02/08/2023 - 19:25

Groupe GAUSSIN publie ses revenus du

1er semestre 2023 et confirme ses perspectives de croissance

Chiffre d'affaires et revenus de licences de 13,6 M€ en retrait de -49%

Trésorerie de 15,9 M€ au 31 juillet 2023

Un carnet de commandes de 155 M€ en hausse de 20,2% au 30 juin 2023*

Un objectif de chiffre d'affaires supérieur à 100 M€ en 2023 grâce à la facturation au second semestre d'en-cours importants en prévision des livraisons en Amérique du Nord et de la croissance de l'activité sous-terrain

GAUSSIN (ALGAU – FR0013495298) publie ce jour son chiffre d'affaires consolidé pour le premier semestre 2023 (en cours d'examen limité).

Le premier semestre 2023 doit être interprété comme une période de montée en cadence des lignes d'assemblage pour l'ensemble des véhicules GAUSSIN. C'est au cours de ce semestre que le Groupe s'est donné les moyens industriels et humains de réaliser ses objectifs de chiffre d'affaires pour l'année 2023 en préparant la mise en œuvre d'une production de série de ses ATM®, qui peut désormais être lancée à la suite de la validation du véhicule répondant aux spécifications américaines (cf. CP du 20 juillet 2023). Le site de Saint-Vallier, pour lequel un bail a été signé entre le groupe GAUSSIN et la Société d'économie mixte pour la coopération industrielle en Bourgogne (SEMCIB) afin de permettre la location de plus de 28 000 m2 de bâtiments industriels, est un atout clé pour réaliser ces objectifs. Le premier semestre a également été marqué par l'arrivée de nouveaux actionnaires et partenaires stratégiques pour accompagner la croissance du Groupe.

Le chiffre d'affaires du Groupe au 1er semestre doit également être lu à la lumière des encours importants. Suite aux rentrées de commandes importantes, les stocks consolidés, qui s'établissaient à 26 M€ au 31 décembre 2022, sont en hausse au 30 juin 2023, supérieurs à 35 M€ (données non auditées). Le Groupe reconnait son chiffre d'affaires selon la méthode de l'achèvement. Celle-ci consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au terme de l'opération, à l'inverse de la méthode de l'avancement qui consiste à comptabiliser le chiffre d'affaires et le résultat au fur et à mesure de l'avancement des contrats. La méthode de l'avancement est en effet limitée aux prestations de services.

Les efforts consentis par le Groupe lui permettent à présent d'entrevoir un second semestre 2023 qui s'annonce prometteur avec des revenus en hausse, portés notamment par la croissance de l'activité sous-terrain de METALLIANCE, et par le marché nord-américain, pour lequel GAUSSIN prévoit de livrer 355 ATM®. Alors que la commande d'Amazon était annulable sans pénalité pendant une période déterminée avant la date de livraison prévue de chaque tracteur, la commande de 219 ATM® n'est plus annulable depuis le 1er juillet 2023, et ce sera le cas de la totalité des 329 ATM® au 2 septembre 2023.

Cette montée en puissance amène GAUSSIN à confirmer son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros pour l'exercice 2023.

1. Un 1er semestre 2023 marqué par de nouveaux actionnaires, partenariats et de nouvelles commandes

- Emission de BSA au profit d'Amazon

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires GAUSSIN a approuvé à une majorité de plus de 80 % de voix la résolution permettant à Amazon de recevoir des bons de souscription d'actions annoncés précédemment, le 14 décembre 2022, en même temps que la commande de 329 tracteurs de parc Gaussin ATM® 38T "FULL ELEC" de la part d'Amazon.

Le Conseil d'Administration de la société a décidé le 7 mars 2023, en vertu de la délégation de compétence donnée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est tenue le même jour, de procéder à l'émission de 7.612.656 Bons de Souscription d'Actions (« BSA ») attribués à Amazon, représentant au moment de l'émission un maximum de 20% des actions émises par GAUSSIN sur une base entièrement diluée (post-émission des actions souscrites sur exercice des bons de souscription d'actions). Chaque bon de souscription donnera le droit au porteur à la souscription d'une action GAUSSIN, sous réserve d'ajustements anti-dilution. Les BSA ne seront pas admis à la négociation.

- Commande d'ATM® de la part du Groupe ROBERT au Canada

GAUSSIN a reçu début avril (cf. CP du 3 avril 2023) une commande de 6 ATM® FULL ELEC du groupe ROBERT, fournisseur de solutions logistiques en Amérique du Nord et principalement au Québec et en Ontario. La livraison est prévue à l'automne 2023.

Les véhicules ATM® et APM® ont été déclarés éligibles aux programmes de subvention pour l'Etat du Québec à hauteur de 85 KCAD par ATM® et 105 KCAD par APM, et additionnellement pour le Canada 100 KCAD par véhicule.

- Rentrée au capital pour 15 M€ d'un partenaire européen industriel stable

GAUSSIN a effectué une augmentation de capital au profit de TABLON, société d'investissement de CSG Czechoslovak Group pour un montant brut total de 15 M€ (cf. CP du 15 mars 2023).

- Reprise des actifs de NAVYA, et création d'une entité dédiée à la conduite autonome

GAUSSIN s'est associé avec le groupe japonais MACNICA pour reprendre les actifs de NAVYA, leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome, alors en redressement judiciaire. MACNICA est un géant technologique présent dans 24 pays avec près de 4 000 collaborateurs, dont plus de 1000 ingénieurs, et son chiffre d'affaires 2022 dépasse les 7 milliards d'euros. En avril 2023, le Groupe en association avec MACNICA a été désigné par le tribunal de commerce de Lyon, repreneur des actifs de NAVYA, alors leader français spécialisé dans la fourniture de systèmes de mobilité autonome, pour 1,4 M€.

La coentreprise est détenue à 51 % par GAUSSIN et à 49 % par MACNICA (cf. CP du 18 avril 2023). Baptisée GAUSSIN-MACNICA MOBILIITY et basée en région lyonnaise, elle est présidée par Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN, tandis que Jean-Claude Bailly, jusqu'alors Vice-Président Exécutif de GAUSSIN, en est le CEO.

- Partenariat entre GAUSSIN et PLASTIC OMNIUM dans l'hydrogène pour les applications portuaires

GAUSSIN et PLASTIC OMNIUM ont signé un contrat de partenariat visant à accélérer le développement de la gamme hydrogène de GAUSSIN avec l'intégration de systèmes complets H2 de PLASTIC OMNIUM au sein des véhicules APM® (Cf. CP du 25 mai 2023). Le partenariat doit permettre d'accroître la performance des véhicules GAUSSIN et d'accélérer leur mise sur le marché.

- Levée de fonds sur la plateforme de financement participatif Lumo

GAUSSIN a réalisé (cf. CP du 7 juillet 2023) une levée de fonds en financement participatif, réalisée en collaboration avec Lumo, plateforme spécialisée dans le financement de projets s'inscrivant dans la transition écologique. D'un montant total de 8 M€, cette opération a pris la forme d'obligations simples, qui présentent l'avantage de ne pas être dilutives pour les actionnaires. Le capital est remboursé à l'échéance et les intérêts sont versés annuellement.

En complément, GAUSSIN a prévu de réaliser un placement privé d'obligations simples au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un cercle restreint d'investisseurs à hauteur de 22 M€, conformément à l'article L.411-2, 1° du Code monétaire et financier (cf. CP du 23 mai 2023). Cette opération porterait le montant total levé via la plateforme Lumo à 30 M€ dans l'hypothèse où l'intégralité des obligations simples émises seraient souscrites.

Commande de navettes autonomes pour Gaussin Macnica Mobility

Cette première commande depuis le rachat des actifs de Navya par Gaussin Macnica Mobility en avril dernier s'inscrit dans le cadre d'une collaboration avec des opérateurs japonais sur un projet d'envergure lancé par le gouvernement japonais (cf. CP du 11 juillet 2023). Gaussin Macnica Mobility a reçu une commande de 7 navettes de la part de MACNICA en vue de leur vente à des opérateurs et des municipalités japonais, avec une option pour 5 navettes supplémentaires.

Début de la livraison des ATM® 38T "FULL ELEC" à Amazon

GAUSSIN NA, filiale à 100 % de GAUSSIN, a commencé la livraison de sa commande de 329 tracteurs logistiques GAUSSIN ATM® 38T "FULL ELEC" à Amazon. Le premier véhicule du lot initial de tracteurs logistiques électriques de série répondant aux spécifications américaines est arrivé sur le site d'Amazon le 6 juillet 2023. Suite à la commande de 329 tracteurs logistiques électriques (Cf. CP du 14 décembre 2022), GAUSSIN considère qu'il s'agit d'une étape importante pour la croissance du chiffre d'affaires et l'expansion mondiale du Groupe.

Les tracteurs logistiques Full Elec seront initialement produits dans l'usine française de METALLIANCE, filiale du Groupe GAUSSIN, à Saint-Vallier, qui a actuellement une capacité de production de 2 400 tracteurs électriques par an. GAUSSIN NA fait également des avancées en vue d'une production locale avec le projet d'inaugurer une nouvelle usine d'assemblage aux États-Unis en 2024, rationalisant ainsi le processus de livraison des clients et partenaires nord-américains. GAUSSIN devrait passer à une production locale complète d'ici 3 ans avec un partenaire industriel et commercial.

L'ATM® 38T FULL ELEC, conçu pour le marché américain, affiche des performances exceptionnelles et dispose d'une batterie NMC qui peut être rechargée en moins de 30 minutes pour offrir jusqu'à 10 heures d'autonomie. De plus, cette technologie de batterie permet au véhicule de fonctionner sans problème dans toutes les conditions météorologiques.

2. Le chiffre d'affaires et les revenus de licence s'établissent à 13,6 M€ au premier semestre 2023, en retrait de 49%

Le groupe GAUSSIN a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13,6 M€ au cours du premier semestre 2023. Cette évolution provient essentiellement de la diminution de l'activité portuaire, et à moindre titre de l'activité de travaux souterrains. Il faut souligner également l'importance des encours en forte hausse, qui ne sont pas comptabilisés comme du chiffre d'affaires au premier semestre.

Le total des produits de l'activité, incluant les revenus de licences, ressort à 13,6 M€ au 30 juin 2023, contre 26,5 M€ un an plus tôt, soit une baisse des revenus de 49 % sur un an.

Composition du chiffre d'affaires :

L'activité logistique & e-commerce, qui s'articule autour de véhicules propres électriques (Gammes ATM® et ATM® Autonomous, TSBM et TSBM Autonomous, AGV IHD) et des véhicules spéciaux (MTO) a généré un chiffre d'affaires de 3,9 M€ au 1er semestre 2023.

L'activité portuaire, qui s'adresse aux opérateurs des grands ports à travers le monde avec la gamme de véhicules de transport de containers avec chauffeurs (APM 75T) ou autonomes (AGV PERFORMANCE, AIV REVOLUTION, APM 75T AUTONOME) et TERMINAL TRAILER (TT), de batteries Power Pack Full Elec ainsi que des Docking Stations, a généré un chiffre d'affaires de 787 K€ au cours du semestre.

L'activité onroad a généré un chiffre d'affaires de 163 K€ au 30 juin 2023. Cette activité est liée à la nouvelle joint-venture Gaussin Macnica Mobility.

L'activité « Véhicules souterrains » et « Machines spéciales » de METALLIANCE comprend les activités « Matériel pour travaux Souterrain et pose de Voies », « Construction Soudées-Mécanique de précision et Équipements spéciaux », « Équipements pour Manutention en Vrac (Matériel Vibrants standards et Spéciaux) - Matériels pour Construction Routière et Pièces de Rechange » et a généré un chiffre d'affaires de 8,6 M€ sur le semestre.

Revenus de licences et de royalties :

GAUSSIN a enregistré 79 K€ de produits de royalties au premier semestre 2023.

3. La trésorerie s'élève à 15,9 M€ au 31 juillet 2023 contre 8 M€ au 30 juin 2022

Le Groupe dispose d'une trésorerie de 15,9 M€ au 31 juillet 2023 contre 8 M€ au 30 juin 2022. La trésorerie soutient l'augmentation des stocks de matières premières et en-cours liée à la forte croissance de l'activité. Elle progresse malgré tout de 7,9 M€.

4. Un carnet de commandes record à 155 M€ au 30 juin 2023*

Le carnet de commandes de GAUSSIN s'établit à 155,5 M€ au 30 juin 2023, un record historique pour le Groupe, en hausse de plus de 20% depuis le début 2023. Cela souligne le succès des ATM®, plébiscités par le marché. Cette évolution s'explique surtout par la progression des commandes dans le domaine des travaux souterrains. Le niveau actuel du carnet de commandes assure des perspectives prometteuses pour GAUSSIN, avec des revenus en hausse attendus au second semestre 2023, portés notamment par le marché nord-américain, pour lequel GAUSSIN prévoit de livrer 355 ATM®, et la croissance de l'activité sous-terrain de METALLIANCE.

Le repli de l'activité portuaire est conjoncturel, alors que GAUSSIN est actuellement en compétition pour divers appels d'offres susceptibles de conduire à la commande d'un grand nombre d'APM®.

Le carnet de commandes au 30 juin 2023 comprend notamment :

514 ATM® dont 348 à destination du marché américain – AMAZON et PLUGPOWER -, 6 à destination du Canada et 156 pour des acteurs de premier plan des secteurs de la logistique et de la grande distribution avec le distributeur BLYYD ;

3 APM pour de nouveaux acteurs du marché américain et sud-américain ;

2 MPV pour le client AIRBUS ;

3 TSBM pour UPS ;

Le carnet de commandes pour l'activité travaux souterrains et machines spéciales s'établit à 58,7 M€, comprenant 27 VMS, 60 TSP, 8 Menrider et 2 Butor ;

Des commandes adressées à Gaussin Macnica Mobility pour 1,34 M€, dont 1,1 M€ pour les navettes ARMA, 0,21 M€ de services et 22 K€ d'autres prestations de hardware.

*Le groupe communique sur un carnet de commandes qui s'étale sur une durée longue, il peut exister soit un décalage, sans remettre en cause le carnet de commandes, soit des annulations totales ou partielles liées à l'activité du client, ce qui aurait alors un impact sur l'activité, les résultats et la situation financière de la Société. Il faut noter par ailleurs que d'une manière générale, la revue du carnet de commandes n'entre pas dans les missions des commissaires aux comptes.

5. Un objectif de chiffre d'affaires et revenus de licences supérieur à 100 millions d'euros en 2023

GAUSSIN réaffirme son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros en 2023. Le Groupe a communiqué (Cf. CP du 19 juin 2023) sur la montée en puissance de la production industrielle au second semestre afin de livrer 355 véhicules logistiques ATM® au cours de l'année. Pour cela, GAUSSIN a annoncé fin juin le déploiement d'une 3ème ligne d'assemblage en 2x8 sur le site industriel de sa filiale METALLIANCE à Saint-Vallier afin d'accroître les cadences de production.

La mobilité autonome est également au cœur de la stratégie de GAUSSIN depuis la reprise en avril des actifs de NAVYA en association avec MACNICA. La nouvelle joint-venture commune a déjà annoncé une première commande de 7 véhicules autonomes, zéro émission au Japon et une option pour 5 supplémentaires (Cf. CP du 11 juillet 2023).

Une stratégie de licences confirmée

Par ailleurs, la stratégie de licences pour accélérer le déploiement de la technologie GAUSSIN à l'échelle mondiale est confirmée malgré le retard par rapport aux objectifs initiaux. Les licences vendues à SINGAPORE au QATAR et en AUSTRALIE-NOUVELLE ZELANDE restent riches de promesses. Ces licences ont déjà généré un chiffre d'affaires de 43 millions d'euros et ont ouvert la voie à de nombreuses opportunités prometteuses. Convaincu de la validité de cette stratégie, GAUSSIN vise la signature de contrats de licences pour un montant de 30 M€ par an dans les années à venir.

En effet, de nombreux pays accordent des droits préférentiels pour les fournisseurs de technologies stratégiques et à forte valeur ajoutée qui choisissent de localiser leur production. Ces pays sont à la recherche de souveraineté industrielle, de diversification de leur économie vers une "économie de la connaissance" et de création d'emplois locaux dans des domaines à forte valeur ajoutée, ce qui correspond pleinement à la vision initiale du modèle de licence GAUSSIN.

Le déploiement local de la technologie GAUSSIN est déjà en cours aux États-Unis, où le Groupe prévoit de développer une capacité de production capable de répondre à la demande croissante. L'Europe représente également un marché prometteur, avec des discussions actives en cours avec des candidats potentiels à une licence dans des zones ciblées pour leur potentiel de conversion vers les véhicules zéro-émission dans les environnements logistiques et portuaires, comme les Pays-Bas et la Belgique, le Royaume-Uni et l'Irlande, ainsi que les pays scandinaves.

Enfin, le Groupe est également en discussion pour de nouvelles licences au Moyen-Orient pour répondre à la forte demande des méga-projets et de transition rapide vers les technologies propres que la région envisage. GAUSSIN est confiant que sa stratégie de transfert de technologies et de création de joint-venture au niveau local lui permettra de prendre des parts de marché importantes et de devenir un leader mondial dans les années à venir.

Une stratégie ambitieuse de financement pour accompagner la croissance du Groupe

Conforté par les nouvelles délégations obtenues auprès des actionnaires lors de l'Assemblée générale, GAUSSIN s'assurera d'obtenir les financements nécessaires à la poursuite de son développement et de la croissance de ses activités.

Gaussin North America a notamment engagé Cohen & Company Capital Markets ("CCM") pour agir en tant que conseiller financier principal et agent de placement afin d'explorer les options de financement stratégique pour les actionnaires. Cette collaboration avec CCM vise à exploiter pleinement leur expertise et leurs conseils afin de saisir les opportunités de croissance exceptionnelles offertes par les marchés nord-américains. CCM possède un solide historique avec 48 transactions annoncées ou finalisées, représentant un volume total de fusions-acquisitions dépassant les 18 milliards de dollars et des levées de capitaux d'environ 5 milliards de dollars depuis le lancement de la société en 2021.

Prochains rendez-vous

Mecateammeetings : 20-23 septembre 2023 à Montceau-les-Mines

Forum Hydrogen Business for Climate : 3-4 octobre 2023 à Montbéliard

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

En avril 2023, GAUSSIN s'est associé avec le géant japonais MACNICA pour reprendre les actifs de NAVYA, leader français de la conduite autonome, au travers la création d'une société commune dédiée à la mobilité autonome et propre.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com