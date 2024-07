Communiqué de la société GAUSSIN du 11/07/2024 - Gaussin annonce une offre de reprise des actifs et de l'activité de sa filiale Metalliance par la société CORAIL-SM

Secteur ICB : 50204020 - Machines : Construction et manutention

11/07/2024 - 08:10

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) leader mondial des solutions de transport et de logistique innovantes annonce qu'une offre de reprise des actifs et de l'activité de la société METALLIANCE par CORAIL-SM a été formulée auprès des administrateurs judiciaires de METALLIANCE.

Cette offre intervient dans le cadre du redressement judiciaire de Metalliance (cf. CP du 17 mai 2024) et de la publication d'une recherche de candidats repreneurs en plan de cession (cf. CP du 27 mai 2024).

Elle est portée par CORAIL-SM, société créée pour les besoins de la reprise des activités et des actifs de METALLIANCE. Ses principaux actionnaires sont CORAL REEF CAPITAL, une société d'investissement privé de droit américain spécialisée en capital-investissement et un consortium d'entreprises locales ou étrangères?: BLYYD, MINING EQUIPMENT, NOVIUM et SANDTON CAPITAL.

En raison du non-respect de Metalliance en matière d'obligation d'information des sociétés cotées, GAUSSIN SA se voit dans l'obligation de se substituer à sa filiale et d'informer le marché sur cette offre de reprise.

Présentation synthétique de l'offre de CORAIL-SM déposée au greffe du tribunal de commerce de Dijon (consultable ici)

Le candidat repreneur?:

CORAIL-SM, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 1 000 euros, dont le siège est situé 20 boulevard du Montparnasse, 75015 Paris, et représentée par Monsieur Marceau SCHLUMBERGER, propose de reprendre l'ensemble des actifs et des activités de Metalliance. Elle devrait être capitalisée à hauteur de 8,6?millions d'euros d'ici la reprise des actifs et de l'activité de Metalliance.

Partenaires industriels et financiers?:

Les actionnaires du repreneur seraient CORAL REEF CAPITAL et SANDTON CAPITAL PARTNERS sous réserve d'accord restant à finaliser.

Les partenaires industriels seraient NOVIUM, MINING EQUIPMENT et BLYYD sous réserves d'accord restant à finaliser.

Prix de cession?:

1 million d'euros ventilé comme suit?:

-900 0000 euros pour l'ensemble du stock

-50?000 euros pour l'ensemble des actifs corporels

-50?000 euros pour l'ensemble des actifs incorporels

Périmètre et structure de la Reprise?:

L'offre de reprise de CORAIL-SM se décomposerait en deux nouvelles entités (NewCo) qui se chargeraient respectivement des activités de tunnelier et de mobilité décarbonée de Metalliance.

Détails Financiers?:

Le besoin de financement total pour la reprise et le développement des activités de Metalliance est estimé à 4?millions d'euros.

Le repreneur s'engagerait également à mobiliser une somme de 54 millions d'euros, notamment pour les cautions bancaires et les buybacks non échus.

Impact Social et Économique?:

CORAIL-SM supprimerait 49 emplois et le bail du site industriel de Génelard ne serait pas conservé.

Conditions suspensives?:

CORAIL-SM demanderait une renégociation des loyers des bâtiments actuels

CORAIL-SM demanderait l'accord des clients clés pour la continuité des contrats en cours.

Un audit final serait réalisé avant la date d'audience pour valider tous les aspects financiers et opérationnels de la reprise.

GAUSSIN SA estime que l'offre de CORAIL-SM est susceptible de porter atteinte à sa propriété intellectuelle et à son savoir-faire, et a écrit aux administrateurs judiciaires de Metalliance pour les sensibiliser sur ce point.

En l'état, GAUSSIN SA constate que l'offre de CORAIL-SM aurait un impact social négatif avec la suppression de 30 % des effectifs à des postes-clés : finance, achat, supply, qualité, et qu'elle ne reprend pas le site industriel de Génelard (Saône-et-Loire).

GAUSSIN SA constate également que l'offre pourrait porter atteinte à sa propriété intellectuelle et à son savoir-faire. L'expertise de GAUSSIN en matière de mobilité électrique décarbonée est le résultat de décennies de recherche, de développement et d'investissement pour sourcer, tester et qualifier chaque composant auprès de ses fournisseurs.

En l'état de l'offre de reprise, CORAIL-SM propose une association avec BLYYD, ancien distributeur exclusif de GAUSSIN SA (cf. CP du 19 juin 2024), dans le but de produire des véhicules logistiques électriques concurrents de ceux de GAUSSIN SA. La production de ces véhicules serait confiée à une société nouvellement créée dédiée à cette activité, et serait amorcée en s'appuyant sur un stock de composants constitué par METALLIANCE dans le cadre d'une commande de véhicules ATM GAUSSIN.

GAUSSIN SA fait une offre de rachat du stock de pièces logistiques à hauteur de 3 millions d'euros, sous réserve d'inventaire

Face à cette situation, les administrateurs judiciaires de GAUSSIN SA ont saisi les organes de la procédure de METALLIANCE pour demander à ce que la cession du stock soit impérativement isolée du plan de cession en cours. Une offre officielle de rachat du stock à hauteur de 3 millions d'euros sous réserve d'inventaire vient d'ailleurs d'être transmise à Me Joanna ROUSSELET, Me Frédéric ABITBOL et Me Marlène LOISEAU, administrateurs judiciaires de METALLIANCE.

Parallèlement, Christophe GAUSSIN, va avertir le ministère de l'Economie, en qualité de PCO chargé de contrôler le bon déroulement de l'investissement étranger en France, de cette situation, l'activité de GAUSSIN SA étant considérée comme relevant d'un secteur stratégique.

D'autres mesures sont à l'instruction, notamment une demande auprès du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) pour protéger le potentiel scientifique et technique de GAUSSIN. Cette protection vise à lutter contre les tentatives de captation ou de détournement des savoir-faire et des technologies d'entreprises françaises.