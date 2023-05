25/05/2023 - 18:20

Le contrat doit permettre l'intégration des systèmes complets à hydrogène de PLASTIC OMNIUM dans les APM® de GAUSSIN

GAUSSIN (EURONEXT GROWTH : ALGAU - FR0013495298), pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent, annonce la signature d'un contrat de partenariat avec PLASTIC OMNIUM, leader mondial fournisseur de solutions innovantes pour une mobilité plus connectée et durable visant à accélérer le développement de la gamme hydrogène de GAUSSIN avec l'intégration de systèmes complets H2 de PLASTIC OMNIUM au sein des véhicules APM®. Ce partenariat doit permettre d'accroître la performance des véhicules GAUSSIN et d'accélérer leur mise sur le marché. Pour PLASTIC OMNIUM, l'accord accroît le champ d'application de sa technologie et met son savoir-faire au service de pionniers de la mobilité zéro-émission.

Un partenariat stratégique pour les applications portuaires

Le contrat signé par GAUSSIN et PLASTIC OMNIUM prévoit la coopération des deux acteurs en vue d'intégrer les systèmes complets à hydrogène de PLASTIC OMNIUM au sein des véhicules APM® de GAUSSIN.

L'innovation est au centre de ce partenariat et ouvre ainsi des perspectives prometteuses, avec une solution hydrogène pour les applications portuaires de mobilité décarbonée.

Les systèmes complets H2 de PLASTIC OMNIUM

L'APM® de GAUSSIN destiné aux opérations portuaires

Des synergies prometteuses

Convaincu depuis 2015 que l'hydrogène jouera un rôle déterminant dans la mobilité propre de demain, Plastic Omnium a investi plus de 300 millions d'euros depuis 2015 pour accroître son expertise et son empreinte industrielle sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Leader de cette technologie, Plastic Omnium prévoit d'investir 100 millions d'euros en moyenne chaque année pour atteindre un chiffre d'affaires de 3 milliards en 2030.

Ces innovations, au service de la mobilité zéro-émission, positionnent Plastic Omnium comme un partenaire de choix pour GAUSSIN pour l'APM® dans le secteur portuaire. Cet accord suit un autre accord stratégique similaire dans l'hydrogène avec Plug Power dans le secteur de la logistique avec le véhicule ATM®.

L'hydrogène, une source d'énergie adaptée aux applications off-road

Les sites fermés et, en particulier les ports, sont parfaitement adaptés aux éco-systèmes hydrogène. En effet, ils accueillent des flottes de véhicules importantes qui, à elles seules, suffisent pour installer une unité de production et de distribution d'hydrogène en propre. Ainsi, le tracteur portuaire AMP H2 de GAUSSIN répond immédiatement à cette opportunité de mobilité propre pour le secteur portuaire.

« Ce partenariat avec PLASTIC OMNIUM est une nouvelle étape importante dans le développement de la gamme de véhicules hydrogène de GAUSSIN. Alors que GAUSSIN a été récompensé lors du Monaco Hydrogen Forum en 2022 pour son offre hydrogène destinée aux acteurs portuaires, l'accord de coopération avec PLASTIC OMNIUM renforce encore notre positionnement, en nous permettant de nous appuyer sur la technologie de pointe de ce partenaire incontournable de l'industrie automobile. Ce partenariat doit permettre d'accélérer la mise sur le marché de notre gamme APM® hydrogène, et de conserver notre avance technologique dans ce secteur clé pour la mobilité propre de demain », déclare Christophe Gaussin, PDG de GAUSSIN.

Prochains rendez-vous

Ouverture de la levée de fonds obligataire sur LUMO de 30 M€ : 5 juin 2023

Centenaire de METALLIANCE (visite de la ligne de production ATM® Amérique du Nord et démonstration des véhicules) : 16 juin 2023

Journée Portes Ouvertes de METALLIANCE : 17 juin 2023

À propos de GAUSSIN

GAUSSIN est une société d'engineering qui conçoit, assemble et commercialise des produits et services innovants dans le domaine du transport et de la logistique. Son savoir-faire englobe les transports de marchandises et de personnes, les technologies autonomes permettant un usage sans chauffeur de type Automotive Guided Vehicles, et l'intégration de tous types de batteries, notamment électriques et hydrogènes. Avec plus de 50 000 véhicules à travers le monde, GAUSSIN bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : les terminaux portuaires et aéroportuaires, la logistique et people mobility. Le groupe a noué des contrats avec des entreprises mondiales : Qatar Airways Cargo, Maersk APMT, UPS et Amazon. Chacun de ces partenaires est leader mondial dans son secteur. GAUSSIN a élargi son business model avec la signature de contrats de licence accélérant la diffusion de sa technologie à travers le monde. Le rachat de METALLIANCE consacre l'émergence d'un groupe international présent sur tous les segments de véhicules intelligents et propres.

GAUSSIN a été lauréat deux fois du Dubaï World Challenge - Concours mondial pour le transport autonome, en 2019 et 2021.

En janvier 2022, GAUSSIN a terminé avec succès le Rallye Dakar 2022 avec son H2 Racing Truck®, le premier véhicule à hydrogène à participer à la course et à générer zéro émission de CO2.

En mars 2022, Christophe Gaussin est sacré « Personnalité hydrogène de l'année » lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale dans le cadre des Hydrogénies – Trophées de l'hydrogène.

En avril 2023, GAUSSIN s'est associé avec le géant japonais MACNICA pour reprendre les actifs de NAVYA, leader français de la conduite autonome, au travers la création d'une société commune dédiée à la mobilité autonome et propre.

GAUSSIN est cotée sur Euronext Growth à Paris depuis 2010 (EURONEXT GROWTH - FR0013495298).

