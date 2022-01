Secteur ICB : 50202025 - Équipement électronique : Jauges et compteurs

(Euronext Paris - Compartiment C)

25/01/2022 - 17:45

En millions d'euros 30/09/2021 30/09/2020 Production 35,51 34,68 Marge Brute 19,44 20,96 Résultat d'exploitation 1,56 3,07 Résultat net 1,21 2,60



Le Conseil de Surveillance, réuni le 25 janvier 2022, a examiné les comptes annuels de l'exercice clos le 30/09/2021 établis selon les règles et principes comptables français et arrêtés par le Directoire. Les procédures d'audit ont été effectuées par le commissaire aux comptes et le rapport d'audit relatif à la certification des comptes est en cours d'émission.

La production de l'exercice ressort stable (+2,3 %) avec un chiffre d'affaires en France en hausse de 26 % et un recul à l'exportation de 21 %, confirmant la tendance observée au cours du premier semestre.

L'Export a représenté 43,6 % du chiffre d'affaires total contre 55,4 % l'année précédente.

La marge brute baisse en valeur de 1,5 M€ dans un contexte concurrentiel plus tendu et en raison notamment d'une importante augmentation de la production stockée (+ 33 % par rapport à l'an dernier) pour laquelle la marge n'est comptabilisée qu'à l'achèvement. La crise sanitaire a de fait retardé la mise en service de plusieurs projets en cours d'exécution à l'international.

Le résultat d'exploitation baisse mécaniquement de 1,5 M€ en dépit d'une relative bonne maîtrise des coûts de personnel (- 3,9 %).

Impacté par la faiblesse persistante des taux d'intérêts le résultat financier, constitué pour l'essentiel de la rémunération de la trésorerie de l'entreprise, ressort en baisse à 0,15 M€ contre 0,23 M€ un an auparavant du fait du remplacement de nos placements arrivés à échéance par de nouveaux comptes à terme progressifs aux rémunérations initiales faibles.

Le résultat net s'établit à 1,21 M€ et vient renforcer une structure financière saine caractérisée par une absence totale d'endettement et par 71,47 M€ de fonds propres (contre 79,04 M€ au 30/09/2020) après imputation à hauteur de 6,4 M€ de la valeur des actions auto détenues annulées par le Directoire le 31/03/2021.

Sous l'effet d'une politique active de rachat d'actions propres à hauteur de 5 M€ au cours de l'exercice et d'une augmentation du besoin en fond de roulement lié, notamment, à l'augmentation de la production stockée (+ 2,4 M€) et des créances client (+ 2,9 M€), la trésorerie nette s'établit pour sa part à 54,79 M€ (contre 66,2 M€ au 30/09/2020).

Faits marquants :

Sur l'ensemble de l'exercice, l'activité en France s'est poursuivie avec la fourniture d'équipements pour la quasi-totalité des sociétés d'autoroutes.

Les équipements destinés au contournement de Strasbourg ont également été livrés.

Plusieurs succès opérationnels et commerciaux de notre activité parking ont par ailleurs émaillé l'année.

Les équipements du parking PL du MIN de Marseille ainsi que ceux du parking PL d'Eurotunnel ont été livrés et de nouveaux contrats ont été signés pour plusieurs parkings à Toulouse et pour la Ville de Paris, dont notamment le parc Méditerranée de la Gare de Lyon.

Notre client le MIN de Rungis nous a renouvelé sa confiance en nous commandant les équipements de 6 nouveaux parcs.

Un grand stade de la Région Rhône Alpes, déjà client de GEA, nous a enfin confié la réalisation des équipements de 3 nouveaux parkings.

A l'international GEA a poursuivi avec succès toutes ses réalisations en cours malgré les difficultés de circulation et les retards de mise en service engendrés par la crise sanitaire.

Un système free flow de vidéo tolling, renforçant le positionnement l'entreprise sur ce créneau porteur, a par ailleurs été réalisé en Pologne en collaboration avec le Groupe EGIS.

Enfin, grâce à une stratégie prévoyante d'approvisionnement, GEA est aujourd'hui une des rares entreprises en Europe à être en mesure de continuer à pouvoir produire et livrer sans aucune difficulté des badges de télépéage aux opérateurs autoroutiers actuellement.

La société a de ce fait reçu au cours de l'exercice et post clôture des commandes totalisant plusieurs centaines de milliers de badges, tant en France qu'à l'exportation.

Le carnet de commandes fermes, exporté à 70 %, s'élevait au 30/09/2021 à 33,4 M€ contre 48,8 M€ au 30/09/2020.

Ce carnet, en cours de reconstitution, a été complété depuis la clôture par la signature de plusieurs commandes pour un montant global de près de 10 M€, dont 60 % à l'exportation. Parmi ces commandes figure notamment le renouvellement des équipements de l'ensemble des parkings de La Défense à Paris.

GEA est en outre actuellement en phase de finalisation de signature de plusieurs contrats significatifs.

Le chiffre d'affaires brut (non retraité des produits constatés d'avance) au premier trimestre de l'exercice en cours ressort à 6,51 M€ contre 10,05 M€ un an auparavant (pour rappel ce chiffre intégrait un déstockage ponctuel sur un projet à l'international).

Le Directoire, avec l'accord du Conseil de Surveillance, proposera à l'assemblée générale du 31/03/2022 le versement d'un dividende de 0,70 € par action.



Code ISIN : FR 00000 53035

