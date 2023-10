31/10/2023 - 18:00

Chiffre d'affaires et revenus de licences : 13,6 M€ contre 26,5 M€ au S1 2022 soit -49%

Ebitda : -10,7 M€ contre -10,7 M€ au S1 2022

Résultat net : –23,8 M€ contre -13M€ au S1 2022

Capitaux propres : -3,1 M€ contre 4,7 M€ au 31 décembre 2022

Trésorerie : 20 M€ au 16 octobre contre 10,2 M€ au 31 décembre 2022

Carnet de commande : 155 M€ de commandes fermes au 30 juin 2023**

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce avoir arrêté les comptes semestriels consolidés clos au 30 juin 2023.

Opinion des commissaires aux comptes

L'opinion des commissaires aux comptes est ainsi formulée :

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et méthodes comptables français, le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine et la situation financière de l'ensemble constitué, par les personnes et entités comprises dans la consolidation au 30 juin 2023, ainsi que le résultat de ses opérations pour la période écoulée.

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note de l'annexe des comptes semestriels 30 juin 2023 « Risque de liquidité et critères de continuité d'exploitation » de l'annexe des comptes consolidés semestriels qui expose les éléments sous-tendant l'application du principe de continuité d'exploitation.

Fort de ses succès commerciaux, le Groupe GAUSSIN a étoffé son carnet de commandes à 77 millions d'euros au 31 décembre 2021 puis à 130 millions d'euros au 31 décembre 2022 soit une hausse de 68%. Au 30 juin 2023, le carnet de commandes fermes s'établit à 155 millions d'euros soit une hausse additionnelle de 19% depuis le mois de décembre.

Cette réussite commerciale est le fruit d'investissements conséquents en marketing et R&D qui a permis de développer une nouvelle gamme de véhicules électriques zéro émission, performante et différenciante, qui répond à la forte demande du marché mondial.

L'année 2023 est une année charnière avec le démarrage de l'assemblage et de la livraison de nos véhicules à nos clients depuis nos nouveaux locaux basés à Saint-Vallier.

Pour autant, d'un point de vue financier, les résultats du premier semestre 2023 sont pénalisés par un chiffre d'affaires en baisse de 49% qui s'explique par la montée en puissance industrielle de GAUSSIN et la constitution de stocks et d'encours importants. Pour rappel, le mode de facturation du Groupe basé sur la méthode de l'achèvement consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au terme de l'opération.

L'EBITDA est identique au 1er semestre 2022 malgré une très faible facturation en retrait de 12.9 millions d'euros. Ce faible niveau de chiffre d'affaires de seulement 13.6 M€ n'a pas permis d'absorber l'ensemble des frais fixes des 6 premiers mois de l'année. Le résultat net déficitaire de 23.8 millions d'euros est de plus impacté par l'abandon de plusieurs projets dans le cadre du recentrage stratégique du Groupe GAUSSIN initié en février 2023 autour de ses activités clés, à savoir les véhicules électriques ATM (logistique), APM (portuaire) et TSP (sous-terrain Metalliance).

La faible activité conjoncturelle de ce semestre a impacté la rentabilité. De même, l'impact de l'inflation des coûts des composants et de l'énergie est persistant.

Les résultats devraient s'améliorer au second semestre avec l'augmentation de la facturation liée à la transformation des encours de production en chiffre d'affaires.

L'assemblage en série des ATM FULL ELEC North America a débuté à compter du 4 juillet, date de la réception sans réserve du premier véhicule par le client avec la mise en place de deux nouvelles lignes de production à Metalliance et l'embauche de salariés. (cf. CP du 20 juillet 2023). Les véhicules sont en cours de livraison aux Etats-Unis.

Pour financer l'ensemble de son carnet de commande, la société demande à ses clients des acomptes et, a par ailleurs, à date et depuis le 1 janvier 2023, mis en place 54 millions d'euros de financement dont 30 millions d'euros apportés par CSG devenu partenaire stratégique du Groupe GAUSSIN.

Dans le cadre de ce rapprochement, une revue complète de la stratégie d'entreprise est en cours et une nouvelle gouvernance se met en place avec la nomination d'un directeur général délégué et la convocation d'une Assemblée Générale le 22 novembre qui proposera la nomination de 6 nouveaux administrateurs (cf. CP du 19 octobre 2023).

Dans ce contexte, le Groupe GAUSSIN renonce à donner des prévisions pour l'exercice 2023.

1. Chiffre d'affaires et revenus de licences : 13.6 M€ contre 26.5 M€ au semestre 1 2022 soit -49%

Le Groupe GAUSSIN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13,6 M€ au cours du 1er semestre 2023, contre 26,5 M€ au 30 juin 2022, soit une diminution de 49%.

L'activité logistique a généré un chiffre d'affaires en hausse de 26% passant de 3.1 M€ à 3.9 M€. Cette augmentation s'explique par la vente de 12 ATM au distributeur Blyyd pour le marché européen et d'1 ATM FULL ELEC North America.

L'activité portuaire a généré un chiffre d'affaires en baisse de 87% passant de 6.1 M€ à 0.8 M€. Cette diminution s'explique par une baisse des commandes liées à l'activité portuaire notamment en raison de la fin du contrat avec CIT Abidjan et la livraison des 36 ATM 75T. Ce marché est soumis à des fluctuations en fonction des différents besoins des grands ports à travers le monde.

L'activité souterraine à travers Metalliance a généré un chiffre d'affaires en baisse de 32% passant de 12.7 M€ à 8.7 M€. Cette diminution s'explique pour des raisons comptables par la facturation au second semestre 2023 de plusieurs commandes.

L'activité onroad à travers Gaussin Macnica Mobility a généré un premier chiffre d'affaires d'avril à juin de 0.2 M€ correspondant à la vente d'une navette et de diverses prestations de service. Pour rappel GMM, de sa nouvelle appellation commerciale GAMA, est née du rachat des actifs de Navya par la coentreprise détenue à 51 % par GAUSSIN et à 49 % par MACNICA (cf CP du 18 avril 2023). Les perspectives de chiffre d'affaires à venir sont liées aux réponses à des appels d'offres en cours sur le marché nippons autour de projets de transport public gouvernementaux.

Les licences ont généré un chiffre d'affaires en baisse de 55%. Ce montant est issu de la licence signée avec ST ENGINEERING LAND SYSTEMS pour la fabrication et la commercialisation de l'AGV PERFORMANCE® FULL ELEC à Singapour.

2. Résultats du Groupe au 1er semestre 2023

Parmi les variations importantes, on note une hausse de la production stockée de 11 millions d'euros, liée à la constitution de stocks et d'encours dans le cadre des commandes que doit honorer le Groupe.

L'EBITDA est identique au S1 2022 à -10.7 M€ malgré la faible facturation qui n'a pas permis d'absorber l'ensemble des frais fixe des 6 premiers mois de l'année. Les pertes liées aux charges d'exploitation diminuent toutefois en raison du recentrage des activités du groupe sur ces produits phares.

Le résultat d'exploitation est de –21,5 M€ contre une perte de -14,8 M€ au 30 juin 2022. Ce résultat est impacté notamment par l'abandon de plusieurs projets comme l'arrêt de la plateforme modulaire pour camions routiers (skateboard). Les dotations nettes d'exploitation sont en effet de -10,8 M€ contre -4,1 M€ sur le premier semestre 2022.

Le résultat net part du Groupe est de -23,8 M€ contre -13 M€ au 30 juin 2022. Il a est impacté par l'abandon de plusieurs projets dans le cadre du recentrage stratégique du Groupe GAUSSIN initié en février 2023 autour de ses activités clés, à savoir les véhicules électriques ATM (logistique), APM (portuaire) et TSP (sous-terrain Metalliance). Cela a donné lieu à des provisions et des dépréciations complémentaires nettes d'un montant de 6.7 millions d'euros et qui n'affectent pas la trésorerie du Groupe. Il est également impacté par un résultat exceptionnel de -1 M€, contre +2,1 M€ au 30 juin 2022, incluant une provision pour risque d'annulation de contrats plafonnée à -1,2 M€. Le Groupe avait enregistré en 2022 un profit exceptionnel de 3,2 M€ pour abandon de créance par BPI sur l'aide remboursable Vasco.

La trésorerie s'élève à 20 M€ au 16 octobre 2023

Le Groupe dispose d'une trésorerie de 20 M€ au 16 octobre 2023 contre 10,2 M€ au 31 décembre 2022, à la suite du financement de 15 M€ consenti par CSG (cf. CP du 12 octobre 2023).

Les dettes financières en légère baisse d'1,1 millions d'euros

Elles s'élèvent à 33,4 M€ au 30 juin 2023 contre 34,5 M€ au 31 décembre 2022 et se composent notamment de 14,5 M€ d'emprunts auprès d'établissements de crédit, 7,4 M€ d'emprunts obligataires non convertibles et 9,4 M€ de dettes financières liées au crédit-bail.

Des capitaux propres en baisse

GAUSSIN a des capitaux propres en baisse, pénalisés par le résultat négatif de l'exercice. Ces derniers passent de 4,7 M€ au 31 décembre 2022 à -3,1 M€ au 30 juin 2023.

Focus sur le palier Metalliance :

Sur le semestre la filiale Metalliance a bénéficié de deux augmentations de capital pour un total de 5.5 M€ pour financer son développement. Ses capitaux propres ont été renforcés et s'élèvent à 14.9 M€ au 30 juin et ont aussi été renforcés par une augmentation de capital additionnelle de 4 M€ en date du 9 octobre soit un total de 18.9 M€.

Les opérations de financement sur ce semestre

Emission de BSA au profit d'Amazon

Lors de l'AGE du 07 mars, les actionnaires ont approuvé la résolution permettant à Amazon de recevoir 7.612.656 bons de souscription d'actions (BSA), suite à la commande par Amazon de 329 tracteurs de parc GAUSSIN. Les BSA émis ne constituent pas un investissement direct ou une acquisition d'actions GAUSSIN par Amazon, ils auront « une durée de vie de 10 ans à compter de la date de leur émission et seront exerçables par trois tranches successives en fonction des paiements effectués par Amazon à GAUSSIN au titre des commandes pendant cette durée ». Amazon a souscrit à ces BSA le 8 mars 2023. (Cf CP du 7 mars 2023)

Entrée de CSG au capital

Le 15 mars 2023, GAUSSIN a réalisé une augmentation de capital réservée au profit de TABLON s.a., société de CSG Czechoslovak Group (CSG), d'un montant de 15 M€. (Cf CP du 15 mars 2023). A date, l'actionnaire détient 20.03 % du capital social de l'entreprise.

Nouvel emprunt obligataire

En juin 2023, Gaussin a levé 4 M€ sous forme d'obligations simples sur la plateforme d'investissement participatif LUMO sous forme d'obligations simples.

3. Carnet de commandes** : 155 millions d'euros de commandes fermes

Le carnet de commandes du Groupe GAUSSIN, hors redevances sur les ventes futures (royalties), s'élève à 155 M€ au 30 juin 2023, en hausse de plus de 20% depuis le début 2023. Cela souligne le succès des ATM®, plébiscités par le marché et qui représente 61% du carnet de commande.

Cette évolution s'explique également par la progression des commandes dans le domaine des travaux souterrains et qui représente 38% du carnet de commande contre 23 % en décembre dernier.

Le niveau actuel du carnet de commandes assure des perspectives prometteuses pour GAUSSIN, avec des revenus en hausse attendus au second semestre 2023, portés notamment par le marché nord-américain, et la croissance de l'activité sous-terrain de METALLIANCE.

Le repli de l'activité portuaire est conjoncturel, alors que GAUSSIN est actuellement en compétition pour divers appels d'offres susceptibles de conduire à la commande d'un grand nombre d'APM®.

Le carnet de commandes au 30 juin 2023 comprend notamment :

456 véhicules pour le secteur logistique 354 ATM FULL ELEC à destination du marché nord-américain 96 ATM pour des acteurs de premier plan des secteurs de la logistique et de la grande distribution français et européens avec le distributeur BLYYD 2 MPV pour le client Airbus 3 TSBM et 1 ATM pour le client UPS



Pour le secteur portuaire avec 3 APM pour le port de Long Beach

97 véhicules pour le secteur souterrain et machine spéciale à travers la filiale Metalliance 27 VMS pour des clients en Australie, Brésil, Grande-Bretagne, Italie et Singapour 60 TSP pour des clients en Australie, Japon, USA, Brésil, Grande-Bretagne, Italie et Singapour 8 Menrider pour des clients en Australie, Grande-Bretagne et Portugal 2 Butor pour des clients en Australie et Italie



7 navettes ARMA pour l'activité oneroad à destination du Japon à travers la filiale Gaussin Macnica Mobility.

4. Evénements post-clôture du 30 juin 2023

Financement de l'activité

Deux nouvelles levées de fonds sous forme d'obligations simples ont été réalisées en juillet et octobre en partenariat avec la plateforme d'investissement participatif LUMO. Cet emprunt comporte un volet de financement participatif de 8 M€ complété par un placement privé souscrit à hauteur de 4 M€, soit un montant total de 12 M€. Cette collecte vise à renforcer les moyens dont GAUSSIN dispose pour accélérer le développement de sa capacité de production (cf. CP du 23 mai 2023).

Toujours en juillet 2023, GAUSSIN SA a signé un avenant à l'emprunt obligataire simple non-convertible avec RiverFort et YA pour un montant de 10 millions d'euros de valeur nominale portant intérêt au taux de 6% annuel, comprenant une émission de 7 millions de BSA (cf. CP du 2 août 2023).

Focus sur le palier Metalliance :

Concernant la filiale Metalliance, qui porte la croissance industrielle, un financement de 21.7 M€ a été sécurisé et mis en place depuis le 1er janvier 2023 par :

9.5 M€ d'augmentations de capital par le groupe,

2.8 M€ d'acomptes sur commande ATM FULL Elec North America,

9.4 M€ de prêts par la filiale Gaussin North America,

Rapprochement stratégique avec CSG Czechoslovak Group

Le 12 octobre 2023, le rapprochement stratégique de GAUSSIN avec CSG Czechoslovak Group (CSG) a permis la mise en place de 15 millions de financement au profit de Gaussin North America. Une seconde tranche de 10 millions d'euros peut être débloquée en fonction des besoins du Groupe (cf. CP du 12 octobre 2023).

Ce prêt est susceptible d'être converti en actions de GAUSSIN S.A. sous réserve de l'adoption des résolutions correspondantes par l'Assemblée Générale mixte du 22 novembre 2023. Déjà actionnaire de GAUSSIN SA , le conglomérat tchèque aurait la possibilité de détenir 52,31 % sur une base non-diluée et 39,51 % sur une base diluée (cf. CP du 19 octobre 2023).

5. Perspectives

Une nouvelle gouvernance pour le Groupe Gaussin

Dans le cadre de ce rapprochement stratégique avec CSG, Dmytro Khoruzhyi a été nommé Directeur Général Délégué aux cotés de Christophe Gaussin.

D'ici peu, un nouveau comité exécutif sera constitué pour porter autour du directeur général délégué les grandes orientations stratégiques du Groupe.

L'Assemblée Générale du 22 novembre 2023 devra permettre la nomination de 6 administrateurs supplémentaires proposés par CSG, portant à 10 le nombre d'administrateurs du Conseil d'Administration de GAUSSIN.

Le déploiement d'une nouvelle stratégie

Dans cette perspective de nouvelle gouvernance à venir, les objectifs stratégiques du Groupe sont en cours de revue.

Guidé par son nouvel actionnaire de référence, CSG, le Groupe vise à évoluer d'une entreprise d'ingénierie, tournée vers la R&D, à une société centrée sur la production industrielle en série et l'ingénierie de services.

D'ici la fin de l'année, cette stratégie industrielle et commerciale devrait être dévoilée et adossée à un plan de transformation.

Pour l'instant, les orientations du Groupe sont :

-la priorité donnée à la livraison de l'ensemble des ATM FULL Elec North America.

-la poursuite de la recherche de licenciés potentiels notamment sur les marchés d'Amérique du Nord, d'Europe et du Moyen-Orient.

-la poursuite de la diminution des frais externes et des frais généraux.

-la recherche d'une rentabilité optimale avec la réduction des coûts d'achat que doivent permettre notamment la diversification des fournisseurs et les renégociations commerciales.

-la mise en pause des investissements en R&D et de certaines activités au profit d'un recentrage sur le cœur de métier, à savoir les commandes de véhicules électriques ATM, APM et souterrain.

Prochains rendez-vous

Assemblée Générale le 22 novembre à 11h00

au siège social à Héricourt

À propos de GAUSSIN SA

GAUSSIN SA est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN SA bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le Groupe a noué des partenariats stratégiques avec de grands acteurs mondiaux afin d'accélérer sa pénétration commerciale : Qatar Airways Cargo dans le domaine aéroportuaire, Maersk APMT dans le domaine portuaire, UPS dans le domaine de la logistique et Amazon dans le E-commerce. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN SA a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN SA a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.

En janvier 2022, GAUSSIN SA a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

En avril 2023, GAUSSIN s'est associé avec le géant japonais MACNICA pour reprendre les actifs de NAVYA, leader français de la conduite autonome, au travers la création d'une société commune dédiée à la mobilité autonome et propre.

GAUSSIN SA est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

* Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de GAUSSIN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GAUSSIN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux difficultés d'approvisionnement liées à la situation sanitaire, à la pénurie de matières premières ou aux conflits actuels, les décisions des autorités Étatiques, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'inflation. GAUSSIN ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

**Le Groupe communique sur un carnet de commandes qui s'étale sur une durée longue, il peut exister soit un décalage, sans remettre en cause le carnet de commandes, soit des annulations totales ou partielles liées à l'activité du client, ce qui aurait alors un impact sur l'activité, les résultats et la situation financière du Groupe. Il faut noter par ailleurs que d'une manière générale, la revue du carnet de commandes n'entre pas dans les missions des commissaires aux comptes.