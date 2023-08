Secteur ICB : 50202025 - Équipement électronique : Jauges et compteurs

(Euronext Paris - Compartiment C)

07/08/2023 - 17:45

Afin d'assurer la continuité familiale du management de l'entreprise, Serge Zaslavoglou, Président et fondateur de GEA ainsi que son épouse Jeannine Zaslavoglou ont procédé le 27/07/2023 à une donation de titres de GEA dans le cadre d'un pacte Dutreil (article 787 B du code général des impôts) au profit de leurs deux enfants, Alexis Zaslavoglou (Président du Directoire) et Grigori Zaslavoglou (Directeur général et membre du Directoire).

A cette occasion, le groupe familial Zaslavoglou n'a franchi aucun seuil et sa participation, identique à celle précédant la donation, est la suivante :

Actions % capital Droits de vote % droits de vote Serge Zaslavoglou 2 0 4 0 Alexis Zaslavoglou 225 567 20,51 451 134 26,57 Benjamin Zaslavoglou 100 0,01 200 0,01 Grigori Zaslavoglou 230 467 20,96 460 934 27,14 Jeanine Zaslavoglou 2 0 4 0 Total famille Zaslavoglou 456 138 41,48 912 276 53,72



Cette transmission s'inscrit dans la transition managériale amorcée dès 2008 et la poursuite des orientations stratégiques de l'entreprise.

Code ISIN : FR 00000 53035

