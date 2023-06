07/06/2023 - 18:45

GAUSSIN a été sélectionné pour participer à « La Grande Exposition du Fabriqué en France » au palais de l'Elysée les 1er et 2 juillet 2023

Le Groupe a été retenu parmi plus de 2 400 candidats issus de toute la France et exposera son tracteur logistique hydrogène ATM®-H2

GAUSSIN (ALGAU - FR0013495298), leader du transport de marchandises propre et intelligent, annonce avoir candidaté avec succès pour participer à la 3ème édition de « La Grande Exposition du Fabriqué en France », qui se tiendra au Palais de l'Elysée à Paris les 1er et 2 juillet prochain. À l'occasion de cet événement, parrainé par le Président de la République Emmanuel Macron, cent entreprises en provenance de toute la France présenteront au grand public et à la presse leurs produits Made in France.

Une vitrine exceptionnelle pour la technologie de GAUSSIN

La Grande Exposition du Fabriqué en France est le rendez-vous annuel qui met à l'honneur les acteurs économiques s'engageant pleinement dans la fabrication française. Un comité de sélection réuni par les ministres Bruno Le Maire, Olivia Grégoire et Roland Lescure a eu pour mission d'établir la liste des produits présentés aux milliers de Français attendus lors de cette exposition.

L'événement s'inscrit dans la politique plus globale du Gouvernement en faveur d'une production française compétitive et décarbonée, marquée notamment par le plan France Relance et France 2030.

Après plusieurs phases de sélection au niveau local et national, le Gouvernement a retenu GAUSSIN parmi plus de 2 400 postulants. Au total, 100 entreprises représenteront chacune un département. GAUSSIN défendra les couleurs de la Haute-Saône (70). Pendant deux jours, l'ATM®-H2 sera ainsi exposé au public dans les jardins de l'Elysée.

Dans son dossier de candidature, GAUSSIN a su valoriser notamment :

son engagement pour l'emploi industriel local

sa démarche environnementale et sociale

ses efforts de relocalisation

ses investissements liés à la décarbonation et à l'innovation

La reconnaissance d'un choix stratégique de GAUSSIN pour le Made in France

Conçu entièrement en France, l'ATM®-H2 est développé en Haute-Saône et assemblé sur le site de Saint-Vallier en Saône-et-Loire.

La part de valeur ajoutée du véhicule réalisée en France atteint 52%, un taux que GAUSSIN, fier de son implantation industrielle française, vise à renforcer avec une volonté de sourcer en France lorsque cela est possible.

Une démarche de relocalisation a déjà permis de fabriquer en Bourgogne-Franche-Comté les châssis jusqu'ici produits en Europe de l'Est.

L'ATM®-H2, pionnier de la mobilité hydrogène

Basé sur le skateboard de l'ATM® électrique, la version hydrogène du véhicule est le fruit de la R&D de GAUSSIN. Son développement a été rendu possible grâce à une aide de l'ADEME dans le cadre de l'appel à projet « concours d'innovation i-Nov 2020 ».

Entièrement alimenté à l'hydrogène, l'ATM®-H2 permet des opérations zéro-émission et offre des conditions de travail améliorées et les plus silencieuses. Grâce au système de recharge H2 PowerPack utilisant les derniers systèmes de pile à combustible et de réservoir, le temps de rechargement s'élève à 30 minutes pour une utilisation jusqu'à 13 heures. Le véhicule est en déploiement sur le marché nord-américain avec notamment une commande de 20 exemplaires la part de Plug Power (cf. CP du 16 août 2021).

D'une capacité de 38 tonnes, l'ATM® sert à déplacer des remorques et semi-remorques dans les centres de logistique, d'e-commerce ou encore de vente au détail. Son taux de disponibilité est supérieur à 99%. Depuis sa première livraison en 2017, il a déjà parcouru plus de 1,5 million de km avec une flotte opérationnelle de 110 unités à date. Commercialisé dans plus de 40 pays, il s'impose aujourd'hui comme le seul tracteur sur le marché alliant performances environnementales, économiques et industrielles.

« C'est à la fois une très grande fierté mais aussi une grande responsabilité d'être le temps d'un week-end l'un des représentants du savoir faire à la française. C'est une juste récompense pour l'ensemble des équipes qui ont travaillé au développement de ce véhicule. Cela témoigne une nouvelle fois de la qualité de la technologie du Groupe, ainsi que de sa détermination à renforcer son positionnement Made in France. Cet événement à l'Elysée est une vitrine prestigieuse et permettra de présenter au grand public une entreprise française engagée dans la transition écologique », a déclaré Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Pour accéder à la Grande exposition du Fabriqué en France, l'Elysée ouvrira vers la mi-juin une billetterie gratuite.

