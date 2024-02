14/02/2024 - 18:05

35,7 M€ de chiffre d'affaires et revenus de licences

contre 57,1 M€ en 2022

Carnet de commandes à 148 M€ au 31 décembre 202 3**

Trésorerie brute de 8,8 M€ au 9 février 2024 contre 6,8 M€ au 31 décembre 2023

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) publie ce jour son chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2023 (non audité).

1. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 35,7 M€ au cours de l'exercice 2023 contre 57,1 M€ en 2022, soit une diminution des revenus de 37,5% en 2023.

Conformément à la mise à jour des prévisions revues à la baisse (cf CP du 26 janvier 2024), le chiffre d'affaires du Groupe se décompose ainsi :

L'activité logistique & e-commerce , qui s'articule autour de véhicules ATM électriques a généré un chiffre d'affaires de 9,3 M€ en 2023, un montant quasi-stable par rapport à 2022.

L'activité portuaire & conteneurs - qui s'adresse aux opérateurs des grands ports à travers le monde avec la gamme de véhicules propres FULL ELEC batteries APM 75T, AGV PERFORMANCE et AIV REVOLUTION - a généré 800K€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice, comparé à 10,9M€ au cours de l'exercice précédent. Cette baisse s'explique par l'absence de livraison majeure, à comparer à la livraison des véhicules APM à CIT Abidjan ainsi qu'à NEXPORT en 2022.

L'activité travaux souterrains et machines spéciales, qui s'adresse au secteur des travaux pour le rail et la route ainsi qu'à la construction de tunnels, a généré un chiffre d'affaires de 23,9 M€ en 2023. Le recul de l'activité de travaux souterrains s'explique par des retards de livraisons au mois de décembre ainsi qu'un calendrier défavorable concentré sur le premier trimestre 2024 alors que l'activité industrielle a augmenté sur l'exercice comme l'atteste le carnet de commandes.

L'activité onroad avec un chiffre d'affaires de 1,7 M€ d'euros correspondant à 51% des revenus de GAMA à la suite de la livraison de 9 navettes EVO et ARMA.

Les revenus de licences ont généré 0.08 M€ de royalties en 2023. Malgré l'ambition affichée et d'intenses négociations avec de nombreux partenaires jusqu'à la fin de l'exercice, l'absence de signature de licences a pénalisé le chiffre d'affaires du Groupe. Rappelons qu'une seule licence permet en général de comptabiliser jusqu'à 15 M€ de chiffre d'affaires.

Pour rappel, le mode de facturation du Groupe repose sur la méthode de l'achèvement, qui consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au terme de l'opération. Des commandes logistiques et souterraines ont été expédiées en fin d'année 2023 mais ne seront réceptionnées que début 2024.

2. Un exercice 2023 fortement impacté par des difficultés industrielles et de gouvernance

L'exercice 2023 a été fortement impacté par une série de contretemps managériaux et industriels qui n'ont pas permis au Groupe d'atteindre les objectifs escomptés.

La livraison de 355 ATM® FULL Elec destinée au marché nord-américain, devait constituer le principal contributeur au chiffre d'affaires 2023. Cependant, les retards de livraison de composants stratégiques, des difficultés le versement de la seconde tranche de 10 M€ d'euros par Tablon s.a non réalisé à ce jour (cf. CP du 31 octobre 2023) destinée à financer la montée en puissance et la désorganisation de l'entreprise du fait de décisions irrationnelles du directeur général délégué remercié en fin d'année (cf. CP du 7/12/2023) ont impacté la production et les livraisons. Au 31 décembre 2023, 14 véhicules ATM® FULL Elec ont été livrés. Des véhicules supplémentaires ont été assemblés en 2023 et expédiés depuis le début de l'année 2024. Cela générera des encaissements au premier semestre 2024.

L'activité travaux souterrains est également en net recul pour la première fois depuis 4 ans. Cette contre-performance est essentiellement due à des retards de livraisons et à un calendrier très chargé sur le dernier trimestre 2023. Depuis janvier, plusieurs TSP et VMS ont été depuis expédiés, ce qui générera également des encaissements au premier semestre 2024.

L'absence de signature de licences en 2023, malgré d'intenses négociations avec de nombreux partenaires contribue aussi à des revenus en retrait.

Pour autant, avec un carnet de commandes important et de nombreux prospects, les perspectives du Groupe restent solides, dès lors qu'il parviendra à sortir des difficultés conjoncturelles et de gouvernance auxquelles l'entreprise fait face.

S'agissant de la procédure de sauvegarde de Metalliance, ouverte à l'initiative de la direction de l'entreprise, cette procédure ne signifie pas que Metalliance est en état de cessation des paiements – il s'agit d'une action préventive -, mais elle est un facteur de ralentissement de la production. (cf. CP du 26 janvier 2024)

3. La trésorerie s'élève à 8,872 M€ au 9 février 2024

Le Groupe dispose d'une trésorerie de 8,87 M€ au 9 février 2024 contre 6,82 M€ au 31 décembre 2023. Elle était de 10,10 M€ au 31 décembre 2022.

4. Perspectives pour le 1er trimestre 2024

Pour atteindre un retour durable à la rentabilité et à la stabilité, Christophe GAUSSIN, PDG du Groupe, a enclenché un plan de réorganisation avec des actions concrètes à court terme :

Se donner les capacités de se transformer

Stéphane Le Corre a rejoint GAUSSIN le 8 janvier 2024 en qualité de directeur de la transformation pour mener cette transformation opérationnelle et structurelle du Groupe. Polytechnicien de formation, il bénéficie de plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie. DG d'une division de SEGULA, il a aussi été en poste à Londres auprès du groupe AGGREKO et a occupé plusieurs postes à haute responsabilité chez ALSTOM.

Poursuivre le recentrage stratégique du Groupe sur les activités porteuses et matures : logistiques, portuaires et souterrain.

Le projet de vente par GAUSSIN à MACNICA de ses titres et créances dans leur co-entreprise GAMA (cf. CP du 9 février 2024) va dans ce sens. Le Groupe poursuit la réduction de ses dépenses de R&D et se focalise sur l'optimisation des produits phares de son portefeuille.

Livrer les clients et réduire les en-cours de production

Malgré ces difficultés, le dialogue est maintenu avec l'ensemble des clients pour planifier les livraisons. Le premier ATM® FULL ELEC a été livré au Groupe Robert au Canada, conformément à la commande signée en 2023 avec à la clé de potentiel commandes supplémentaires. Les livraisons vers le distributeur BLYYD se poursuivent en Europe avec 30 ATM livrés d'ici le 30 juin 2024.

Rationnaliser les dépenses et poursuivre la diminution des frais généraux

Déjà initié en 2023, la rationalisation des dépenses se renforce avec l'objectif d'une baisse globale sur les différents budgets. A titre d'exemple en 1 an, sur GAUSSIN SA, les dépenses liées aux actions de marketing et de communication ont baissé d'environ 2 M€, celui sur le recours aux prestataires extérieurs de l'ordre de 0,6 M€.

5. Un carnet de commande à 1 48 M€, contre 130 M€ il y a un an**

Ce carnet de commandes du Groupe GAUSSIN au 31 décembre 2023 comprend :

434 ATM® pour le secteur logistique 341 véhicules à destination du marché nord-américain ; 85 véhicules pour des acteurs de premier plan des secteurs de la logistique et de la grande distribution français et européens avec le distributeur BLYYD ; 8 véhicules MTO pour les clients AIRBUS, UPS, Total Energies.



3 APM® pour le secteur portuaire avec le port de Long Beach.

69 véhicules pour le secteur souterrain et machines spéciales à travers la filiale Metalliance 50 TSP pour des clients en Australie, Japon, USA, Brésil, Grande-Bretagne, Italie et Singapour ; 14 VMS pour des clients en Australie, Brésil, Grande-Bretagne, Italie et Singapour ; 2 Menrider pour des clients en Australie, Grande-Bretagne et Portugal ; 3 Butor pour des clients en Australie et Italie.

5 navettes autonome pour le secteur one road pour donner suite à la commande de MACNICA à GAMA. Pour rappel, ces commandes seront à ajuster en fonction de la date d'acquisition de la part de MACNICA pour l'acquisition de l'ensemble des titres et créances de GAUSSIN dans leur co-entreprise GAMA. (cf CP du 9 févier 2024)

**Le carnet de commandes s'étale sur une durée longue, il peut exister soit un décalage, soit des annulations totales ou partielles ce qui peut entrainer un impact sur l'activité, les résultats et le chiffre d'affaires de l'entreprise. Du fait de retards de livraisons en 2023 pour certains contrats, et des difficultés industrielles et de gouvernance évoquée ci-dessous, des discussions sont en cours avec ces clients. Conformément aux règles comptables, la revue du carnet de commandes ne relève pas des missions des commissaires aux comptes.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).