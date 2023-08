Secteur ICB : 50202025 - Équipement électronique : Jauges et compteurs

(Euronext Paris - Compartiment C)

24/08/2023 - 17:45

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022/2023

(En milliers d'euros, hors taxes, non retraités des produits constatés d'avance)

2022/2023 2021/2022 Milliers d'euros Milliers d'euros Premier Trimestre 8 772,71 6 515,55 Deuxième Trimestre 10 245,33 14 897,74 Troisième Trimestre 7 839,89 5 110,05 TOTAL 26 857,93 26 523,34

Sur les trois premiers trimestres de l'exercice en cours, le chiffre d'affaires brut reste stable par rapport à l'an dernier.

La hausse des facturations observée au cours du troisième trimestre 2022/2023 par rapport à la même période de l'an dernier a été particulièrement sensible à l'export qui a représenté plus de 60 % du chiffre d'affaires brut.

Les variations des facturations trimestrielles sont généralement liées aux termes contractuels de paiement des projets et ne sont pas nécessairement représentatives du niveau d'activité de l'entreprise qui ne peut être déterminé que lors des situations semestrielles et annuelles avec prise en compte, notamment, des produits constatés d'avance et des travaux en cours.

Code ISIN : FR 00000 53035

Vos contacts