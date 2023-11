27/11/2023 - 07:30

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298) annonce que l'Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire, de la société s'est réunie le 22 novembre 2023 sur première convocation, les quorums d'Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire ayant été atteints avec un quorum de 28,53 %.

Pour des raisons propres à Czechoslovak Group (CSG), les résolutions ordinaires relatives à la nomination des six nouveaux administrateurs complémentaires n'ont pas été mises au vote des actionnaires, CSG ayant exprimé la volonté de reporter la nomination des dits administrateurs.

Les actionnaires de la société ont approuvé la quasi-totalité des résolutions extraordinaires agréées leur ayant été soumises et publiées au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 6 novembre 2023 qui les a mis sur son site et qui peut être consulté ici. La résolution 8 relative à la suppression du droit préférentiel de souscription au profit de tous fonds, entités ou filiales contrôlées ou gérées par, ou par la même société de gestion qui gère, CSG en relation avec la résolution qui précède prévoyant une délégation au Conseil d'administration pour décider une ou plusieurs augmentations de capital n'a pas pu être mise au vote des actionnaires, faute de quorum. La résolution 13 relative à la réduction de capital a été rejetée.

Conformément au communiqué de presse du 31 octobre 2023 relative à la publication des comptes semestriels, le Groupe GAUSSIN et GAMA renoncent à donner des prévisions sur l'exercice 2023.

Depuis ce communiqué de presse, il n'y a pas eu d'évènement majeur.

