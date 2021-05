17/05/2021 - 18:00

GECI International, spécialiste de la Transformation Digitale et du Conseil en Technologies, annonce un chiffre d'affaires annuel pro forma1 de 16,5 M€, en retrait de 26 % par rapport à l'année précédente sur une base comparable.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'exercice a été impacté par la pandémie mondiale et par la conjoncture économique induite. Face à cette situation, le Groupe a renforcé sa restructuration prioritairement axée sur son activité digitale et son retour à l'équilibre financier.

Le pôle Transformation Digitale (15,1 M€ - 91 % du chiffre d'affaires consolidé), malgré une baisse de chiffre d'affaires significative, maintient globalement ses positions chez sa clientèle. La société a su s'adapter à la nouvelle situation de crise en matière de télétravail et après un premier semestre d'organisation et d'intégration bien maîtrisées a pu soutenir son activité au deuxième semestre. Malgré les contraintes sanitaires limitant les prospections en France et à l'international, le Groupe a notamment renforcé ses équipes commerciales dans le digital, anticipant ainsi les besoins croissants de ce marché.

Le pôle Conseil en Technologies (1,4 M€ - 8,6 % du chiffre d'affaires consolidé) s'est fortement contracté du fait de la société ETUD Intégral, sortie du périmètre du Groupe à la suite de sa liquidation judiciaire le 2 décembre dernier, son activité ayant été doublement affectée par la crise Automobile et par la crise sanitaire. Cette sortie de périmètre doit contribuer à l'assainissement de la situation financière du Groupe. Les données pro forma présentées dans ce communiqué tiennent compte de la neutralisation de cette réduction de périmètre.

Au 31 mars 2021, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe se répartit principalement entre la France (81 %), le Brésil (14 %) et l'Afrique du Sud (5 %). Le chiffre d'affaires à l'international tient compte d'un effet de change défavorable de 0,7 M€, soit 4,4 % du chiffre d'affaires.

Le Groupe compte à fin mars 2021 un effectif total de 377 personnes, la réduction des effectifs depuis fin mars 2020, résultant globalement de la réduction de périmètre du Groupe, de la fin d'un contrat au Brésil et du désengagement d'activités à faible potentiel.

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR SEMESTRE

La contribution de la société ETUD Intégral a été neutralisée (1,0 M€ en 2020/201 et 3,1 M€ en 2019-2020) afin de permettre une comparaison du chiffre d'affaires annuel sur un périmètre identique.

En M€

données consolidées non auditées Exercice 2020/21

pro forma Exercice 2019/20

pro forma Variation Exercice 2019/20

publié 1er semestre (avril-septembre) 8,3 11,2 -26,2 % 13,0 2e semestre (octobre-mars) 8,2 11,3 -27,1 % 12,6 Chiffre d'affaires annuel 16,5 22,5 -26,6 % 25,6

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR POLE ET ZONE GÉOGRAPHIQUE

En données pro forma, les activités en France ont enregistré une croissance séquentielle de 6% d'un semestre à l'autre (6,9 M€ au 2ème semestre 2020-2021 contre 6,5 M€ au cours du 1er semestre 2020-2021), reflétant l'amélioration progressive de l'activité. Sur cette même période, les activités hors France à taux de change constant sont en retrait de 4,7 % .

Exercice 2020/21

pro forma Exercice 2019/20

pro forma Variation Exercice 2019/20

publié M€ % CA M€ % CA (%) M€ % CA Pôles d'activité Transformation digitale 15,1 91,4% 20,6 91,6% -26,8 % 20,6 80,5% Conseil en technologies 1,4 8,6% 1,9 8,4% -25,0 % 5,0 19,5% Holding - 0,0% - 0,0% NA - 0,0% Chiffre d'affaires annuel 16,5 100 % 22,5 100 % -26,6 % 25,6 100 % Zones géographiques France 13,4 81,1% 16,6 73,6% -19,2 % 19,7 76,8 % Brésil 2,3 13,9% 4,8 21,2% -52,0 % 4,8 18,6 % Afrique du Sud 0,8 5,0% 1,2 5,2 % -28,7 % 1,2 4,6 % Chiffre d'affaires annuel 16,5 100 % 22,5 100 % -26,6 % 25,6 100 %

SITUATION FINANCIERE

Le Groupe a su capitaliser sur cette période de crise pour accélérer sa réorganisation. Plusieurs points positifs sont à retenir : (i) la crise a été un accélérateur puissant sur la transformation digitale de la Société, (ii) la restructuration entamée depuis le mois de septembre 2019 a pu être renforcée et a permis de limiter les conséquences de la Covid-19, (iii) le financement par voie d'ORNAN (Obligations Remboursables en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles) signé en septembre 2020, a donné à la Société une sérénité financière pour faire face à ses besoins de trésorerie immédiats et assurer ainsi sa pérennité financière. Le Groupe poursuit sa politique de désendettement et de redéploiement pour un retour rapide à l'équilibre.

PERSPECTIVES

Dans une conjoncture économique difficile, le Groupe entend préserver sa capacité financière et poursuit sa stratégie de retour à l'équilibre en optimisant ses coûts et ses process, tout en recentrant son développement commercial sur ses marchés à plus fort potentiel, telles la transformation digitale et les technologies, avec des focus sur la cybersécurité et les solutions et produits intelligents.

Depuis le début de l'année 2021, le Groupe a en particulier initié une série d'actions afin de dynamiser son activité commerciale :

i) Focus sur les métiers à forte valeur ajoutée et formations de ses consultants sur ces métiers ;

ii) Renforcement des référencements chez des clients clés et accès aux appels d'offres de plusieurs nouveaux prospects dont les majeurs de la finance ;

iii) Mise en place de partenariats internationaux pour soutenir les recrutements de profils experts.

Ces actions devraient permettre d'accompagner favorablement la dynamique créée et le rebond attendu de l'économie. Malgré une situation complexe au Brésil, un contrat pluriannuel avec un important opérateur de télécoms a été gagné au 4ème trimestre 2020, et des premiers retours encourageants sont constatés dans les produits et solutions intelligents notamment dans la cybersécurité et la gestion de trafic. Le renforcement des équipes commerciales et les nouveaux référencements obtenus confortent cette évolution positive attendue.

Toutes les équipes du Groupe, entièrement tournées vers des objectifs de rentabilité, sont en ordre de marche pour renouer avec le succès et le chemin de la croissance.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Résultats annuels 2020/21, le 30 juillet 2021 après bourse.

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel, le 30 juillet 2021 après bourse.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

Fondé en 1980, GECI International est un groupe spécialisé dans la Transformation Digitale et le Conseil en Technologies. Depuis plus de 40 ans, GECI International innove aux côtés des acteurs majeurs de l'industrie et des services pour offrir solutions, produits et services intelligents. Avec un réseau d'entreprises partenaires et de compétences à l'échelle mondiale, le Groupe offre à ses clients, grands comptes, PME et start-ups, des solutions intégrées pour la Finance, les Services et l'Industrie.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris depuis le 29 mars 2021.

Code ISIN (action) : FR0000079634 - ALGEC / Code ISIN (BSAR A) : FR0013266764 - GECBT

CONTACTS

GECI International - Relations Investisseurs

Tél. : +33 (0)1 46 12 00 00 / [email protected]

Agence CALYPTUS - Cyril Combe

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68 / [email protected]

1 tenant compte de la sortie de périmètre d'ETUD Intégral en décembre 2020