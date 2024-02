23/02/2024 - 08:25

GAUSSIN nomme Steve FILIPOV au poste de Directeur Général Délégué

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) pionnier des mobilités propres et intelligentes, annonce la nomination par son Conseil d'Administration de Steve FILIPOV en tant que Directeur Général Délégué du Groupe GAUSSIN. Cette nomination s'inscrit dans la continuité du plan de réorganisation initié par Christophe GAUSSIN. (cf CP du 14 février 2024).

Steve FILIPOV intégrera le Comité Exécutif du Groupe et aura pour principales missions d'accélérer la production du carnet de commandes, de maîtriser les dépenses de l'entreprise et de mettre rapidement en place les financements nécessaires aux activités du Groupe.

Fort de son expérience dans le rapprochement des sociétés qu'il a dirigées avec des partenaires stratégiques et financiers, il a le soutien de plusieurs groupes d'investissements. Il devra donc s'attacher à finaliser l'arrivée de ces nouveaux partenaires financiers. Cela aura pour objectif premier de clôturer la procédure de sauvegarde initiée par Metalliance, filiale à 100% du Groupe.

De nationalité franco-américaine, Steve FILIPOV dispose d'un profil idéal et d'une expérience de 30 ans dans l'industrie pour diriger l'entreprise aux côtés Christophe GAUSSIN, Président Directeur Général.

Poursuivre la réorganisation du Groupe pour assurer stabilité et rentabilité

Il supervisera l'ensemble des activités industrielles et commerciales du Groupe. Avec un carnet de commandes de 148 M€ au 31 décembre 2023, GAUSSIN bénéficie d'excellentes perspectives. Néanmoins, le Groupe doit relever le défi d'augmenter le cadencement de sa production en série afin de retrouver une rentabilité et de répondre aux attentes de ses nombreux clients. Pour y parvenir un plan de transformation sera déployé et consistera à :

-développer et mettre en œuvre une stratégie de croissance et de transformation

-exécuter le carnet de commandes dans les délais

-renforcer l'efficience interne et externe pour mieux satisfaire la demande client

-rationaliser les coûts et les frais généraux

-améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement et les performances de production

-conserver l'avantage concurrentiel avec des produits différenciés signés Gaussin

L'engagement de monsieur FILIPOV avec le Groupe GAUSSIN s'inscrit dans la durée. La feuille de route « Gaussin Horizon 2026 » qui sera opérationnelle au second semestre 2024 devra permettre de tirer parti des opportunités émergentes notamment sur le marché portuaire.

Une gouvernance stabilisée

L'action de Steve FILIPOV s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés par Christophe GAUSSIN. Il jouera un rôle opérationnel essentiel, encadrant et pilotant les équipes, contrôlant et concourant à la réalisation des objectifs fixés.

Pour y parvenir, Steve FILIPOV s'entourera prochainement d'un Comité Exécutif pour mettre en œuvre ce plan de transformation.

« Je suis convaincu que l'expérience industrielle de Steve Filipov et son leadership sont des atouts uniques pour relever les défis du Groupe. Je lui fais pleinement confiance pour nous accompagner dans ce virage à la fois complexe et prometteur. Avec lui, et sans doute bientôt de nouveaux partenaires stratégiques, nous sommes armés pour écrire une nouvelle page de notre société familiale », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN

« Je suis fier de prendre la direction de GAUSSIN aux côtés de Christophe Gaussin. Fort d'une histoire unique et d'une culture d'innovation, le Groupe bénéficie d'une technologie reconnue et d'immenses atouts, mais fait face à des enjeux conjoncturels. Ce sont des étapes fréquentes au sein d'entreprises matures qui s'inscrivent dans le temps. Je suis déterminé à relever ce défi », déclare Steve Filipov, nouveau Directeur Général Délégué de GAUSSIN

Repères biographiques

Dirigeant chevronné avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la conception et la fabrication de machines de manutention, de nacelles et de grues, Steve FILIPOV a été successivement Directeur Général de Terex Corporation (1993-2016), Président de Terex Cranes (2016-2019) et PDG de Manitex International (2019-2023). Il est actuellement membre indépendant du Conseil d'Administration de deux sociétés américaines, Cranes 1 et Atlas Cranes Services.

Au cours de sa carrière, il a piloté plusieurs sociétés durant leurs phases de transformation et de croissance, parmi lesquelles : le fabricant français de grues Potain Poclain Manutention (PPM), devenu leader mondial de la grues mobiles et d'équipements portuaires après son rachat par le Groupe TEREX, et la reprise de la société allemande DEMAG AG en 2013, réalisant un chiffre d'affaires de plus de deux milliards d'euros. Il y a développé l'activité portuaire en équipant les ports de Long Beach et Rotterdam de solutions de transports et de levages zéro-émission.

Prochain rendez-vous

Fin avril 2024 : Publication des résultats annuels consolidés au 31 décembre 2023