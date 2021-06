25/06/2021 - 17:45

En millions d'euros 31/03/2021 31/03/2020 Production 20,28 17,85 Marge Brute 10,57 11,52 Résultat d'exploitation 0,86 1,68 Résultat net 0,51 1,57



Le Conseil de Surveillance réuni le 23 juin 2021 a examiné les comptes semestriels au 31 mars 2021 établis selon les règles et principes comptables français et arrêtés par le Directoire.

Au cours du premier semestre, la production ressort en progression de plus de 13 % à 20,28 M€ contre 17,85 M€ au 31 mars 2020, avec un chiffre d'affaires en France en hausse de plus de 26 % et une baisse à l'exportation de 19 %. L'export a représenté 47 % des facturations contre 58 % l'an dernier.

Le taux de marge brute recule fortement par rapport au premier semestre 2019/2020 et baisse en valeur de près d'1 M€ dans un contexte concurrentiel plus tendu et en raison d'une importante augmentation de la production stockée (+ 88 % par rapport à l'an dernier) pour laquelle la marge est comptabilisée à l'achèvement. La crise sanitaire a de fait retardé la mise en service de plusieurs projets à l'international en cours d'exécution.

Le résultat d'exploitation baisse lui-même mécaniquement de 0,8 M€ en dépit d'une relative bonne maîtrise des coûts de personnel (- 6 %).

Dans un environnement difficile de taux d'intérêts bas, le résultat financier, constitué pour l'essentiel de la rémunération de la trésorerie de l'entreprise, ressort en baisse à 0,08 M€ contre 0,12 M€ un an auparavant en raison du remplacement de nos placements arrivés à échéance par de nouveaux comptes à terme progressifs aux rémunérations initiales faibles.

Le résultat net s'établit à 0,51 M€ contre 1,57 M€ au 31/03/2020. Il vient renforcer une structure financière saine caractérisée par une absence totale d'endettement et par 71,44 M€ de fonds propres (contre 78 M€ au 31/03/2020) après imputation à hauteur de 6,4 M€ de la valeur des actions auto-détenues annulées par le Directoire le 31/03/21.

La société ayant poursuivi une politique active de rachat d'actions propres à hauteur de 5 M€ au cours du semestre, la trésorerie nette s'établit pour sa part à 62,58 M€ au 31/03/2021 (contre 70,61 M€ au 31/03/2020 et 66,2 M€ au 30/09/20).



Faits marquants :

L'activité en France s'est poursuivie avec la fourniture d'équipements de péage et de logiciels pour la quasi-totalité des sociétés d'autoroutes dans le cadre notamment de contrats pluriannuels.

Les équipements destinés au contournement de Strasbourg ont également été livrés.

Le premier semestre a par ailleurs été marqué par plusieurs succès opérationnels et commerciaux de notre activité parkings. Après le MIN de Rungis, la société a terminé l'installation du parking PL du MIN de Marseille.

Faisant suite à la réalisation du parking PL sécurisé de Truck Etape Valencienne, les équipements du parking PL d'Eurotunnel ont également été livrés au cours du premier semestre.

De nouveaux contrats ont été signés pour l'équipement de plusieurs parkings à Toulouse et pour la Ville de Paris, dont notamment le parc Méditerranée de la Gare de Lyon.

A l'international GEA a poursuivi avec succès toutes ses réalisations en cours malgré les difficultés de circulation et les nombreux retards de mise en service engendrés par la crise sanitaire.

Un système de vidéo tolling a été réalisé en Pologne en collaboration avec le Groupe EGIS. Ce développement renforce le positionnement de l'entreprise sur un créneau porteur avec des perspectives particulièrement intéressantes, tant dans l'immédiat qu'à plus long terme.

Le carnet de commandes fermes, exporté à 61 %, s'élevait au 31 mars 2021 à 36,4 M€ contre 51,3 M€ au 31/03/2020 et 38 M€ au 31/03/2019. Cette forte variation du carnet de commandes, déjà observée par le passé, tient en partie aux retards rencontrés dans le cadre de plusieurs consultations internationales et à la non prise en compte de contrats en cours de finalisation non encore signés.

L'indépendance financière de GEA permettra à l'entreprise de poursuivre durablement ses efforts commerciaux, techniques ou stratégiques et de pouvoir faire face aux conséquences économiques de possibles décalages d'activité.



Code ISIN : FR 00000 53035

