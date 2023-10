12/10/2023 - 17:45

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298) annonce la signature d'un accord visant à renforcer le rapprochement stratégique entamé avec Czechoslovak Group (CSG) au travers de la société TABLON s.a, société d'investissement de CSG, dans le but de renforcer la position de GAUSSIN sur le marché mondial. Ce rapprochement, lancé en mars par une première prise de participation dans le capital de GAUSSIN, permettra au groupe GAUSSIN de consolider sa présence, d'élargir sa gamme de produits/services, et de réaliser une croissance significative.

Ce rapprochement offre également au groupe GAUSSIN la possibilité de bénéficier d'un nouvel apport financier de la part de CSG, tout en ouvrant la perspective pour ce dernier d'accroître sa participation au sein du capital de la société. Un premier financement compris entre 15 millions d'euros et 25 millions d'euros sera mis en place au niveau de la filiale américaine du groupe GAUSSIN, la société GAUSSIN NORTH AMERICA.

En tant qu'étape clé de cette alliance, il sera proposé la nomination de six administrateurs qui viendront compléter le Conseil d'administration.

Cette nouvelle composition du Conseil sera également accompagnée par la nomination de Dmytro Khoruzhyi en qualité de Directeur Général Délégué aux côtés de Christophe Gaussin.

Ces derniers joueront un rôle essentiel dans la gestion de cette transition et dans la réalisation des objectifs communs. Ces professionnels apporteront leur expertise et leur expérience diversifiée pour soutenir la vision du groupe GAUSSIN.

La fusion de leurs compétences et de leur vision avec celles de l'équipe actuellement en place renforcera la capacité de GAUSSIN à innover, à fournir des produits/services de qualité, et à répondre aux besoins des marchés diversifiés et internationaux.

Une Assemblée Générale sera convoquée prochainement en vue de voter sur la nomination de ces six administrateurs complémentaires et sur certaines modalités du financement apporté par CSG, notamment sur une faculté de conversion du financement susmentionné en actions de la société GAUSSIN SA à un prix de conversion égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture de l'action GAUSSIN enregistrée au cours des 20 séances de bourse précédant la conversion moins une décote de 20 %, sans que ce prix ne puisse être inférieur à un euro.

Les deux partenaires s'engagent à travailler ensemble pour garantir une transition en douceur et transparente, tout en préservant les valeurs et la culture qui ont fait le succès de chacune des entreprises jusqu'à présent.

Nous sommes convaincus que ce rapprochement nous propulsera vers de nouveaux sommets de réussite et nous permettra de mieux servir nos clients, partenaires et employés.

Czechoslovak Group (CSG)

Czechoslovak Group est un conglomérat tchèque très diversifié qui se spécialise dans une série d'industries telles que l'ingénierie, l'automobile, le rail, l'aviation et la défense. L'accent mis par l'entreprise sur les marchés d'exportation lui a permis de se constituer une clientèle en constante augmentation qui s'étend sur tous les continents. Avec plus de 10.000 employés et 30 sociétés, Czechoslovak Group est un acteur important sur le marché mondial.

Le portefeuille de production du groupe est varié, allant des montres-bracelets aux freins de chemin de fer, en passant par les camions, les systèmes radar et les systèmes de navigation pour les industries civiles et militaires.

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

