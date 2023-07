20/07/2023 - 18:00

Le premier des 329 tracteurs logistiques électriques est arrivé aux États-Unis, une étape importante dans l'expansion nord-américaine de GAUSSIN et la croissance de son chiffre d'affaires



GAUSSIN NA, filiale à 100 % de GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises propre et intelligent, annonce le début des livraisons de sa commande de 329 tracteurs logistiques GAUSSIN ATM® 38T "FULL ELEC" à Amazon.

Le premier véhicule du lot initial de tracteurs logistiques électriques de série répondant aux spécifications américaines est arrivé sur le site d'Amazon le 6 juillet 2023. Suite à la commande de 329 tracteurs logistiques électriques (Cf. CP du 14 décembre 2022), GAUSSIN considère qu'il s'agit d'une étape importante pour la croissance du chiffre d'affaires et l'expansion mondiale du Groupe.

Tracteur GAUSSIN ATM® 38T FULL ELEC livré à AMAZON

Les tracteurs logistiques Full Elec seront initialement produits dans l'usine française de GAUSSIN à Saint-Vallier, qui a actuellement une capacité de production de 2 400 tracteurs électriques par an. GAUSSIN NA fait également des avancées en vue d'une production locale avec le projet d'inaugurer une nouvelle usine d'assemblage aux États-Unis en 2024, rationalisant ainsi le processus de livraison des clients et partenaires nord-américains. GAUSSIN devrait passer à une production locale complète d'ici 3 ans avec un partenaire industriel et commercial.

L'ATM® 38T FULL ELEC, conçu pour le marché américain, affiche des performances exceptionnelles et dispose d'une batterie NMC qui peut être rechargée en moins de 30 minutes pour offrir jusqu'à 10 heures d'autonomie. De plus, cette technologie de batterie permet au véhicule de fonctionner sans problème dans toutes les conditions météorologiques.

"Nous sommes très fiers de commencer cette phase de livraisons et de voir nos tracteurs logistiques électriques contribuer au travail de décarbonisation d'Amazon. Ce développement souligne l'engagement de GAUSSIN à fournir des solutions de transport durables et à la pointe de la technologie", a déclaré Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Tracteur ATM® 38 T FULL ELEC

Prochain rendez-vous

Assemblée générale des actionnaires de GAUSSIN : 31 juillet 2023

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

En avril 2023, GAUSSIN s'est associé avec le géant japonais MACNICA pour reprendre les actifs de NAVYA, leader français de la conduite autonome, au travers la création d'une société commune dédiée à la mobilité autonome et propre.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

Plus d'informations sur www.GAUSSIN.com

Contacts

GAUSSIN Ulysse Communication

Christophe Gaussin, invest@gaussin.com Nicolas Daniels, ndaniels@ulysse-communication.com

+33(0)3.84.46.13.45 +33(0)6.63.66.59.22

Charles Courbet, ccourbet@ulysse-communication.com

+33(0)6.28.93.03.06

* Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de GAUSSIN estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de GAUSSIN, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux difficultés d'approvisionnement liées à la situation sanitaire, à la pénurie de matières premières ou aux conflits actuels, les décisions des autorités Étatiques, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'inflation. GAUSSIN ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.