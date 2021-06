09/06/2021 - 18:30

GECI International émet une tranche d'ORNAN d'un montant nominal

de 0,5 M€ dans le cadre de son plan de financement

Le Groupe GECI International (le « Groupe ») annonce avoir procédé au tirage d'une tranche de 50 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (« ORNAN »), par l'exercice de 50 bons d'émission d'ORNAN détenus par le fonds d'investissement YA II PN, LTD (l'« Investisseur »), représentant un montant nominal de 0,5 M€.

Cette opération, autorisée par l'Assemblée Générale du 12 novembre 2020, s'inscrit dans le cadre du financement d'un montant net maximal de 9,3 M€ conclu le 30 septembre 2020, financement ayant pour objectif de procéder à la reconstitution des capitaux propres du Groupe, de poursuivre son redressement, conforter son fonds de roulement net futur et renforcer sa structure financière. Il contribue également à doter le Groupe des ressources financières nécessaires pour répondre à ses engagements et ses besoins de trésorerie à court et moyen termes.

L'Investisseur a accepté le principe du projet d'offre au public d'obligations convertibles en actions annoncé par le Groupe dans son communiqué daté du 19 mai 2021 et a renoncé au bénéfice de certains covenants prévus aux termes du contrat d'émission d'ORNAN afin de permettre au Groupe de lancer cette opération en contrepartie de l'émission de la tranche d'ORNAN tirée ce jour ainsi que d'une nouvelle tranche d'ORNAN d'un montant nominal de 0,5 M€ avant la fin de l'exercice 2021/2022, soit le 31 mars 2022.

Le Groupe rappelle qu'il a précédemment procédé aux deux tirages suivants :

le 12 novembre 2020, un premier tirage de 2 M€ visant à rembourser 55 ORNAN non converties en janvier 2020 issues du financement précédemment mis en place le 11 février 2019 pour 0,9 M€, ainsi que le rachat à leur valeur nominale des 34 dernières ORNAN encore en circulation émises dans le cadre de ce même financement ;

le 26 février 2021, un deuxième tirage de 1,5 M€ visant à financer son besoin en fonds de roulement net à hauteur de 0,5 M€ et réduire son endettement à hauteur de 1 M€.

Caractéristiques et modalités de l'opération

Il est rappelé que les caractéristiques et modalités du financement et des ORNAN sont décrites dans le prospectus approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers le 30 septembre 2020 sous le numéro 20-487.

Le Groupe tient à jour sur son site Internet www.geci.net un tableau de suivi des tranches d'ORNAN émises.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

Fondé en 1980, GECI International est un groupe spécialisé dans la Transformation Digitale et le Conseil en

Technologies. Depuis plus de 40 ans, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services pour offrir solutions, produits et services intelligents. Avec un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, des solutions intégrées pour la Finance, les Services et l'Industrie.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR0000079634 - ALGEC / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 – GECBT

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / [email protected]

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / [email protected]

Avertissement

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Il constitue une communication à caractère promotionnel au sens du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 dit « Règlement Prospectus » et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription, une offre de vente ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers dans un quelconque pays.

Ni les actions nouvelles, ni les ORNAN ou les Bons d'Emission n'ont été et ne seront enregistrés en application du US Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le « Securities Act »), ou auprès d'aucune autorité de régulation boursière dépendant d'un État ou d'une autre juridiction aux Etats-Unis. En conséquence, les actions nouvelles, les ORNAN et les Bons d'Emission ne peuvent être ni offerts, vendus, nantis, livrés ou autrement cédés ou transférés de quelque manière que ce soit aux Etats-Unis d'Amérique qu'à travers un régime d'exonération prévu par le Securities Act et dans le respect de la réglementation applicable dans les différents Etats. Par conséquent, les actions nouvelles, les ORNAN et les Bons d'Emission ne seront offerts et vendus que dans le cadre d'opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S prise en application du Securities Act. Le Document d'Enregistrement, la Note d'Opération, le résumé du Prospectus et tout autre document établis dans le cadre de la présente opération ne doivent pas être distribués aux Etats-Unis d'Amérique.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ainsi que le communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.