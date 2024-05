06/05/2024 - 08:25

Entretien de Christophe Gaussin pour clarifier la situation du groupe GAUSSIN

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) leader mondial des solutions de transport et de logistique innovantes, annonce une interview exclusive avec son Président Directeur-Général, Christophe Gaussin, visant à clarifier la situation actuelle du Groupe GAUSSIN.

Depuis plusieurs mois, le Groupe fait face à des difficultés opérationnelles et de gouvernance qui ont fortement impacté sa capacité industrielle, comme en témoigne la baisse du chiffre d'affaires au 31 décembre 2023 (cf. CP 14 février 2024).

L'ouverture en catimini par le Directeur Général de METALLIANCE d'une procédure de sauvegarde pour METALLIANCE, filiale à 97% détenue par GAUSSIN, a paralysé l'assemblage et la livraison de véhicules logistiques depuis le site de Saint-Vallier. Cette situation a contraint la maison-mère à se placer, à son tour, sous la protection du tribunal de commerce de Vesoul (cf. CP du 3 avril 2024).

Ces événements ont été accompagnés de déclarations de personnes extérieures au dossier, comportant souvent des informations inexactes ou des contre-vérités.

Dans un souci de transparence et de clarté, Christophe Gaussin a décidé de prendre la parole pour partager sa vision du Groupe et de répondre directement aux questions cruciales concernant l'avenir de l'entreprise.

Il souhaite ainsi fournir des éclaircissements nécessaires pour permettre à chacun de comprendre la situation actuelle du groupe Gaussin de manière juste et précise.

Au cours d'une longue entrevue, Christophe Gaussin répond sans détours aux questions des actionnaires et des investisseurs sur la Web TV www.laboursetlavie.com : origine des difficultés de METALLIANCE, état des lieux du carnet de commandes, position de l'actionnaire de référence CSG Group, projets en cours autour du développement du nouveau véhicule ATM 2.0…

Cette intervention revêt une importance particulière à la veille d'une audience devant le Tribunal de Commerce de Dijon, où sera examinée la requête d'ouverture d'un redressement judiciaire pour METALLIANCE. Le dirigeant réaffirme son engagement à trouver une solution constructive pour l'entreprise et tend la main afin de parvenir à un accord bénéfique, notamment en envisageant la cession de l'activité historique de l'entreprise. Les modalités restent à définir, mais il est impératif de mettre l'accent sur la préservation des emplois.

« (…) Si une cession de l'activité tunnelier de Metalliance est envisageable, nous avancerons dans ce sens, cette crise a assez duré. C'est donc une main tendue pour que toutes les parties puissent y trouver leur intérêt. Cela préservera l'intégrité du Groupe et il est temps de consacrer l'argent et le temps à notre avenir. Nous devons trouver une porte de sortie honorable pour tout le monde, c'est mon ambition. » a pu confirmer Christophe Gaussin lors de son entretien avec Didier Testot.

En conclusion, Christophe GAUSSIN réaffirme sa volonté de recentrer l'activité de GAUSSIN sur les véhicules ATM et APM électriques. Il annonce également des échanges avec WALMART pour le marché américain avec la perspective de fournir de 8 ATM Full Elec. Si ces discussions aboutissent positivement, une communication dédiée sera diffusée aux marchés.

Les médias, les investisseurs et les parties prenantes sont invités à découvrir cet entretien, dès 8h30 en se connectant sur le lien suivant : https://www.labourseetlavie.com/strategies/presentation-investisseurs/intervention-de-christophe-gaussin-pour-clarifier-la-situation-du-groupe-gaussin

