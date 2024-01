26/01/2024 - 21:15

Préambule : Pour rappel, le mode de facturation du groupe Gaussin repose sur la méthode de l'achèvement qui consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au terme de l'opération, soit à la livraison des produits.

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) clôture actuellement ses comptes au 31/12/2023. Le chiffre d'affaires et le carnet de commandes seront publiés et communiqués au marché le 14 février 2024. Les comptes complets seront disponibles fin avril 2024. Cependant, les premières estimations des opérations de clôture révèlent un écart substantiel entre les prévisions de chiffre d'affaires indiquées au marché au cours de l'exercice et les chiffres qui devraient être publiés. Le Groupe GAUSSIN souhaite donc en informer le marché dès à présent.

Les prévisions établies au début de l'année 2023 reposaient sur un carnet de commandes robuste auprès de clients de premier plan, sur la montée en puissance de son outil industriel à Saint-Vallier pour l'assemblage de ses véhicules logistiques et sur une prévision d'activité soutenue sur le souterrain ; pour ces raisons, le Groupe GAUSSIN pensait être en mesure de comptabiliser un chiffre d'affaires supérieur à 100M€ pour l'exercice 2023 (cf. CP du 16 janvier 2023).

A ce stade d'avancement des travaux de clôture, il apparaît désormais que le chiffre d'affaires ne devrait pas dépasser les 40M€ pour l'exercice 2023.

Cet écart conséquent résulte d'importantes difficultés qui se sont, pour l'essentiel, concentrées au cours du dernier trimestre 2023.

Après la réception du véhicule ATM Full Elec aux spécifications américaines par notre client majeur le 7 juillet 2023 (cf. CP du 20 juillet 2023), le Groupe GAUSSIN s'est attaché à assurer l'approvisionnement des pièces et à renforcer ses capacités de production tout au long de l'été. La livraison de 355 ATM FULL Elec à destination du marché Nord-Américain constituait le principal contributeur au chiffre d'affaires 2023.

Avec un tel projet, l'entreprise s'attendait à devoir relever de nombreux défis de mise au point et de qualité sur le premier lot de véhicules. Cependant, la situation a été exacerbée par les retards persistants de livraison de composants par des fournisseurs et, plus grave encore, par la désorganisation de la société consécutive à la nomination d'un nouveau directeur général délégué : cette désignation, réalisée à la demande du groupe CSG, a été annoncée au marché début octobre 2023 (cf. CP du 12 octobre 2023). Ce nouveau dirigeant a accumulé des décisions irrationnelles et contradictoires qui ont totalement désorganisé l'entreprise et créé des conflits internes et des perturbations organisationnelles. Cela a directement impacté le chiffre d'affaires du Groupe dans son ensemble. A titre d'exemple, des livraisons ont été suspendues, des fournisseurs et des clients non priorisés et des prospects n'ont pas eu de suite favorable à leurs demandes commerciales.

Le directeur général délégué a été révoqué début décembre en raison de graves divergences sur la gestion opérationnelle et financière du Groupe (cf. CP du 7 décembre 2023). Cette crise de gouvernance a empêché l'entreprise d'accélérer la production et les livraisons avant la clôture de l'exercice et ce malgré la reprise en main par la direction historique autour de Christophe GAUSSIN.

Le chiffre d'affaires n'étant comptabilisé qu'à la livraison, cette situation explique en grande partie la différence aujourd'hui constatée par rapport aux prévisions. Au 31 décembre, l'entreprise n'a pu livrer que 14 véhicules ATM FULL Elec à ses clients nord-américains, 26 autres véhicules étaient sur le point d'être livrés le 31 décembre et l'ont été depuis, mais n'ont pas été comptabilisés dans le chiffre d'affaires 2023. Malgré ces difficultés, le dialogue est maintenu avec les clients nord-américains pour planifier les livraisons suivantes.

A ces déconvenues, se sont ajoutées :

Une plus faible activité souterraine qui sera en décroissance cette année du fait de retards de livraisons au mois de décembre alors que l'activité industrielle a cru sur l'exercice comme l'atteste le niveau de nos encours de production.

L'absence de signature de licences malgré l'ambition affichée et d'intenses négociations avec de nombreux partenaires jusqu'à la fin de l'exercice. Rappelons qu'une seule licence permet en général de comptabiliser jusque 15M€ de chiffre d'affaires.

Les travaux d'analyse et de préparation des comptes consolidés se poursuivent. La société tiendra le marché informé de toutes nouvelles évolutions.

La société a par ailleurs été informée du placement de sa filiale Metalliance en procédure de sauvegarde : si le Groupe GAUSSIN ne dispose, à ce stade, pas de plus d'informations à ce sujet, il est rappelé qu'une procédure de sauvegarde signifie que Metalliance fait face à des difficultés mais ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

Prochain rendez-vous

14 février : Publication du chiffre d'affaires 2023

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

