ conclu le 30 septembre 2020[2] et (iii) l'exercice de bons de souscription d'actions remboursables[3] (BSAR A) distribués gratuitement suite à l'Assemblée Générale du 28 juillet 2017.

Grâce au financement en place, le Groupe a pu faire face aussi bien à ses besoins de trésorerie à court et moyen termes, et diminuer son endettement. L'endettement net du Groupe au 31 mars 2021 s'élève ainsi à (9,6) M€, contre (12,6) M€ au 31 mars 2020, et comprend notamment des emprunts bancaires pour 1,2 M€, des engagements locatifs pour 1,8 M€ et des avances accordées par le factor pour 1,9 M€. Les liquidités sont stables par rapport à l'année précédente à + 1,2 M€.

Perspectives

Les indicateurs du Groupe sont orientés positivement. Positionné sur des secteurs dynamiques et fort de ses offres innovantes et à valeur ajoutée, le Groupe est en mesure de poursuivre son redressement.

L'exercice 2021-22 s'ouvre sur une nouvelle dynamique, portée par une nouvelle direction opérationnelle expérimentée, une force commerciale renforcée, une accélération des embauches de collaborateurs spécialisés, l'extension du réseau de partenaires dans le recrutement à l'international, ainsi que par des alliances avec des sociétés technologiques, notamment dans la cybersécurité et les solutions et produits intelligents.

Depuis le début de l'exercice 2021-22, plusieurs éléments opérationnels viennent valider la pertinence du plan stratégique mis en œuvre, avec notamment le regain de plusieurs marchés et l'augmentation des taux de facturation dans la continuité de la montée en gamme de l'offre.

Le Groupe est donc confiant quant à la poursuite durable de son redressement. La récente émission d'obligations convertibles en actions réalisée en juin 2021 lui permet notamment de poursuivre sa stratégie de retour à l'équilibre et de financer son développement.

« L'exercice 2020-21 débute sur une dynamique positive dans la suite de l'amélioration du dernier semestre par rapport au premier de l'exercice passé. Nous allons poursuivre notre redéploiement sur les marchés à forte valeur ajoutée du Digital et des Technologies. Nous sommes particulièrement confiants dans la reprise de la croissance de nos activités en France et à l'International, ainsi qu'à la poursuite de l'amélioration de nos marges », a conclu Serge Bitboul, Président Directeur Général du Groupe GECI International.

Agenda

Mise à disposition du rapport financier annuel 2020-21, le 22 juillet 2021, après Bourse

Assemblée Générale en septembre 2021

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

Fondé en 1980, GECI International est un groupe spécialisé dans la Transformation Digitale et le Conseil en Technologies. Depuis plus de 40 ans, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services pour offrir solutions, produits et services intelligents. Avec un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, des solutions intégrées pour la Finance, les Services et l'Industrie.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris depuis le 29 mars 2021.

Code ISIN (action) : FR0000079634 – ALGEC / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 – GECBT

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / [email protected]

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / [email protected]

[1] Le Groupe a mis en place le 11 février 2019 un financement d'un montant nominal total de 4 millions d'euros par émission de 400 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles de la Société (« ORNAN ») intégralement réservée à YA II PN, LTD, un fonds d'investissement géré par la société de gestion Yorkville Advisors Global, LP. Sur l'ensemble de l'exercice, 79 ORNAN ont été converties en action et ont donné lieu à la création de 34 833 332 actions nouvelles. Le solde des bons d'émission à convertir (34 ORNAN) a été remboursé au pair le 13 novembre 2020, lors du tirage d'une nouvelle tranche d'ORNAN issue d'un nouveau financement d'ORNAN conclu le 30 septembre 2020.

[2] Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2020, le Groupe a mis en œuvre le même jour un financement portant sur un montant nominal net total pouvant aller jusqu'à 9,3 M€ par émission d'un nombre maximal de 1 000 ORNAN réservées à YA II PN, Ltd. Sur l'ensemble de l'exercice, 365 ORNAN (sur 400) ont été converties en action et ont donné lieu à la création de 270 833 332 actions nouvelles.

[3] Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 juillet 2017, le Groupe a attribué gratuitement le 31 juillet 77 326 418 bons de souscription d'actions remboursables au profit des actionnaires de la Société (BSAR A). Au cours de l'exercice 2020/2021, 51 536 BSAR A gratuits ont été exercés et ont donné lieu à la création de 12 884 actions nouvelles, pour un montant global de 3 478,68 euros. Le contrat court jusqu'au 31 juillet 2021. Les BSAR A sont côtés sur Euronext.